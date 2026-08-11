/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Toronto/

TORONTO, le 10 août 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Jennifer McKelvie, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, d'Yvan Baker, député d'Etobicoke-Centre, et de l'honorable Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports de l'Ontario.

Date : mardi 11 août 2026



Heure : 9 h (HAE)

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias de LICC, à [email protected], pour confirmer leur présence et obtenir les renseignements sur le lieu de l'événement.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]