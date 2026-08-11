/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Guelph/

GUELPH, ON, le 10 août 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Dominique O'Rourke, députée de Guelph, et de Cam Guthrie, maire de la Ville de Guelph.

Les représentants des médias qui assisteront à l'annonce sont priés d'entrer par l'entrée principale pour s'enregistrer.

Date : le mardi 11 août 2026 Heure : 10 h (HAE) Lieu : Centre de récupération des ressources en eau 530, rue Wellington Ouest Guelph (Ontario) N1H 3K5

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Communications stratégiques, Ville de Guelph, [email protected]