CURVE LAKE FIRST NATION, ON, le 2 mai 2024 /CNW/ - La Curve Lake First Nation s'efforce de donner aux jeunes la possibilité de pratiquer des sports et des activités récréatives dans leur propre communauté.

L'accès limité aux installations récréatives locales peut constituer un obstacle pour les enfants et les jeunes qui souhaitent faire du sport - un obstacle que les dirigeants de la communauté souhaitaient éliminer.

Aujourd'hui, le chef de la Curve Lake First Nation, Keith Knott, et la ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, ont le plaisir d'annoncer que le Canada et le programme Field Of Dreams de la Jays Care Foundation investiront 400 000 dollars dans le terrain de baseball du parc Mary Dorothy Jacobs Memorial de la communauté. SAC investit 300 000 dollars et la Fondation versera 100 000 dollars supplémentaires, puisque la Curve Lake First Nation est l'un des bénéficiaires de la subvention Field Of Dreams de la Jays Care Foundation pour 2024.

La Fondation Jays Care, l'organisme de bienfaisance des Blue Jays de Toronto, organise des programmes de baseball pour le développement de plus de 59 000 enfants et jeunes chaque année dans tout le Canada. Field Of Dreams est le programme de subvention de Jays Care qui fournit des fonds pour concevoir, remettre en état et construire des terrains de baseball locaux dans les communautés de tout le pays.

En octobre 2023, la Curve Lake First Nation et SAC ont demandé à la Fondation Jays Care d'explorer les possibilités de financement pour la rénovation d'un terrain de baseball. En avril 2024, la Curve Lake First Nation a été sélectionnée comme bénéficiaire d'une subvention de Field Of Dreams et recevra des fonds pour soutenir son projet. Elle a reçu 100 000 dollars de Jays Care et 300 000 dollars supplémentaires de SAC pour rénover le terrain de baseball de sa communauté.

La Curve Lake First Nation est enthousiaste et impatiente de commencer les rénovations du terrain de baseball Mary Dorothy Jacobs Memorial et prévoit continuer à développer des ligues de baseball pour les jeunes au sein de la communauté. Les terrains Field Of Dreams sont créés pour être des espaces sûrs et inclusifs où les communautés peuvent se connecter et les enfants peuvent grandir.

SAC continue de développer des relations avec des fondations de bienfaisance, telles que la Jays Care Foundation, afin de trouver des occasions pour soutenir la jeunesse, la culture et les loisirs des communautés des Premières Nations.

L'annonce a été faite le 30 avril à l'émission Blue Jays Central du réseau Sportsnet. courts

Citations

« Le baseball est plus qu'un sport pour la Curve Lake First Nation, ça fait partie de sa communauté. Aujourd'hui, je tiens à la féliciter d'avoir été choisie comme bénéficiaire de la subvention Field Of Dreams de la Jays Care Foundation pour l'année 2024. Grâce à cette annonce, notre gouvernement et les Blue Jays font équipe pour revitaliser un élément cher à la communauté, le terrain de baseball Mary Dorothy Jacobs Memorial. Des générations d'enfants des Premières Nations pourront en bénéficier. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Cette annonce est un rêve devenu réalité pour la communauté de la Curve Lake First Nation. Nous nous efforçons constamment d'améliorer l'infrastructure de notre communauté; ce projet témoigne de notre dévouement et de notre engagement à offrir de précieuses possibilités de programmes. L'ensemble de notre communauté, en particulier nos jeunes, bénéficiera grandement de ces travaux.

Le sport occupe une place particulière dans le cœur des jeunes de Curve Lake. Nos jeunes participent avec enthousiasme au programme estival Jr. Jays et, chaque année, nous organisons un tournoi auquel sont conviées les nations voisines. La revitalisation de notre terrain de baseball promet une expérience passionnante pour tous les jeunes des Premières Nations, en leur offrant un espace sûr et dynamique pour s'adonner à ce jeu bien-aimé qu'est le baseball. »

Chef Keith Knott

Curve Lake First Nation

Faits en bref

La Curve Lake First Nation est située à environ 25 km au nord-est de Peterborough , en Ontario , et compte une population de plus de 3 000 membres et non-membres.

, en , et compte une population de plus de 3 000 membres et non-membres. SAC a fourni des fonds pour soutenir ce projet par l'entremise de l'Initiative de soutien global au développement communautaire.

En 2021-2022, SAC a lancé l'Initiative de soutien global au développement communautaire pour aider les partenaires des Premières Nations à renforcer les capacités nécessaires à la mise en œuvre de leurs priorités en matière de développement communautaire. Elle offre un modèle global pour aider à tirer parti des flux de financement existants, à développer des partenariats fondés sur la confiance et à combler les lacunes des programmes existants grâce à de nouveaux investissements et à des fonds flexibles.

Actuellement, l'Initiative de soutien global au développement communautaire fournit un soutien global à 22 communautés des Premières Nations participantes dans l'ensemble du pays.

Liens connexes

2024 Field Of Dreams Recipients (offert en anglais seulement)

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

X : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Facebook : @GCAutochtonesEnSante

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Jennifer Kozelj, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]