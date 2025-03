WHITEHORSE, YT, le 13 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, et le ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Yukon, l'honorable John Streicker, ont annoncé qu'ils bonifieraient de plus du triple le financement d'un programme aidant les ménages yukonnais à faire installer des thermopompes écoénergétiques dans leur maison, ce qui les aidera à économiser de l'argent, à être confortables en toute saison et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le programme de remise supplémentaire à l'achat d'une thermopompe du Yukon a été lancé en décembre 2024 et son financement provenait du programme fédéral Conversion abordable du mazout à la thermopompe (CAMT) et du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone. Le programme a connu une telle popularité que la totalité des subventions a été octroyée en trois semaines. La nouvelle enveloppe combinée du programme se chiffre maintenant à 8,8 millions de dollars, par rapport aux 2,4 millions de dollars initiaux.

Dans le cadre du programme, les propriétaires yukonnais à revenus faibles ou médians sont admissibles à une remise pouvant atteindre jusqu'à 24 000 $ pour l'installation d'une thermopompe à haute efficacité et les Yukonnais qui possèdent une maison chauffée au mazout sont, quant à eux, admissibles à un montant supplémentaire anticipé de 250 $ pour une thermopompe.

Le gouvernement fédéral a conclu des ententes de prestation conjointe dans le cadre du programme CAMT avec la Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et- Labrador, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard. Des discussions sont également en cours avec les autres provinces et territoires. Dans les provinces et territoires qui n'ont pas signé d'entente, les ménages qui chauffent au mazout peuvent encore faire une demande au programme national pour obtenir jusqu'à 10 000 $ d'aides fédérales à la transition vers la thermopompe électrique dans le cadre du programme CAMT.

Pour atteindre les objectifs climatiques du Canada, les réductions d'émissions doivent être soutenues par des efforts d'adaptation. Les gouvernements du Canada et du Yukon sont également heureux d'annoncer qu'ils ont établi une collaboration bilatérale pour faire avancer les priorités communes en matière d'adaptation aux changements climatiques, conformément à la Stratégie nationale d'adaptation du Canada.

Le partenariat solide entre le Canada et le Yukon dans le cadre du programme de remise supplémentaire à l'achat d'une thermopompe et des mesures d'adaptation aux changements climatiques est un excellent exemple de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble pour nous attaquer aux grands enjeux de notre époque.

Citations

« En rendant leur maison plus écoénergétique, les Canadiens peuvent économiser, réduire leur consommation énergétique et diminuer leur empreinte carbone. C'est pourquoi nous bonifions le programme Conversion abordable du mazout à la thermopompe et veillons à ce que les familles du Yukon aient accès à l'aide nécessaire lorsqu'elles choisissent de troquer leur dispendieux système de chauffage au mazout contre une thermopompe à la fois écoénergétique et non polluante dans le but de réduire les coûts du chauffage. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le partenariat entre le Canada et le Yukon dans le cadre du programme pour la Conversion abordable du mazout à la thermopompe aidera un plus grand nombre de Yukonnais à adopter un système de chauffage écoénergétique, ce qui réduira la pollution par les gaz à effet de serre et permettra aux familles d'économiser des centaines de dollars chaque année sur les coûts des services publics. Nous travaillons également ensemble afin d'aider les collectivités du Yukon à devenir plus résilientes aux effets des phénomènes météorologiques extrêmes et des changements climatiques. En collaborant, nous obtenons d'excellents résultats pour l'environnement, notre économie et les Canadiens. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« L'adhésion initiale au programme montre que les Yukonnais tiennent à réduire leurs factures de chauffage et à diminuer leurs émissions de carbone. Nous enlevons les obstacles financiers pour que les citoyens du Yukon puissent réduire leurs émissions résidentielles. Du coup, nous nous rapprochons de notre but, soit l'installation de 1 300 systèmes intelligents de chauffage électrique d'ici 2030. Merci à nos partenaires de financement du gouvernement fédéral, RNCan et ECCC, de nous aider à atteindre cet objectif ambitieux. »

L'honorable John Streicker

Ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Yukon

« L'adoption de systèmes de chauffage écoénergétiques permet aux Canadiens et aux Yukonnais d'économiser sur leurs factures d'énergie résidentielles. Les citoyens du Yukon ont témoigné de leur volonté d'avoir un mode de vie respectueux de l'environnement, et le programme Conversion abordable du mazout à la thermopompe aidera les propriétaires à remplacer leur système de chauffage au mazout par une thermopompe efficace. En raison de la forte demande, nous bonifions notre investissement dans le programme, ce qui sera bénéfique pour les installateurs et entreprises de la région et fera la promotion de modes de chauffage économique et écologique dans le nord du Canada. »

Brendan Hanley

Député du Yukon

Faits en bref

Le programme CAMT a été présenté pour la première fois en novembre 2022 comme un investissement de 250 millions de dollars dans le cadre d'un nouveau volet de l'Initiative canadienne pour des maisons plus vertes. Les inscriptions préalables ont ouvert le 22 février 2023 et le lancement complet s'est fait à la fin de mars 2023. Les premières subventions ont été accordées peu de temps après. Chaque année, les ménages qui participent au programme CAMT économisent en moyenne 1 337 $ en frais énergétiques et réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre de 2,78 tonnes. Jusqu'à présent, le programme CAMT a contribué à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 37 719 tonnes métriques. Cela équivaut à retirer 11 574 véhicules des routes. Jusqu'à présent, quelque 36 750 demandes ont été reçues à l'échelle nationale dans le cadre du programme CAMT.

le lancement complet s'est fait à la fin de mars 2023. Les premières subventions ont été accordées peu de temps après. En octobre 2023, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il collaborait avec les provinces et les territoires en vue d'établir des ententes de prestation conjointe qui permettraient notamment : d'accroître le montant que les propriétaires admissibles sont autorisés à demander au programme CAMT pour l'installation d'une thermopompe, montant qui passera ainsi à 15 000 $, auquel s'ajoute une contribution provinciale ou territoriale pouvant atteindre 5 000 $, versée dans le cadre d'une entente de prestation conjointe; de verser un montant anticipé de 250 $ pour les participants admissibles dans le cadre de la Prime canadienne pour la thermopompe.

En décembre 2024, les gouvernements du Canada et du Yukon ont annoncé un financement de 1,4 million de dollars provenant du programme CAMT, plus de 287 000 $ du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone (FEFEC) du Canada et de 700 000 $ de fonds territoriaux pour soutenir le programme de remise supplémentaire à l'achat d'une thermopompe du Yukon .

ont annoncé un financement de 1,4 million de dollars provenant du programme CAMT, plus de 287 000 $ du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone (FEFEC) du Canada et de 700 000 $ de fonds territoriaux pour soutenir le programme de remise supplémentaire à l'achat d'une thermopompe du . Compte tenu de la popularité du programme CAMT au Yukon , Ressources naturelles Canada a augmenté son investissement au titre de celui-ci à 5,1 millions de dollars, Environnement et Changement climatique Canada a porté le sien à plus de 971 000 $, et le gouvernement du Yukon , à 2,8 millions de dollars.

, Ressources naturelles Canada a augmenté son investissement au titre de celui-ci à 5,1 millions de dollars, Environnement et Changement climatique Canada a porté le sien à plus de 971 le gouvernement du , à 2,8 millions de dollars. Les thermopompes sont l'un des meilleurs moyens pour les propriétaires d'économiser sur leurs factures énergétiques et de lutter contre les changements climatiques. Les thermopompes électriques sont des systèmes de chauffage et de climatisation à haut rendement énergétique qui assurent des températures confortables dans votre maison tout au long de l'année en échangeant la chaleur provenant de l'extérieur de la maison. Les thermopompes sont aussi de deux à trois fois plus efficaces sur le plan énergétique que les autres sources de chauffage résidentiel électrique. Les propriétaires réalisent donc de plus grandes économies et réduisent leur demande énergétique à l'égard des services publics et des réseaux électriques.

Dans le budget de 2024, le gouvernement du Canada propose de nombreuses mesures pour rendre la vie des Canadiens plus abordable tout en luttant contre les changements climatiques. Parmi ces mesures, notons le Programme canadien pour des maisons abordables plus vertes qui, en ayant recours à une approche d'installation directe, permettra la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans les ménages canadiens à revenus faibles ou médians.

Selon le Bureau d'assurance du Canada, les phénomènes météorologiques extrêmes ont causé des pertes assurées de 8,9 milliards de dollars uniquement en 2024. La nouvelle collaboration bilatérale entre le Canada et le Yukon en matière d'adaptation est conforme à la Stratégie nationale d'adaptation, qui définit une vision à long terme des mesures d'adaptation.

Liens pertinents



Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources: Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, 343-292-6096, [email protected]; Joanna Sivasankaran, Directrice des communications, Cabinet de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]; Kate Erwin, Ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Yukon, 867-667-3183, [email protected]