IQALUIT, NU, le 11 janv. 2021 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et du Nunavut. Les collectivités ont toutes été touchées à des degrés divers par la pandémie de COVID-19 et elles ont besoin d'une aide immédiate pour assurer la sécurité et la fiabilité de leurs infrastructures publiques.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Jeannie Ehaloak, ministre responsable de la Société d'énergie Qulliq et ministre des Services communautaires et gouvernementaux, ont annoncé l'octroi d'un financement pour l'amélioration d'une centrale électrique au Nunavut.

Le projet consiste à remplacer le générateur diesel de Clyde River, qui a dépassé sa durée de vie opérationnelle.

Grâce à ce nouveau générateur, les résidents de la région de Clyde River, au Nunavut, bénéficieront d'une meilleure sécurité énergétique et d'une production d'énergie plus efficace et plus fiable.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,9 million de dollars dans ce projet dans le cadre du Fonds pour l'énergie dans l'Arctique. La Société d'énergie Qulliq (SÉQ), qui appartient au gouvernement du Nunavut et qui exerce ses activités de manière indépendante du gouvernement, y consacre 749 250 $. La SÉQ est l'unique producteur et distributeur d'énergie électrique au Nunavut.

Citations

« L'accès à des sources d'énergie fiables est essentiel à la prospérité des collectivités du Nord. Ce nouveau générateur constituera une source d'énergie fiable et efficace pour plusieurs collectivités de la région de Clyde River. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer de bons emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le Fonds pour l'énergie dans l'Arctique du gouvernement du Canada soutient les efforts que déploie la SÉQ pour améliorer les infrastructures électriques dans les collectivités du Nunavut grâce à des projets cruciaux. En améliorant les générateurs pour qu'ils utilisent des technologies plus écoénergétiques dans les collectivités éloignées comme Clyde River, les gouvernements fédéral et territorial jouent un rôle clé pour offrir au territoire une énergie fiable et abordable. »

L'honorable Jeannie Ehaloak, ministre responsable de la Société d'énergie Qulliq et ministre des Services communautaires et gouvernementaux

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 2 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, des besoins visant notamment les installations destinées à soutenir la sécurité alimentaire, les routes d'accès locales et une meilleure connectivité à large bande.

De plus, 400 millions de dollars sont investis dans le cadre du Fonds pour l'énergie de l'Arctique afin d'accroître la sécurité énergétique dans les territoires.

Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 % dans les provinces et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

Pour soutenir des projets de petite envergure, on fournit jusqu'à 31 millions de dollars de financement fédéral existant dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé dans le but d'aider les collectivités à adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada a investi plus de 516 millions de dollars dans 26 projets d'infrastructure au Nunavut .

