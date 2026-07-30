/C O R R E C T I O N -- Department of Housing, Infrastructure and Communities/

Dans le communiqué Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Victoria, diffusé le 29-Jul-2026 par Department of Housing, Infrastructure and Communities sur le fil de presse CNW, la société nous informe que des modifications ont été apportées. La copie complète et corrigée suit, avec des détails supplémentaires à la fin :

Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Victoria

VICTORIA, BC, le 29 juill. 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de membres du caucus du Pacifique, de Darlene Rotchford, députée provinciale d'Esquimalt-Colwood, de Jenna Stoner, première vice-présidente de l'Union des municipalités de la Colombie‑Britannique (UBCM), et de Cliff McNeil-Smith, président du district régional de la capitale (CRD) et maire de Sidney.

Date : Le jeudi 30 juillet 2026

Heure : 8 h 30 (HAP)

Lieu : Inn at Laurel Point

680, rue Montreal

Victoria (Colombie-Britannique) V8V 1Z8

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Correction : La première ligne, premier paragraphe a été modifiée pour lire "membres du caucus du Pacifique" au lieu de "Will Greaves, député de Victoria."

L'heure et lieu a été modifiée également, avec l'heure étant "8 h 30 (HAP)" au lieu de "8 h (HAP)", et le lieu étant "Inn at Laurel Point 680, rue Montreal Victoria (Colombie-Britannique) V8V 1Z8" au lieu de "Usine de traitement des eaux usées McLoughlin Point 337, chemin Victoria View Victoria (Colombie-Britannique) V9A 6T7".

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Zoë Ducklow, Agente des communications, Union des municipalités de la Colombie-Britannique (UBCM), 604-270-8226, poste 222, [email protected]; Andy Orr, Gestionnaire principal, Communications intégrées et engagement, CRD, Tél : 250-360-3229, Cell : 250-216-5492