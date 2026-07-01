Déclaration de la ministre Metlege Diab à l'occasion de la fête du Canada

OTTAWA, ON, le 1er juill. 2026 /CNW/ - L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a fait la déclaration suivante à l'occasion de la fête du Canada :

« Chaque année, à l'occasion de la fête du Canada, je mesure la chance que nous avons de pouvoir considérer ce pays comme notre foyer, un lieu où la diversité est célébrée, où nos valeurs communes nous unissent et où notre identité collective prend vie à travers nos langues officielles et les expériences que nous partageons. Ce moment est l'occasion de célébrer ce qui nous unit, de tirer fierté de nos communautés et d'envisager l'avenir avec confiance alors que nous bâtissons un Canada encore meilleur pour les générations qui nous succéderont.

Dans le cadre des festivités de cette année, j'ai l'honneur d'assister à des cérémonies de citoyenneté dans la capitale du Canada. Ces cérémonies s'inscrivent dans le cadre d'une grande célébration qui se déroule partout dans le pays et au cours de laquelle des personnes nouvellement arrivées prêtent le serment de citoyenneté. C'est un moment émouvant et important, car ces personnes se joignent officiellement à la famille canadienne. Ces cérémonies ont lieu tout au long de l'année partout au Canada et reflètent l'espoir et la détermination des personnes qui choisissent de construire leur vie ici. Si vous avez un jour l'occasion d'y assister, je vous le recommande vivement; c'est une expérience marquante.

Des générations de personnes nouvellement arrivées et leur descendance ont contribué à la réussite du Canada. Aujourd'hui, nous sommes un pays fier, accueillant et dynamique, précisément parce que nous savons nous unir autour d'une cause commune et mener à bien de grands projets. Que votre famille soit installée ici depuis des générations ou que vous prêtiez le serment de citoyenneté pour la première fois aujourd'hui, vous faites partie intégrante de l'histoire du Canada : une histoire caractérisée par l'unité, les possibilités et le progrès pour l'ensemble des Canadiennes et Canadiens.

En cette fête du Canada, je tiens également à rendre hommage aux Premières Nations, aux Inuit et aux Métis, qui vivent sur ce territoire depuis des temps immémoriaux et qui continuent de façonner les progrès du Canada. Leurs histoires, leurs cultures, leurs traditions et leurs contributions sont essentielles à notre identité, et toute la population canadienne devrait s'efforcer d'en apprendre davantage sur les peuples autochtones tout en s'engageant sur la voie de la réconciliation.

Aujourd'hui, à l'occasion de la fête du Canada, célébrons les plus beaux moments de notre nation et notre avenir prometteur. Bonne fête du Canada!

Pour en savoir plus sur les célébrations de la fête du Canada dans votre région, consultez le site Web de Patrimoine canadien. »

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

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