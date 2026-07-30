Bâtir des collectivités fortes en Colombie-Britannique grâce à financement dans 54 nouveaux projets d'infrastructure

VICTORIA, BC, le 30 juill. 2026 /CNW/ -- Dans le cadre du Fonds pour les priorités stratégiques, plus de 152 millions de dollars sont investis dans 54 nouveaux projets d'infrastructure dans l'ensemble de la Colombie-Britannique. Ce programme financé par le gouvernement fédéral soutient, dans le cadre du volet communautaire du Fonds pour bâtir des collectivités fortes en C.-B., des projets d'infrastructure dont le coût dépasse les capacités financières propres à une administration locale.

L'annonce a été faite par Will Greaves, député de Victoria, Darlene Rotchford, députée provinciale d'Esquimalt-Colwood, Jenna Stoner, première vice-présidente de l'UBCM, et Cliff McNeil-Smith, président du district régional de la capitale (CRD) et maire de Sidney.

Le district de la capitale régionale (CRD) a reçu 7 millions de dollars pour un projet novateur visant à transformer les biosolides issus du traitement des eaux usées en biochar grâce à une nouvelle technologie de carbonisation. Ce projet, le premier du genre au Canada, contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre en diminuant le volume des déchets, en éliminant les contaminants préoccupants et en stockant le carbone de manière permanente, tout en créant un produit de grande valeur, riche en carbone et pouvant trouver des applications dans les secteurs forestier, de la construction, de l'industrie et de l'agriculture.

Par ailleurs, 53 autres projets sont financés dans l'ensemble de la Colombie-Britannique, notamment une nouvelle caserne de pompiers à Metchosin, un nouveau terrain multisports en gazon synthétique à Prince George et plus d'une douzaine de projets liés à l'eau et au traitement des eaux usées. Une partie des fonds sont destinés à des projets de renforcement des capacités qui permettront aux administrations locales d'élaborer des plans d'infrastructure à long terme, de mettre en place une planification intégrée de la durabilité de la collectivité et d'améliorer leurs pratiques de gestion des actifs.

Le volet communautaire du FBCF est un programme fondé sur des transferts qui fournit 2,5 milliards de dollars par an aux collectivités de tout le Canada. La province de la Colombie‑Britannique recevra plus de 326 millions de dollars cette année. Les fonds sont gérés par l'Union des municipalités de la Colombie-Britannique et sont distribués aux collectivités locales dans le cadre du Community Works Fund (Fonds pour les travaux des Collectivités), du Strategic Priorities Fund (Fonds pour les priorités stratégiques), et du Metro Vancouver Regional Fund.

Citations

« Pour les administrations locales de la Colombie-Britannique, un investissement judicieux permet de soutenir le logement, de favoriser les liens et de bâtir des collectivités fortes. Ces projets auront un impact durable et renforceront notre engagement à bâtir de manière audacieuse, à bâtir solide et à bâtir ensemble. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Les collectivités fortes reposent sur des infrastructures solides. Alors que la Colombie‑Britannique continue de croître, notre gouvernement a comme priorité d'aider les municipalités à planifier pour l'avenir et à répondre aux besoins changeants. Grâce aux partenariats avec le gouvernement du Canada, l'UBCM et les administrations locales, ces 55 projets aideront les collectivités à se doter des infrastructures dont elles ont besoin pour offrir des services fiables et bâtir un avenir plus résilient. »

L'honorable Christine Boyle, ministre du Logement et des Affaires municipales de la C.-B.

« Au nom du CRD, je tiens à remercier le gouvernement du Canada, la province de la Colombie-Britannique et l'UBCM pour leur engagement à bâtir des collectivités plus fortes et plus résilientes grâce à des investissements dans des infrastructures novatrices. Ce projet de biochar permettra au CRD de se positionner comme chef de file national en matière de gestion des biosolides, de réduction des émissions de carbone et de valorisation des ressources. Nous sommes fiers d'appuyer une initiative qui offrira des avantages durables pour l'environnement et la collectivité tout en consolidant le rôle de notre région comme chef de file en matière de gestion durable des eaux usées. »

Cliff McNeil-Smith, président du district régional de la capitale

« Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes permet d'améliorer la qualité de vie partout en Colombie‑Britannique en investissant directement dans les collectivités. L'UBCM est fière d'administrer ce fonds, qui permet aux administrations locales de répondre à leurs priorités en matière d'infrastructures essentielles et de renforcer la gestion des actifs. Nous sommes reconnaissants de l'engagement à long terme que le Canada et la Colombie-Britannique ont pris envers ce programme. »

Jenna Stoner, première vice-présidente, Union des municipalités de la Colombie-Britannique (UBCM)

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La liste complète des projets se trouve sur le site Web du Fonds pour les priorités stratégiques de l'Union des municipalités de la Colombie-Britannique.

Faits en bref

Dans le cadre du volet communautaire du Fonds pour bâtir des collectivités fortes, l'affectation 2026-2027 de la Colombie-Britannique s'élève à plus de 326 millions de dollars.

La contribution fédérale totale pour les 54 projets s'élève à 152 313 226 $. Un total de 145 945 502 $ est destiné aux 29 projets d'immobilisations. Un total 6 367 764 $ est destiné aux 25 projets de renforcement des capacités.

Le financement fourni pour ces projets sera versé par l'Union des municipalités de la Colombie-Britannique dans le cadre de son Fonds pour les priorités stratégiques, basé sur les demandes.

Le volet communautaire du Fonds pour bâtir des collectivités fortes permet de fournir aux administrations locales un financement stable, prévisible et à long terme, destiné à des investissements dans des projets d'infrastructure et de renforcement des capacités. Ce programme est financé par le gouvernement du Canada et géré en Colombie-Britannique par l'Union des municipalités de la Colombie-Britannique.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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