BATHURST, NB, le 27 oct. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada utilise tous les outils à sa disposition, en tirant parti de la technologie, de l'innovation et des partenariats, pour bâtir des logements à grande échelle.

À cette fin, Serge Cormier, député d'Acadie-Bathurst, l'honorable Gilles LePage, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional, et Kim Chamberlain, mairesse de la Ville de Bathurst, ont annoncé un investissement fédéral de plus de 3,5 millions de dollars et une contribution provinciale de plus de 2,3 millions de dollars pour deux projets réalisés dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL) afin de développer et d'améliorer des infrastructures essentielles qui permettront la construction plus rapide d'un plus grand nombre de logements à Bathurst. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'entente de financement conclue entre les gouvernements du Canada et du Nouveau‑Brunswick, qui ouvre la voie à la construction d'un plus grand nombre de logements afin de répondre aux besoins d'une population croissante.

Le projet de la rue Chaleur consiste à reconstruire la route et à améliorer toutes les infrastructures souterraines se trouvant entre l'avenue Saint-Pierre et l'avenue Victoria. Il consiste également à installer une nouvelle conduite d'eaux pluviales sur le chemin Evangeline afin de séparer les eaux pluviales et les eaux usées, ainsi qu'à construire un nouveau trottoir pour améliorer l'accès piétonnier.

Le projet de reconstruction de la rue Bridge consiste à étendre les infrastructures des services publics jusqu'au site de l'ancienne usine de Bathurst, ce qui permettra de soutenir de nouveaux projets résidentiels et commerciaux. Les travaux contribueront à revitaliser le quartier, à attirer des promoteurs et à soutenir les objectifs de Bathurst en matière de logement.

Ces types de projets d'infrastructures essentielles soutiennent l'objectif du gouvernement du Canada de résoudre la crise du logement et viendront compléter le travail effectué par Maisons Canada, un nouvel organisme fédéral chargé de construire des logements abordables, de fournir du financement aux constructeurs et d'encourager l'adoption de méthodes de construction plus modernes.

Ensemble, nous rendrons le logement plus abordable en libérant le potentiel de la coopération entre les secteurs public et privé, en favorisant la création d'une industrie du logement moderne et en créant de nouvelles carrières dans les métiers spécialisés.

« En collaborant avec le Nouveau-Brunswick et la Ville de Bathurst, nous offrons des possibilités de construction de logements dans le but de faciliter le démarrage de projets immobiliers. Grâce à des programmes comme celui-ci et à des organismes comme Maisons Canada, nous travaillons en partenariat avec les gouvernements, les constructeurs et les collectivités afin de stimuler l'innovation dans le secteur de la construction résidentielle, ainsi que de réunir les bons partenaires pour accélérer la livraison d'un plus grand nombre de logements abordables pour les Canadiens. Ce sera également formidable de pouvoir enfin développer le site de l'ancienne usine et lui redonner vie.»

Serge Cormier, député d'Acadie--Bathurst

« Cet investissement marque une autre étape importante dans le réaménagement du site de l'ancienne usine Smurfit-Stone à Bathurst. En soutenant des projets de modernisation et de réaménagement essentiels, nous aidons la ville et la province à se préparer à de futures possibilités de logement, à une croissance économique et à une meilleure qualité de vie pour les familles. »

L'honorable Gilles LePage, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional

« L'annonce concernant le terrain de l'ancienne usine constitue une étape déterminante pour notre municipalité et nos citoyens. Elle jette les bases des dernières étapes de la revitalisation du site, qui permettront d'en maximiser le potentiel de développement. Quant au projet de la rue Chaleur, il permet de moderniser des infrastructures essentielles dans un secteur clé de notre réseau de distribution. Nous sommes très reconnaissants de la collaboration et du soutien de nos collègues fédéraux et provinciaux, qui permettent de concrétiser ces projets. »

Kim Chamberlain, mairesse de la Ville de Bathurst

Le gouvernement fédéral investit 3 500 011 $ dans ces projets dans le cadre du volet des ententes provinciales et territoriales du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL). Le gouvernement du Nouveau-Brunswick investit 2 333 107 $ et la contribution de la Ville de Bathurst s'élève à 1 166 905 $.

Compris dans le budget de 2024, le FCIL vise à investir jusqu'à 6 milliards de dollars dans la construction et l'amélioration d'infrastructures publiques de base qui permettront d'accroître l'offre de logements et la densification dans les collectivités de tout le Canada.

Le FCIL vise à aider les collectivités à mettre en place les infrastructures requises pour soutenir la construction d'un plus grand nombre de logements et accroître la densité. Le financement peut être investi dans des projets permettant d'améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau potable, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales, ainsi que dans des initiatives permettant de préserver la capacité existante, d'améliorer la fiabilité des réseaux ou de mettre en œuvre des mesures de réacheminement des déchets afin de réduire l'utilisation des sites d'enfouissement.

Une partie du financement du FCIL est consacrée au soutien des priorités provinciales et territoriales à long terme. Les provinces et les territoires doivent finaliser une entente avec le gouvernement du Canada et s'engager à respecter des conditions essentielles pour accroître l'offre de logements afin de recevoir un financement. Le financement destiné aux provinces et aux territoires qui ne concluent pas d'entente sera transféré au volet de prestation directe du FCIL.

Le financement versé dans le cadre du volet de prestation directe du FCIL soutient d'importants projets d'infrastructure dans les municipalités et les communautés autochtones. La période de réception des demandes pour ce volet est maintenant fermée.

L'organisme Maisons Canada a été lancé le 14 septembre 2025 et se concentrera sur l'augmentation de l'offre de logements abordables. Parallèlement à cet effort, la Société canadienne d'hypothèques et de logement continuera de remplir son mandat qui consiste à contribuer au bon fonctionnement du système de logement canadien grâce aux programmes existants, dont le Programme de prêts pour la construction d'appartements et les produits d'assurance prêt hypothécaire.

