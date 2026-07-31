Le Canada et le Nouveau-Brunswick investissent dans des infrastructures favorisant le logement pour aider à construire davantage de logements à Fredericton

FREDERICTON, NB, July 31, 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Canada utilise tous les outils à sa disposition, en tirant parti de la technologie, de l'innovation et des partenariats, pour construire des logements à grande échelle.

À cette fin, le secrétaire parlementaire et député fédéral, David Myles, le ministre Luke Randall, et le maire de la Villle de Fredericton, Steve Hicks, ont annoncé un investissement fédéral de plus de 9,4 million de dollars, une contribution provinciale de plus de 7,8 millions de dollars et un investissement municipal de plus de 6,3 millions de dollars dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL) pour le prolongement des infrastructures d'alimentation en eau, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales jusqu'au plus récent quartier de Fredericton afin de permettre la construction plus rapide d'un plus grand nombre de logements.

Ce projet consiste à étendre les infrastructures d'alimentation en eau, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales du chemin Doak afin de soutenir le développement d'un nouveau quartier. Les travaux comprennent l'installation de plusieurs kilomètres de nouvelles conduites d'eau et d'égout, la construction d'un nouveau réservoir d'eau et d'une station de surpression, ainsi que l'amélioration de la station relèvement du chemin Wilsey.

Ces travaux permettront de viabiliser 44 hectares de terrains appartenant à la Ville et de rendre possible la construction de plus de 1 300 nouveaux logements, notamment des maisons unifamiliales, des maisons en rangée et des immeubles d'appartements. Ces investissements favoriseront l'atteinte des objectifs de croissance démographique de la Ville et permettront de créer de secteurs viabilisés pour les futurs projets résidentiels.

Les grands projets d'infrastructure de ce type soutiennent l'objectif du gouvernement du Canada de lutter contre la crise du logement et s'inscrivent en complément des efforts de Maisons Canada, la nouvelle agence fédérale chargée de la construction de logements abordables, du soutien aux constructeurs par le financement et de la promotion de méthodes de construction plus efficaces.

Ensemble, nous rendrons le logement plus abordable en libérant le potentiel de la coopération entre les secteurs public et privé, en favorisant la création d'une industrie du logement moderne et en créant de nouvelles carrières dans les métiers spécialisés.

Citations

« Pour construire davantage de logements, il faut commencer par mettre en place les infrastructures qui rendent possible la construction de nouveaux logements. En investissant dans les infrastructures essentielles d'approvisionnement en eau, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales à Fredericton, nous créons les conditions propices à une croissance durable. Cet investissement contribuera à accroître l'offre de logements, à améliorer l'abordabilité des logements et à faire en sorte qu'un plus grand nombre de Canadiens aient accès aux logements dont ils ont besoin. »

David Myles, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et de la secrétaire d'État et député de Fredericton--Oromocto

« Les collectivités fortes reposent sur des infrastructures qui leur permettent de croître. Cet investissement permettra d'étendre les services essentiels au plus récent quartier de Fredericton, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles possibilités en matière de logement tout en soutenant la croissance à long terme et le développement économique de la ville. »

L'honorable Luke Randall, ministre responsable d'Opportunités NB, du Développement économique et des Petites Entreprises, d'Alcool NB et de Cannabis NB, et de la Loi sur la responsabilisation et la présentation de rapports en matière de réglementation, et député provincial de Fredericton-Nord

« Cette entente de financement constitue une étape importante dans la préparation des infrastructures nécessaires à la croissance de Fredericton. Nous sommes reconnaissants du soutien des gouvernements fédéral et provincial alors que nous travaillons à étendre les réseaux d'aqueduc, d'égout et de gestion des eaux pluviales vers le nouveau quartier du sud‑est de la ville. Conformément au Plan municipal de la Ville de Fredericton, ces travaux essentiels contribueront à créer de nouvelles possibilités en matière de logement, à renforcer la connectivité dans notre collectivité et à garantir une planification responsable pour l'avenir de la ville. »

Steve Hicks, maire de la Ville de Fredericton

Faits en bref

Le FCIL, qui fait partie du budget de 2024, vise à investir jusqu'à 6 milliards de dollars dans la construction et l'amélioration d'infrastructures publiques de base qui permettront d'accroître l'offre de logements et la densification dans les collectivités de tout le Canada.

Le FCIL est conçu pour aider les collectivités à mettre en place les infrastructures requises pour soutenir la construction d'un plus grand nombre de logements et accroître la densité. Le financement peut être investi dans des projets permettant d'améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau potable, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales, ainsi que dans des initiatives permettant de préserver la capacité existante, d'améliorer la fiabilité des systèmes ou de mettre en œuvre des mesures de réacheminement des déchets afin de réduire l'utilisation des sites d'enfouissement.

Une partie du financement du FCIL est consacrée au soutien des priorités provinciales et territoriales à long terme. Les provinces et les territoires doivent finaliser une entente avec le gouvernement du Canada et s'engager à respecter des conditions essentielles pour accroître l'offre de logements afin de recevoir un financement. Le financement destiné aux provinces et aux territoires qui ne concluent pas d'entente sera transféré au volet de prestation directe du FCIL.

Le financement versé dans le cadre du volet de prestation directe du FCIL soutient d'importants projets d'infrastructure dans les municipalités et les communautés autochtones. La période de réception des demandes pour ce volet est maintenant fermée.

Maisons Canada a été lancée le 14 septembre 2025 et se concentrera sur l'augmentation de l'offre de logements abordables. Parallèlement à cet effort, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) continuera de remplir son mandat qui consiste à contribuer au bon fonctionnement du système de logement canadien grâce aux programmes existants, dont le Programme de prêts pour la construction d'appartements et les produits d'assurance prêt hypothécaire.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises canadiennes.

Les mesures fédérales créent de bons emplois, accélèrent la construction de logements et aident les collectivités à se développer dans tout le pays.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et à la satisfaction des obligations en matière d'évaluation environnementale.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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