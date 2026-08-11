/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Guelph/

Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
11 août, 2026, 06:00 ET
GUELPH, ON, le 10 août 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Dominique O'Rourke, députée de Guelph, et de Cam Guthrie, maire de la Ville de Guelph.
Les représentants des médias qui assisteront à l'annonce sont priés d'entrer par l'entrée principale pour s'enregistrer.
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Date :
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le mardi 11 août 2026
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Heure :
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10 h (HAE)
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Lieu :
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Centre de récupération des ressources en eau
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530, rue Wellington Ouest
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Guelph (Ontario) N1H 3K5
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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Communications stratégiques, Ville de Guelph, [email protected]
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