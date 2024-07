MONCTON, NB, le 19 juill. 2024 /CNW/ - Les forêts et les arbres captent et séquestrent le carbone, fournissent des habitats à la faune, atténuent la chaleur dans les villes et les municipalités, assainissent l'eau et la terre et procurent des bienfaits essentiels sur les plans spirituel, culturel et récréatif aux Canadiens d'un bout à l'autre du pays. En plantant deux milliards d'arbres sur une période de dix ans, le gouvernement du Canada prend une mesure importante pour lutter contre la double crise des changement climatiques et du déclin de la biodiversité.

Aujourd'hui, la ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, en compagnie du ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie du Nouveau-Brunswick, l'honorable Hugh J.A. (Ted) Flemming, de la directrice générale du Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick, Annika Chiasson, et du responsable de projets de l'Alliance du bassin versant Petitcodiac, Shane Boyd, ont annoncé l'octroi de plus de 71 millions de dollars en financement fédéral et provincial en appui à des projets de plantation d'arbres au Nouveau-Brunswick.

Ensemble, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nouveau-Brunswick consacreront plus de 71 millions de dollars à la plantation progressive d'arbres au Nouveau-Brunswick en veillant à ce que les bons arbres soient plantés aux bons endroits pour assurer la vigueur des forêts de la province dans le contexte d'un climat en changement. Grâce à cet investissement, la province du Nouveau-Brunswick plantera plus de 52 millions d'arbres adaptés au climat sur les terres publiques, soit l'équivalent de plus de 60 arbres pour chaque citoyen de la province.

Parmi les autres projets qui bénéficient d'un financement dans la province, notons :

une enveloppe de 295 000 $ au Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick, qui utilisera les fonds pour sensibiliser et former des personnes et des organisations sur la collecte de semences, la plantation d'arbres et les techniques de restauration. Le personnel du Réseau collaborera avec des pépinières locales pour faire pousser, à partir de semences recueillies, des semis d'espèces indigènes et adaptées au climat. Ces services seront offerts à des organisations de plantation d'arbres et des propriétaires de terres au Nouveau-Brunswick;

un soutien financier de 33 000 $ pour l'Alliance du bassin versant Petitcodiac qui, de concert avec la population locale, travaillera à repérer des sites de plantation d'arbres dans la Ville de Dieppe et à s'en occuper. Ce projet a donné naissance à des initiatives communautaires de plantation d'arbres grâce au transfert de connaissances par la formation d'employés et de bénévoles, ce qui a permis de planter 2 000 arbres à Dieppe en 2023.

Le financement fédéral provient du programme 2 milliards d'arbres, qui s'inscrit dans le cadre de l'approche globale du gouvernement du Canada de solutions climatiques axées sur la nature. Les arbres plantés contribuent à assainir l'air, à rafraîchir les quartiers durant l'été, à créer des emplois et à combattre les changements climatiques tout en protégeant la nature. En collaborant avec les provinces, les territoires, les collectivités, les organisations à but lucratif et non lucratif et les peuples autochtones, le Canada continue à édifier un avenir sain et solide pour les générations à venir.

Citations

« Nos partenariats avec les provinces et les territoires jouent un rôle crucial dans la gestion durable de nos forêts ainsi que dans la lutte contre la double crise des changements climatiques et de la perte de biodiversité. Le gouvernement du Canada se réjouit de faire équipe avec le Nouveau-Brunswick pour continuer d'intensifier ses activités de plantation, car les arbres assainissent l'air que nous respirons, améliorent la qualité de l'eau et atténuent les effets des changements climatiques au Canada. Grâce à cette collaboration et à ce dévouement, nous faisons un pas dans la bonne direction afin de créer un environnement plus sain pour les générations à venir. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada

« Un investissement dans l'avenir de notre environnement est un investissement dans la santé et le bien-être futurs des Canadiens. En collaboration avec nos partenaires provinciaux, cette initiative contribuera à restaurer et à améliorer la biodiversité en plantant des arbres indigènes résistants au climat. Face à l'évolution du climat, nous nous engageons à assurer la durabilité à long terme de nos forêts magnifiques et diversifiées au Nouveau-Brunswick. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« Nos forêts constituent notre bien naturel renouvelable le plus précieux. Elles stimulent non seulement notre économie, mais contribuent également à réduire considérablement les effets des changements climatiques et la perte de biodiversité. Cet investissement appuie notre approche de gestion forestière décrite dans la stratégie Nos forêts sont destinées à nous tous publiée en août 2023. »

L'honorable Hugh J.A. (Ted) Flemming

Ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie du Nouveau-Brunswick

« Notre projet porte sur les défis liés à la disponibilité limitée des espèces d'arbres indigènes dans les pépinières locales, ce qui nuit aux efforts de restauration et à la valorisation de la biodiversité. Nous souhaitons, par l'établissement de partenariats stratégiques et la formation, améliorer les méthodes d'approvisionnement en semences, accroître la disponibilité des semences indigènes et impliquer la collectivité pour assurer la vitalité et la résilience à long terme des magnifiques écosystèmes du Nouveau-Brunswick. »

Annika Chiasson

Directrice générale du Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick

« Grâce au fonds du programme 2 milliards d'arbres du gouvernement du Canada et à tous les participants, nous avons pu faire appel à plus d'une centaine d'élèves de l'École Antonine-Maillet pour planter 2 000 arbres indigènes sur le terrain de l'école. Ce projet a non seulement enjolivé la salle de classe extérieure, mais il contribuera également à assainir l'air, à rafraîchir la région pendant l'été, à réduire la fragmentation de l'habitat et à accroître la biodiversité des espèces indigènes, tout en stabilisant les lisières des forêts pour contrer l'exposition aux vents et aux tempêtes. L'Alliance du bassin versant Petitcodiac souhaite continuer à mener des projets importants, comme celui-ci, avec l'appui du gouvernement du Canada et de la province du Nouveau-Brunswick. »

Shane Boyd

Responsable de projets, Alliance du bassin versant Petitcodiac

Faits en bref

Planter deux milliards d'arbres représente un marathon et non un sprint. En privilégiant plus particulièrement les accords à long terme comme celui qui a été conclu avec le Nouveau-Brunswick, le programme 2 milliards d'arbres est sur la bonne voie pour atteindre son objectif. En date du 31 mars 2023, le programme 2 milliards d'arbres a conclu ou négocié des ententes pour la plantation de plus de 553 millions d'arbres.

Les partenariats conclus avec les provinces et les territoires sont primordiaux, car ces autorités gèrent 90 % des terres forestières du Canada . Avec l'entente annoncée aujourd'hui, le Canada et le Nouveau-Brunswick confirment leur intention commune d'engendrer des bienfaits durables pour les forêts du Nouveau-Brunswick, dont la restauration des habitats et l'amélioration de la résilience des écosystèmes forestiers dans un climat en changement.

. Avec l'entente annoncée aujourd'hui, le et le Nouveau-Brunswick confirment leur intention commune d'engendrer des bienfaits durables pour les forêts du Nouveau-Brunswick, dont la restauration des habitats et l'amélioration de la résilience des écosystèmes forestiers dans un climat en changement. Le programme 2 milliards d'arbres consulte ses partenaires pour comprendre comment ils entendent préparer les sites, choisir les espèces à planter et surveiller les plantations par la suite. Chaque année, les partenaires déposent des rapports, et les responsables du programme 2 milliards d'arbres visitent les sites et utiliseront la télédétection pour contrôler les progrès et la santé des arbres. En réalisant le travail correctement du premier coup, nous permettons à la nature de s'épanouir et assurons la pérennité des sites reboisés.

Liens pertinents

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada : Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Joanna Sivasankaran, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]