/R E P R I S E --Avis aux médias : annonce en matière d'infrastructure à Moncton/

MONCTON, NB, le 10 août 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton-Dieppe, de l'honorable Gilles LePage, ministre responsable de la Société de développement régional, et de Shawn Crossman, maire de la Ville de Moncton.

Date :

Le mardi 11 août 2026





Heure :

9 h HAA





Lieu :

École Tankville



1665, promenade Elmwood



Moncton, NB E1H 2H7

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Mary-Anne Hurley-Corbyn, Directrice des communications, Société de développement régional, Gouvernement du Nouveau-Brunswick, [email protected]; Melissa Hachey, Gestionnaire communications stratégiques, Ville de Moncton, [email protected]