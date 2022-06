Ligne de soutien pour les personnes touchées par la disparition et le meurtre de femmes, de filles et de personnes 2SLGBTQQIA+ autochtones

Pour obtenir un soutien émotionnel immédiat, composez le 1-844-413-6649. Des services de soutien à la santé à long terme vous sont également offerts, notamment le counseling en santé mentale, le soutien émotionnel communautaire et des services de soutien culturel. De l'assistance au transport est aussi offerte pour rendre visite à des Aînés ou à des guérisseurs traditionnels.

INUVIK, NT, le 29 juin 2022 /CNW/ - Il faut absolument investir dans des espaces culturellement adaptés et inclusifs pour lutter contre les causes profondes de la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et Ken Kyikavichik, grand chef du Gwich'in Tribal Council, ont annoncé un financement de 2,3 millions de dollars qui permettra la rénovation du camp de mieux-être des Gwich'in, un camp de ressourcement axé sur la culture situé dans les Territoires du Nord-Ouest.

Le financement versé dans le cadre du Programme d'espaces culturels dans les communautés autochtones aidera le Gwich'in Tribal Council (GTC) à offrir un espace entièrement accessible qui accorde la priorité aux besoins des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+. Ce financement servira à l'ajout d'installations extérieures pour appuyer l'exécution de programmes pertinents axés sur le territoire et la revitalisation des espaces cérémoniels afin de mieux refléter les valeurs locales des Gwich'in.

Le rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (FFADA) a mis en évidence la nécessité de disposer d'espaces sûrs et adaptés à la culture où les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones peuvent avoir accès librement et de façon permanente et concrète à leurs cultures et à leurs langues. Les groupes autochtones ont également souligné l'importance des espaces axés sur la culture dans la poursuite de leur vision de l'autodétermination.

Dans le Budget de 2021, on prévoyait 108,8 millions de dollars sur deux ans pour le Programme d'espaces culturels dans les communautés autochtones. Cet investissement s'inscrit dans le cadre de l'initiative Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées. Cette initiative est la contribution du gouvernement du Canada au Plan d'action national pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées. Il s'agit d'un programme de transformation qui aide les peuples autochtones à se réapproprier leur identité dans le cadre de leur parcours vers l'autodétermination.

Le gouvernement du Canada demeure résolu à mettre fin à la violence fondée sur le sexe et à faire progresser la réconciliation en partenariat avec les peuples autochtones du Canada.

« Les camps culturels, comme le camp de mieux-être des Gwich'in, offrent aux Aînés et aux jeunes un espace sécuritaire sur les terres traditionnelles pour établir des relations, profiter d'activités culturelles, apprendre ensemble et transmettre leurs connaissances. Des initiatives comme celle-ci sont essentielles pour faire progresser l'autodétermination et donner suite aux appels à la justice du rapport sur les FFADA, qui demandent aux gouvernements de faire de l'accès sûr et significatif à la culture et aux langues une priorité pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. Nous restons déterminés à travailler en partenariat avec les peuples autochtones pour aider à restaurer, à préserver et à promouvoir les traditions qui sont si essentielles au bien-être et à la guérison de chacun. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Nos efforts pour revitaliser le camp de mieux-être des Gwich'in, situé juste au sud de la ville d'Inuvik, visent à offrir des services de soutien holistiques qui soient inclusifs et adaptés à la culture. Ce partenariat établi avec le gouvernement du Canada dans le cadre du Programme d'espaces culturels des communautés autochtones permet au Gwich'in Tribal Council d'accroître l'accessibilité des services et de l'équipement nécessaires à nos programmes axés sur le territoire qui sont offerts au camp de mieux-être des Gwich'in. Nous sommes enthousiastes à l'idée que cette installation polyvalente puisse commencer à mener ses activités plus tard cette année au profit de tous les résidents de la région de Beaufort-Delta. »

Grand chef Ken Kyikavichik

Gwich'in Tribal Council

Le gouvernement du Canada continue de travailler avec les provinces, les territoires, les organisations autochtones, les familles, les survivants et les communautés de tout le pays pour faire progresser le Plan d'action national pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQIA+ autochtones disparues et assassinées.

La Voie fédérale est la contribution du gouvernement du Canada au Plan d'action national et décrit les efforts du gouvernement du Canada, aujourd'hui et à l'avenir, pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe et au racisme systémique en cause dans la disparition et le meurtre de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQIA+ autochtones.

Le Plan d'action national a été élaboré conjointement par :

d'action national a été élaboré conjointement par : le Cercle national des familles et des survivants;



des représentants d'organisations communautaires autochtones des Premières Nations, des Inuit et des Métis;



des gouvernements autochtones, provinciaux et territoriaux;



des dirigeants représentant les Autochtones en milieu urbain et les personnes 2ELGBTQQIA+.

