/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Fredericton/

FREDERICTON, NB, le 30 juill. 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de David Myles, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et de la secrétaire d'État et député de Fredericton--Oromocto, de l'honorable Luke Randall, ministre responsable d'Opportunités NB, du Développement économique et des Petites Entreprises, d'Alcool NB et de Cannabis NB, et de la Loi sur la responsabilisation et la présentation de rapports en matière de réglementation, et député provincial de Fredericton-Nord, et de Steve Hicks, maire de la Ville de Fredericton.

Date : Le vendredi 31 juillet 2026



Heure : 10 h (HAA)



Lieu : Salle du Conseil

Hôtel de ville

397, rue Queen

Fredericton, N.-B. E3B 1B5

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Mary-Anne Hurley-Corbyn, Directrice des communications, Société de développement régional, Gouvernement du Nouveau-Brunswick, [email protected]; Marley McLellan, Agente de communication, Ville de Fredericton, 506-292-2071, [email protected]