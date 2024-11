Communiqué conjoint du gouvernement du Canada et du gouvernement du Yukon

WHITEHORSE, YT, le 21 nov. 2024 /CNW/ - La vitalité des économies dans le Nord repose sur le développement des infrastructures, la durabilité environnementale et la sécurité publique. Pour protéger les intérêts du Canada dans l'Arctique tout en assurant un avenir sûr et durable pour les habitants du Nord, il est indispensable d'examiner des priorités telles que la souveraineté, la défense, les infrastructures et la gérance environnementale.

Aujourd'hui, Brendan Hanley, député du Yukon, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor, et le premier ministre du Yukon, Ranj Pillai, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 370 000 $ pour étudier la possibilité de mettre en place un centre de sécurité de l'Arctique et du Nord au Yukon.

Dans les 17 prochains mois, le gouvernement du Yukon dirigera une étude exhaustive portant sur la viabilité du centre, la façon dont il serait administré et le travail qu'il pourrait accomplir avec les partenaires, les communautés autochtones, les divers ministères et d'autres institutions.

Le centre se voudrait une ressource panterritoriale visant à établir une approche nordique pour la sécurité et ses liens avec le développement social et économique. Ce projet de centre découle d'une recommandation du groupe d'experts du Conseil de sécurité de l'Arctique du Yukon et de la vision partagée énoncée dans le Cadre stratégique du Canada pour l'Arctique et le Nord.

Ensemble, les gouvernements du Canada et du Yukon soutiennent des activités qui contribuent à l'innovation et au développement des capacités dans le Nord et qui ouvrent des perspectives économiques au Yukon et dans le Nord.

« L'évolution des paysages physiques et géopolitiques fait surgir de nouveaux défis en matière de défense, d'infrastructures essentielles et de chaînes d'approvisionnement. Dans le cadre de la vision partagée énoncée dans le Cadre stratégique du Canada pour l'Arctique et le Nord, notre gouvernement crée de nouvelles perspectives pour faire croître les économies du Nord et améliorer la sécurité des habitants du Nord, en se fondant sur les connaissances et priorités nordiques. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor

« L'étude permettra aux acteurs locaux et nationaux de mieux comprendre les perspectives et les défis propres au Yukon et au Nord. Elle pourrait aussi contribuer à l'amélioration des écosystèmes d'innovation régionaux, des infrastructures matérielles et numériques et du développement économique local et autochtone en ouvrant de nouvelles perspectives pour renforcer les capacités dans le territoire. »

- Brendan Hanley, député du Yukon

« Notre gouvernement est fier de diriger la conversation nationale sur la sécurité dans l'Arctique, en veillant à ce que les besoins et les priorités uniques du Nord soient au cœur de nos préoccupations. La création d'un centre d'excellence sur la sécurité dans le Nord et l'Arctique au Yukon répondrait à une recommandation clé du Conseil consultatif sur la sécurité dans l'Arctique du Yukon, et notre gouvernement estime que l'étude de la création d'un Institut canadien pour la sécurité dans l'Arctique est une étape clé vers l'édification d'un Nord sûr, fort et prospère. Nous remercions CanNor d'avoir soutenu cette initiative, qui générera des connaissances essentielles pour relever les défis en matière de sécurité et renforcer le Nord pour l'avenir. »

- Premier ministre Ranj Pillai, gouvernement du Yukon

