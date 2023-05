WINNIPEG, MB, le 25 mai 2023 /CNW/ - Le Canada et le Manitoba travaillent conjointement pour réduire la pollution et aider les Canadiens à avoir à portée de main des solutions propres qui permettent d'économiser de l'argent et de l'énergie, de créer des emplois et de bâtir des collectivités fortes et résilientes.

Aujourd'hui, Kevin Lamoureux, député de Winnipeg-Nord, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et l'honorable Kevin Klein, ministre de l'Environnement et du Climat du Manitoba, ont annoncé un financement pouvant atteindre 38,2 millions de dollars pour soutenir le programme d'efficacité énergétique pour le camionnage et le programme fondé sur le mérite du Manitoba.

Le programme d'efficacité énergétique pour le camionnage, qui s'appuie sur un investissement de 2019, reçoit 3,6 millions de dollars supplémentaires du gouvernement du Canada pour financer un nouveau lot de demandes. Le gouvernement du Manitoba contribuera également à hauteur de 3,3 millions de dollars et le secteur du camionnage du Manitoba fournira 6,6 millions de dollars. Ce programme rembourse jusqu'à 50 p. 100 du coût de l'installation de dispositifs ou de technologies permettant de faire des économies de carburant pour les véhicules lourds ou les remorques. La réouverture de ce programme continuera à aider le secteur du transport du Manitoba à réduire la pollution par le carbone. Globalement, le programme réduira les émissions de gaz à effet de serre de jusqu'à 120 000 tonnes d'ici 2030, ce qui équivaut à économiser environ 51 millions de litres d'essence consommés en un an. Le programme est offert par le centre des technologies et de l'énergie des véhicules du Red River College Polytechnic. Les personnes intéressées peuvent présenter leur demande dès aujourd'hui en se rendant sur le site efficienttrucking.ca (site en anglais seulement). Un deuxième cycle de demandes débutera le 1er octobre 2023.

Le gouvernement du Canada investit également 25 millions de dollars dans le programme fondé sur le mérite du Manitoba. Pour sa part, la province apporte 6,25 millions de dollars à ce programme, dont l'exécution est assurée par le Bureau de mise en œuvre du Plan vert et climatique du Manitoba. Les bénéficiaires admissibles comprennent les municipalités, les entités gouvernementales, l'industrie, les communautés autochtones et les organismes sans but lucratif. Les projets financés au titre du programme fondé sur le mérite aideront le Manitoba à faire ce qui suit :

réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment en passant de la combustion de combustibles fossiles à l'énergie renouvelable;

promouvoir la croissance propre et la création d'emplois verts;

soutenir la compétitivité de l'industrie;

améliorer l'efficacité énergétique et réduire les coûts énergétiques.

Le financement fédéral de ces programmes provient du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone. Les investissements dans les initiatives d'action climatique comme ceux annoncés aujourd'hui sont nécessaires pour que le Canada atteigne ses objectifs climatiques et bâtisse une économie forte et propre pour tous.

Citations

« Nous avons la carboneutralité dans notre mire d'ici 2050, et pour atteindre cet objectif, le gouvernement du Canada s'engage à aider les Canadiens de tout le pays à créer un avenir prospère plus respectueux de l'environnement pour nos enfants et petits-enfants. Les programmes à l'image de ceux annoncés aujourd'hui aideront différents bénéficiaires au Manitoba, tant l'industrie du camionnage que les municipalités, les organismes sans but lucratif et les communautés autochtones, à réduire les émissions de carbone. Je salue le leadership du Manitoba qui favorise notre transition vers l'économie à faibles émissions de carbone de l'avenir. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Réduire l'empreinte carbone du secteur du camionnage est crucial pour que le Manitoba atteigne ses objectifs de réduction du carbone. En travaillant avec le gouvernement fédéral, nous sommes en mesure de faire prendre le virage de l'énergie renouvelable à un plus grand nombre de véhicules et d'industries pour tourner le dos aux combustibles fossiles. Le Manitoba continuera d'être un chef de file dans le développement d'une économie plus propre et plus verte. »

- L'honorable Kevin Klein, ministre de l'Environnement et du Climat du Manitoba

« La transition actuelle du Canada vers une économie durable est une occasion en or pour nous d'investir dans les sources d'énergie propre et renouvelable. Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone est un moyen de nous faire progresser. En collaborant avec les provinces et les territoires de l'ensemble du pays, nous créons de l'emploi, stimulons l'économie et créons des communautés plus résilientes, et ce, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. »

- Kevin Lamoureux, député de Winnipeg-Nord

Faits en bref

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone est un volet important des plans de lutte contre les changements climatiques du Canada , car il permet au pays de garder le cap en vue de devenir carboneutre d'ici 2050.

, car il permet au pays de garder le cap en vue de devenir carboneutre d'ici 2050. Ce financement fait partie d'une entente conclue entre le Canada et le Manitoba au titre du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone.

et le au titre du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone. L'industrie du camionnage contribue directement et indirectement à hauteur de plus de deux milliards de dollars au produit intérieur brut du Manitoba , et emploie directement et indirectement environ 4,6 p. 100 de la main-d'œuvre manitobaine.

, et emploie directement et indirectement environ 4,6 p. 100 de la main-d'œuvre manitobaine. Le programme fondé sur le mérite est un moyen rentable de réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en rendant les entreprises, les organisations et les collectivités du Manitoba plus concurrentielles au sein de l'économie à faibles émissions de carbone.

plus concurrentielles au sein de l'économie à faibles émissions de carbone. Le gouvernement du Canada a consacré jusqu'à deux milliards de dollars au Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone dans le budget de 2022, conformément à ce qui avait été précédemment annoncé dans le Plan de réduction des émissions du Canada pour 2030.

a consacré jusqu'à deux milliards de dollars au Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone dans le budget de 2022, conformément à ce qui avait été précédemment annoncé dans le Plan de réduction des émissions du pour 2030. La formule bonifiée du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone soutiendra également l'action climatique chez les peuples autochtones, grâce à un nouveau fonds de 180 millions de dollars visant à favoriser leur leadership, en investissant dans des projets d'énergie propre et d'efficacité énergétique menés par les communautés et les organisations des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias : Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]