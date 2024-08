WHITEHORSE, YT, le 21 août 2024 /CNW/ - Comme nous traversons encore une saison des feux éprouvante et que la fréquence et la gravité des feux de forêt augmentent au Canada, ce qui influe sur notre santé, notre économie, nos milieux de vie et la faune, les gouvernements du Canada et du Yukon soutiendront leurs citoyens menacés par des feux de forêt.

Le député Brendan Hanley, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, en compagnie du ministre des Services aux collectivités, l'honorable Richard Mostyn, a annoncé aujourd'hui un investissement commun de plus de 21 millions de dollars sur cinq ans provenant du Fonds d'équipement du programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement (CGFFCC) du gouvernement du Canada.

Cet investissement conjoint soutiendra le Yukon dans ses démarches pour acheter des équipements de lutte contre les feux de forêt, p. ex. de l'équipement de protection individuelle, des stations météo et des véhicules utilitaires. Cet investissement permettra aussi d'accroître les capacités de lutte incendie en formant et en recrutant davantage de pompiers ainsi que des effectifs saisonniers pour intervenir tôt et tard pendant la saison des feux de forêt. Par l'acquisition et la modernisation d'équipement spécialisé de lutte contre les feux de forêt ainsi que par le recrutement et la formation d'effectifs supplémentaires, le Yukon sera mieux en mesure de faire face aux feux de forêt. Ceci renforcera la sécurité des collectivités et des pompiers et la capacité d'échanger des ressources à l'échelle du Canada. Jusqu'à maintenant, le Yukon a acheté entre autres équipements des pompes, des tuyaux, des radios, ainsi que des remorques et de l'équipement pour la protection des structures.

Les deux gouvernements ont pour priorité absolue la santé et la sécurité de la population canadienne. En travaillant de concert avec les provinces, les territoires, les communautés autochtones et des alliés d'autres pays, le gouvernement fédéral continue à aborder et à soutenir la lutte contre les feux de forêt, assure la sécurité publique et protège les vies, les moyens de subsistance et les maisons.

« Le gouvernement fédéral travaille avec célérité pour fournir aux provinces, aux territoires et autres partenaires les aides qui leur permettront de relever les défis associés aux feux de forêt. L'annonce faite aujourd'hui avec le gouvernement du Yukon témoigne de notre volonté de faire équipe pour atténuer et combattre les feux dans le cadre du programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement. Grâce à un financement notable et rapide, le gouvernement du Canada aide à faire face à la saison des feux en cours et à préparer le pays à relever les défis de l'avenir. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les feux de forêt préoccupent beaucoup les collectivités du Yukon. Grâce à cet accord de financement avec le Canada, le gouvernement du Yukon pourra acheter et déployer davantage d'équipement et offrir plus de formation; deux aspects essentiels de la lutte contre les feux de forêt. Nous sommes fiers d'investir pour accroître nos ressources en lutte incendie. Ensemble, nous créons des collectivités plus résilientes face aux feux de forêt et assurons la sécurité de la population yukonnaise. »

L'honorable Richard Mostyn

Ministre des Services aux collectivités

« Nous ressentons tous les effets des changements climatiques, et l'intensité accrue des feux de forêt en est un. En tant que région nordique, le Yukon donne un aperçu saisissant de l'évolution rapide du climat au Canada et des effets des feux. Je suis heureux du financement annoncé aujourd'hui dans le cadre du programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement. Ces fonds soutiendront la lutte incendie sur le territoire au cours de la présente saison des feux et au-delà. »

Brendan Hanley

Député du Yukon

Le gouvernement fédéral investit 16 millions de dollars et le Yukon , plus de 5 millions de dollars, sur une période de cinq ans par le biais d'un accord de contribution, signé en 2023, dans le cadre du Fonds d'équipement du programme CGFFCC.

, plus de 5 millions de dollars, sur une période de cinq ans par le biais d'un accord de contribution, signé en 2023, dans le cadre du Fonds d'équipement du programme CGFFCC. Le gouvernement du Canada collabore avec les communautés et les organismes touchés par les feux de forêt afin de mieux comprendre le rôle qu'il doit jouer auprès des communautés pour offrir des équipements reconnus à l'échelle nationale afin que tous les pompiers soient mieux en mesure de combattre les feux de forêt, et pour favoriser une approche plus durable de la formation, de l'emploi et de la gestion de tous les risques dans les communautés autochtones et ailleurs.

collabore avec les communautés et les organismes touchés par les feux de forêt afin de mieux comprendre le rôle qu'il doit jouer auprès des communautés pour offrir des équipements reconnus à l'échelle nationale afin que tous les pompiers soient mieux en mesure de combattre les feux de forêt, et pour favoriser une approche plus durable de la formation, de l'emploi et de la gestion de tous les risques dans les communautés autochtones et ailleurs. Le Fonds d'équipement du programme CGFFCC a été lancé en 2022 pour investir en amont et soutenir les provinces et les territoires dans leurs efforts pour renforcer les capacités et les compétences en matière de gestion des feux de forêt au Canada en facilitant l'achat d'équipement spécialisé (p. ex. des camions pour les pompiers et de l'équipement de protection individuelle), afin d'accroître la capacité d'intervention en cas de feux de forêt.

en facilitant l'achat d'équipement spécialisé (p. ex. des camions pour les pompiers et de l'équipement de protection individuelle), afin d'accroître la capacité d'intervention en cas de feux de forêt. Dans le cadre du Fonds d'équipement du programme CGFFCC de Ressources naturelles Canada , les provinces et les territoires doivent faire des investissements à coûts partagés avec le gouvernement du Canada dans de l'équipement de lutte contre les feux de forêt (p. ex. véhicules, unités mobiles, mises à niveau avioniques [pièces], tuyaux, pompes, matériel de communication amélioré) et dans la réparation d'équipement vieillissant et la formation.

, les provinces et les territoires doivent faire des investissements à coûts partagés avec le gouvernement du dans de l'équipement de lutte contre les feux de forêt (p. ex. véhicules, unités mobiles, mises à niveau avioniques [pièces], tuyaux, pompes, matériel de communication amélioré) et dans la réparation d'équipement vieillissant et la formation. Consultez Canada.ca/feuxdeforêt pour obtenir la liste complète des liens vers diverses aides fédérales offertes aux particuliers touchés par des feux de forêt.

