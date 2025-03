OTTAWA, ON, le 20 mars 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes, Parcs Canada et lieutenant du Québec, l'honorable Steven Guilbeault, et la ministre des Ressources naturelles et des Forêts du Québec, Mme Maïté Blanchette Vézina, ont annoncé aujourd'hui une contribution conjointe de plus de 8,5 millions de dollars pour la réalisation de quatre projets au Québec, qui visent entre autres à accélérer la construction de nouveaux bâtiments écologiques en utilisant du bois canadien à faible émission de carbone. Le gouvernement du Canada investit plus de 4,7 millions de dollars, tandis que le gouvernement du Québec apporte 3,83 millions de dollars.

Les fonds annoncés aujourd'hui seront répartis comme suit :

1 million de dollars du programme Construction verte en bois (CVBois) de Ressources naturelles Canada (RNCan) et 1,33 million de dollars du Programme d'innovation en construction bois du ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec pour Les Chantiers Chibougamau Ltée. Le projet vise à : Bâtir un immeuble en bois massif de quatre étages comptant 20 appartements à l'aide de techniques de préfabrication et de construction modulaire. Démontrer qu'il est possible de fournir des logements abordables en utilisant des technologies et produits innovants à base de bois, y compris dans les localités isolées et les régions éloignées.

(RNCan) et 1,33 million de dollars du Programme d'innovation en construction bois du ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec pour Les Chantiers Chibougamau Ltée. Le projet vise à : 2 millions de dollars de plus pour Les Chantiers Chibougamau Ltée dans le cadre du programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière de RNCan et 2,5 millions de dollars du Programme Innovation Bois du ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec. Le projet : Mise sur une utilisation novatrice de l'intelligence artificielle pour moderniser les procédés de production du bois abouté par entures multiples, du bois lamellé-collé, des poutrelles en I et du bois lamellé-croisé. Renforcera l'offre canadienne de produits de construction en bois sophistiqués à valeur ajoutée.

500 000 $ du programme CVBois de RNCan pour un projet de Samcon Stanley Properties visant à : Concevoir un immeuble résidentiel à logements multiples de 21 étages en bois massif. Fournir des données et des éclairages précieux sur la faisabilité des structures en bois massif de grande hauteur.

1,2 million de dollars du programme CVBois de RNCan pour un projet de la Première Nation crie de Waswanipi visant à : Construire un bâtiment communautaire de deux étages à l'aide d'une technologie de construction en bois. Donner au bâtiment une forme et un design qui perpétuent la culture ancestrale crie.

Par ces investissements, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec accélèrent l'adoption des technologies les plus avant-gardistes sur le marché pour réduire les coûts et permettre à l'industrie de la construction d'avoir accès aux produits du bois canadien dont elle a besoin afin de construire plus de logements pour la population canadienne.

« L'ouverture de nouveaux débouchés pour le bois d'œuvre canadien non seulement profite aux travailleurs forestiers et crée des emplois, mais nous aide aussi à atteindre d'autres objectifs, dont ceux de fournir plus de logements et de réduire les émissions. En favorisant l'utilisation de bois canadien dans le secteur de la construction, le gouvernement du Canada renforce les collectivités et les économies locales au Québec, sans lésiner sur l'environnement. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le Canada connaît une pénurie de logements. Il faut donc construire plus - des millions de logements de plus. C'est justement ce que nous faisons dans le cadre du Plan du Canada sur le logement, qui permettra la construction de plus de 3,8 millions de nouveaux logements d'ici 2031. Nous tenons là aussi une belle occasion de construire des logements plus écoénergétiques, plus résilients et moins polluants, ce qui réduira les coûts pour les familles et la pollution pour les générations futures. Dans cette optique, notre gouvernement a aidé des centaines de milliers de propriétaires à rendre leurs maisons moins énergivores. L'investissement annoncé aujourd'hui permettra au Québec de construire des logements abordables à l'aide de technologies et de produits innovants à base de bois. Ces partenariats consolident l'économie canadienne et rendent notre secteur forestier plus durable. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes, Parcs Canada et lieutenant du Québec

« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir Les Chantiers Chibougamau pour la construction d'un bâtiment modulaire en bois massif dans le cadre du Programme d'innovation en construction bois. Le bois étant une source renouvelable et recyclable, son utilisation dans la construction est un moyen efficace de réduire les émissions de GES, surtout lorsqu'il remplace des matériaux dont l'empreinte carbone est plus élevée. Nous appuyons également le développement d'un système intelligent de gestion des opérations par le biais du Programme Innovation Bois. Ces investissements dynamisent la filière forestière en permettant aux entreprises d'être encore plus compétitives sur le marché, et c'est tout le Québec qui s'en trouve gagnant! »

Maïté Blanchette Vézina,

Ministre des Ressources naturelles et des Forêts du Québec

« La lutte contre les changements climatiques et la contribution cruciale des matériaux en bois à ce chapitre exigent de nouvelles façons de faire. Il en va de même de la conjoncture économique qui stimule la transformation du bois d'œuvre. Surpasser les normes, tant dans les systèmes de construction que dans les usines, fait peser sur nous une pression financière et un risque. Si nous avons décidé d'investir maintenant, c'est grâce au coup de pouce du gouvernement, et les résultats sont concluants. »

Frédéric Verreault

Vice-président, Affaires corporatives, Les Chantiers Chibougamau Ltée

« Conçu à partir d'éléments historiques par des Aînés de notre région, le nouveau bâtiment commercial de la Première Nation crie de Waswanipi pose un jalon important pour la réalisation du cycle De la forêt à la forme finale dans l'Eeyou Itschee. Le bois qui a servi à sa construction provient d'arbres gérés et récoltés par des entreprises cries, et a été transformé en éléments structuraux en CLT et en lamellé-collé de pointe. Construit très efficacement et sans dépassement budgétaire par une entreprise crie locale, le bâtiment est un joyau de la communauté. Le rez-de-chaussée devrait accueillir une épicerie, ce qui améliorera notablement la sécurité alimentaire et la qualité de l'alimentation dans la communauté; et l'étage supérieur, des bureaux pour la société de développement local et d'autres organisations de la région. Nous tenons absolument à remercier l'équipe CVBois de RNCan de s'être engagée dans ce projet et de nous avoir donné l'occasion de démontrer la valeur écologique de la construction en bois, ainsi que les aspects coûts et temps. »

Tony Gull

PDG, Corporation Mishtuk

Le programme CVBois encourage une plus grande utilisation des technologies de construction en bois dans les projets de construction. Il s'inscrit également dans la volonté du Canada d'atteindre les objectifs de réduction des émissions de 2030 et de 2050 dans le cadre de l'Accord de Paris et de faire progresser les priorités de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) à long terme. Le programme CVBois a investi dans six projets au Québec. Les projets de construction en bois qu'il soutient génèrent de nombreux avantages, notamment : la réduction des émissions de GES grâce à des ressources renouvelables et durables qui contribuent à décarboner l'environnement bâti; une adoption accélérée de technologies et de systèmes de construction novateurs; des codes de bâtiment actualisés qui permettent de construire des bâtiments en bois plus hauts et plus grands; des infrastructures communautaires et des logements abordables.

Le programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière vise à combler l'écart entre les étapes de la conception et de la commercialisation de produits forestiers novateurs, sobres en carbone et à valeur ajoutée. Le programme a investi dans 31 projets au Québec. Les projets qu'il soutient favorisent entre autres : la décarbonation de procédés industriels; une utilisation efficace des ressources qui permet de produire plus de valeur à partir de la même quantité de bois; l'intégration de technologies pouvant améliorer l'efficacité énergétique.

Le Programme d'innovation en construction bois du ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec a été lancé en 2021. Il soutient financièrement les entreprises et les organismes qui intègrent le matériau bois de façon innovante à un projet de construction ou de rénovation majeure dans les secteurs non résidentiels et multifamiliaux. Le programme est financé dans le contexte du Plan pour une économie verte 2030. Il s'inscrit dans la Politique d'intégration du bois en construction.

Le Programme Innovation Bois du ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec a été lancé en 2016. Il permet de soutenir financièrement des projets innovants de transformation des produits forestiers tout en encourageant la transformation des bois de qualité inférieure.

