Le Canada et le Nouveau-Brunswick investissent dans des infrastructures essentielles pour soutenir la construction de logements à Grand-Sault

GRAND-SAULT, NB, le 23 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada utilise tous les outils à sa disposition, en tirant parti de la technologie, de l'innovation et des partenariats, pour construire des logements à grande échelle.

À cette fin, le député de Madawaska-Restigouche, Guillaume Deschênes-Thériault, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional, l'honorable Gilles LePage, et le maire de la Municipalité régionale de Grand-Sault, M. Bertrand Beaulieu, ont annoncé un investissement fédéral de plus de 890 000 $, une contribution provinciale de plus de 593 000 $ et un investissement municipal de plus de 296 000 $ dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL) pour l'amélioration des infrastructures d'approvisionnement en eau, de gestion des eaux pluviales et de traitement des eaux usées nécessaires afin de construire davantage de logements plus rapidement.

Le projet consiste à déplacer et à remplacer de vieilles infrastructures d'égouts sanitaires, ainsi qu'à moderniser les réseaux d'alimentation en eau et de gestion des eaux pluviales sur les rues Taylor, Park et O'Regan. Les travaux comprennent l'installation de centaines de mètres de nouvelles conduites d'égout sanitaire, conduites pour les eaux pluviales et conduites d'eau. Les autres travaux comprennent l'installation de regards et de bornes d'incendie, ainsi que le raccordement aux services publics et la réfection complète de la chaussée. Ce projet devrait permettre de construire environ 40 nouveaux logements.

Les grands projets d'infrastructure de ce type soutiennent l'objectif du gouvernement du Canada de lutter contre la crise du logement et s'inscrivent en complément des efforts de Maisons Canada, la nouvelle agence fédérale chargée de la construction de logements abordables, du soutien aux constructeurs par le financement et de la promotion de méthodes de construction plus efficaces.

Ensemble, nous rendrons le logement plus abordable en libérant le potentiel de la coopération entre les secteurs public et privé, en favorisant la création d'une industrie du logement moderne et en créant de nouvelles carrières dans les métiers spécialisés.

Citations

« Notre gouvernement investit dans les infrastructures nécessaires pour bâtir des collectivités résilientes disposant d'un nombre suffisant de logements pour accueillir une population en croissance. Ces améliorations permettront de relever des défis environnementaux majeurs tout en créant les conditions nécessaires à la réalisation de futurs projets immobiliers, favorisant ainsi la croissance et la prospérité à long terme de Grand-Sault. »

Guillaume Deschênes-Thériault, député de Madawaska--Restigouche

« Notre gouvernement est à l'écoute des municipalités et investit dans ce qui est important pour les collectivités. Grâce à la modernisation des services d'alimentation en eau et d'égouts, nous favorisons la construction de nouveaux logements à Grand-Sault et veillons à ce que le réseau soit prêt à soutenir un développement durable à long terme. »

L'honorable Gilles LePage, ministre de l'environnement et du changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional

« Grand-Sault est fier d'annoncer, en partenariat avec les gouvernements fédéral et provincial, un investissement total de 1 780 950 $ dans le projet de la rue Taylor, afin de détourner une partie du réseau d'égouts sanitaires menacé par l'érosion. Cet investissement témoigne de la collaboration entre tous les paliers de gouvernement ainsi que du dévouement des employés municipaux et du conseil dans la protection des infrastructures de notre communauté et la réduction du fardeau financier sur nos citoyens. »

Bertrand Beaulieu, maire de la Municipalité régionale de Grand-Sault

Faits en bref

Le FCIL, qui fait partie du budget de 2024, vise à investir jusqu'à 6 milliards de dollars dans la construction et l'amélioration d'infrastructures publiques de base qui permettront d'accroître l'offre de logements et la densification dans les collectivités de tout le Canada.

Le FCIL est conçu pour aider les collectivités à mettre en place les infrastructures requises pour soutenir la construction d'un plus grand nombre de logements et accroître la densité. Le financement peut être investi dans des projets permettant d'améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau potable, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales, ainsi que dans des initiatives permettant de préserver la capacité existante, d'améliorer la fiabilité des systèmes ou de mettre en œuvre des mesures de réacheminement des déchets afin de réduire l'utilisation des sites d'enfouissement.

Une partie du financement du FCIL est consacrée au soutien des priorités provinciales et territoriales à long terme. Les provinces et les territoires doivent finaliser une entente avec le gouvernement du Canada et s'engager à respecter des conditions essentielles pour accroître l'offre de logements afin de recevoir un financement. Le financement destiné aux provinces et aux territoires qui ne concluent pas d'entente sera transféré au volet de prestation directe du FCIL.

Le financement versé dans le cadre du volet de prestation directe du FCIL soutient d'importants projets d'infrastructure dans les municipalités et les communautés autochtones. La période de réception des demandes pour ce volet est maintenant fermée.

Maisons Canada a été lancée le 14 septembre 2025 et se concentrera sur l'augmentation de l'offre de logements abordables. Parallèlement à cet effort, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) continuera de remplir son mandat qui consiste à contribuer au bon fonctionnement du système de logement canadien grâce aux programmes existants, dont le Programme de prêts pour la construction d'appartements et les produits d'assurance prêt hypothécaire.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises canadiennes.

Les mesures fédérales créent de bons emplois, accélèrent la construction de logements et aident les collectivités à se développer dans tout le pays.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et à la satisfaction des obligations en matière d'évaluation environnementale.

Liens connexes

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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