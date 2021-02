Lancement de 39 projets au Nouveau-Brunswick pour améliorer la vie des Canadiens à mesure qu'ils avancent en âge.

OTTAWA, ON, le 12 févr. 2021 /CNW/ - La population vit plus longtemps que jamais au Canada, qui compte plus de personnes âgées de 65 ans et plus que de personnes de 15 ans et moins. Les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick sont engagés à aborder les besoins de cette population toujours croissante et diverse et l'aider à vivre bien à mesure qu'elle vieillit.

Aujourd'hui, les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick ont annoncé le lancement de 39 projets de recherche appliquée dans le cadre du Projet pilote sur les aînés en santé. Le projet vise à mieux appuyer les aînés à domicile, en milieu communautaire et en établissement de soins tout en favorisant le vieillissement en santé.

« Puisque le Nouveau-Brunswick se classe au deuxième rang quant à la proportion de personnes âgées de plus de 65 ans au pays, et qu'il compte une proportion sensiblement plus élevée de femmes âgées de plus de 65 ans comparativement à la moyenne canadienne, la province est un environnement idéal pour promouvoir des approches innovatrices afin de soutenir les aînés et le vieillissement en santé », a déclaré le ministre du Développement social, Bruce Fitch. « Les divers projets approuvés dans le cadre de cette initiative nous permettront d'en apprendre davantage sur les effets du vieillissement sur notre population, et toutes les administrations du pays pourront en tirer parti. »

Lancé en 2018, le Projet pilote sur les aînés en santé est un investissement de 75 millions de dollars du gouvernement du Canada qui est supervisé dans la province par les ministères du Développement social et de la Santé du Nouveau-Brunswick.

« Au fur et à mesure que la population du Canada prend de l'âge, nous sommes déterminés à trouver des moyens novateurs pour permettre à nos aînés de vivre en sécurité, de jouir d'une bonne santé et de rester actifs », a déclaré la ministre fédérale de la Santé, Patty Hajdu.

« Je suis convaincu que ces projets auront des effets positifs sur la vie des aînés du Nouveau-Brunswick, aujourd'hui et pour les générations à venir » affirme l'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales. »

Le projet pilote vise à soutenir les initiatives gouvernementales et communautaires qui s'harmonisent aux efforts déployés par les chercheurs, les organismes à but non lucratif, les entreprises, les communautés des Premières Nations et les municipalités dans le cadre de la Stratégie sur le vieillissement pour le Nouveau-Brunswick et d'autres priorités gouvernementales. Toutes les propositions ont été soumises à un processus d'évaluation et de notation comprenant un examen par des experts de partout au pays.

« Le gouvernement provincial est déterminé à encourager les approches novatrices pour relever les défis auxquels fait face notre population vieillissante », selon la ministre de la Santé, Dorothy Shephard. « Les projets entrepris jetteront les bases de la diffusion de pratiques exemplaires fondées sur des données probantes pour favoriser le vieillissement en santé des Néo-Brunswickois. »

Depuis janvier 2021, 39 projets au total ont été lancés en vue d'atteindre les résultats suivants :

Améliorer les environnements sociaux et physiques en concevant des espaces, des systèmes et des infrastructures qui permettent aux aînés de vivre de façon autonome et saine et qui favorisent un vieillissement en santé. (7 projets)

Réduire les inégalités en matière de santé en facilitant l'accès au soutien social et en matière de santé chez les personnes qui parlent une langue minoritaire, les membres des collectivités rurales et les aînés ayant des problèmes de santé particuliers. (9 projets)

Initiatives qui appuient un mode de vie sain, le mieux-être, l'autonomie et une bonne qualité de vie en offrant un soutien en ce qui concerne l'activité physique, la nutrition, la prévention des blessures, et la santé mentale. (6 projets)

Tirer profit des technologies de soutien pour favoriser le vieillissement en santé en intégrant les technologies émergentes et existantes à la gamme de services et d'équipement de soutien social et de santé que les aînés et leurs aidants naturels peuvent utiliser à la maison et dans les établissements de soin. (5 projets)

Élaborer des cheminements de soins novateurs pour améliorer les options, l'accès, la rapidité et l'efficience dans la prestation des services de santé et de soutien social. (12 projets)

La liste des 39 projets est disponible en ligne. Trois de ces projets ont déjà été annoncés en mai 2019.

Les projets financés dans le cadre du Projet pilote sur les aînés en santé feront l'objet d'un processus impartial et complet et d'une évaluation des résultats. Ces évaluations seront menées par l'Unité de surveillance, d'évaluation et de transfert des connaissances établie en partenariat avec l'Institut de recherche, de données et de formation du Nouveau-Brunswick à l'Université du Nouveau-Brunswick. Cette unité veillera à ce que chaque projet ait un plan d'évaluation et que les leçons tirées des projets achevés sont transmises partout au pays.

Sur les 75 millions de dollars consacrés au Projet pilote sur les aînés en santé, ces 39 projets de recherche approuvés représentent un investissement d'environ 49,9 M$. Le financement sert à couvrir les coûts de fonctionnement des projets, ainsi que les coûts associés aux équipes de recherche, aux ressources techniques et aux processus d'évaluation.

Le reste des fonds du projet pilote sera affecté au cours de la prochaine année à des projets spécifiquement consacrés à l'étude du vieillissement à domicile.

