REGINA, SK, le 13 avril 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada utilise tous les outils à sa disposition, en tirant parti de la technologie, de l'innovation et des partenariats, pour bâtir des logements à grande échelle.

À cette fin, l'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État au Développement rural, et l'honorable Eric Schmalz, ministre des Relations gouvernementales, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 25,9 millions de dollars dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL) pour construire ou améliorer des infrastructures d'approvisionnement en eau, de traitement des eaux usées, de gestion des eaux pluviales et de traitement des déchets solides essentielles et nécessaires pour construire plus de logements, plus rapidement. Ils étaient accompagnés du maire de Regina, Chad Bachynski, et du maire de Moose Jaw, James Murdock.

Au total, ces investissements permettront de construire jusqu'à 29 370 logements dans trois villes. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'entente de financement conclue par les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan, qui ouvre la voie à la construction de nouveaux logements afin de répondre aux besoins d'une population croissante.

À Regina, le projet de réaménagement de Taylor Field bénéficiera d'infrastructures d'approvisionnement en eau, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales nouvelles et améliorées. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une initiative de construction d'ensemble résidentiel de sept acres sur le site de Taylor Field et permettra à la Ville de soutenir les nouveaux logements qui y seront construits.

Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan investissent également dans des projets à Saskatoon et à Moose Jaw. À Saskatoon, ce financement soutiendra l'agrandissement du centre de récupération des matériaux, ce qui aidera la Ville de Saskatoon à atteindre son objectif de détourner 70 % des déchets des sites d'enfouissement. Ce projet permettra d'accepter davantage de déchets de construction et de démolition, d'encombrants et des déchets ménagers dangereux. L'agrandissement comprend de nouvelles zones de collecte pour des matériaux comme les déchets de jardin et les encombrants, ainsi qu'un nouveau broyeur, une excavatrice, des camions et des bennes à roulettes.

À Moose Jaw, le projet de gestion des eaux pluviales de Spring Creek contribuera à protéger les logements, à réduire les inondations et à soutenir les futurs projets de construction de logements. Ce projet prévoit le remplacement de canalisations, la rénovation des routes et le réacheminement de canalisations afin d'améliorer les réseaux de gestion des eaux pluviales et de permettre la construction de nouveaux logements. Ces améliorations permettront de renforcer la résilience de la communauté, qui sera ainsi mieux préparée à la croissance future et à l'évolution des conditions climatiques.

Ces types de projets d'infrastructures essentielles soutiennent l'objectif du gouvernement du Canada de résoudre la crise du logement et viendront compléter le travail effectué par Maisons Canada, un nouvel organisme fédéral chargé de construire des logements abordables, de fournir du financement aux constructeurs et d'encourager l'adoption de méthodes de construction plus modernes.

Ensemble, nous rendrons le logement plus abordable en libérant le potentiel de la coopération entre les secteurs public et privé, en favorisant la création d'une industrie du logement moderne et en créant de nouvelles carrières dans les métiers spécialisés.

Citations

« Des communautés solides se construisent à partir de la base. En collaboration avec la province et nos partenaires municipaux de Regina, Saskatoon et Moose Jaw, nous investissons pour veiller à ce qu'elles disposent des infrastructures nécessaires afin que davantage de logements puissent être construits et que les communautés puissent se développer comme il se doit. »

L'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État au Développement rural

« L'augmentation des fonds alloués aux infrastructures offre des possibilités intéressantes aux collectivités de la Saskatchewan. Nous nous réjouissons de cet engagement du gouvernement fédéral en matière d'infrastructure. Notre gouvernement continuera à collaborer avec ses partenaires afin d'explorer d'autres possibilités de financement conjoint qui favorisent la croissance et contribuent à bâtir une Saskatchewan plus forte. »

L'honorable Eric Schmalz, ministre des Relations gouvernementales

« Le réaménagement de Taylor Field représente l'une des occasions les plus importantes pour Regina visant à construire le type de logements dont nos résidents ont besoin, et l'annonce d'aujourd'hui nous rapproche considérablement de la concrétisation de cette vision. Le soutien dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement nous permet de mettre en place les infrastructures essentielles afin que les logements puissent être construits plus rapidement et à une échelle répondant aux besoins de notre collectivité en pleine croissance. Nous sommes reconnaissants de ce partenariat avec le gouvernement du Canada et la province de la Saskatchewan. De tels investissements aident Regina à construire davantage de logements abordables, à renforcer les quartiers et à créer les conditions propices à l'épanouissement des familles. »

Chad Bachynski, maire de Regina

« Des partenariats solides et des infrastructures adéquates sont essentiels pour lancer des projets de logement et construire des logements à grande échelle. Cet investissement permettra d'agrandir le centre de récupération des matériaux de Saskatoon, ce qui nous aidera à gérer plus efficacement les déchets de construction et les déchets ménagers, à réduire la quantité de déchets envoyés aux sites d'enfouissement et à soutenir une croissance durable du secteur du logement. En mettant en place les infrastructures dont notre ville a besoin, nous serons mieux à même de construire de nouveaux logements plus rapidement tout en assurant une croissance responsable. »

Cynthia Block, mairesse de Saskatoon

« Cet investissement soutiendra directement les projets de gestion des eaux pluviales de Spring Creek menés par la Ville de Moose Jaw. Il contribuera à préserver les infrastructures existantes et permettra à la Ville d'être mieux préparée à faire face à la croissance future. La Ville de Moose Jaw remercie le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Saskatchewan pour leur investissement et leur soutien continu au renouvellement des infrastructures essentielles. »

James Murdock, maire de Moose Jaw

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 14 173 431 dollars dans ces projets par l'entremise du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL). Le gouvernement de la Saskatchewan investit 11 810 012 dollars, et les trois municipalités investissent au total 9 450 135 dollars dans ces projets.

Le financement fédéral pour tous les projets est conditionnel au respect de toutes les exigences relatives aux consultations auprès des groupes autochtones et aux obligations en matière d'évaluation environnementale.

Compris dans le budget de 2024, le FCIL vise à investir jusqu'à 6 milliards de dollars dans la construction et l'amélioration d'infrastructures publiques de base qui permettront d'accroître l'offre de logements et la densification dans les collectivités de tout le Canada.

Le FCIL vise à aider les collectivités à mettre en place les infrastructures requises pour soutenir la construction d'un plus grand nombre de logements et accroître la densité. Le financement peut être investi dans des projets permettant d'améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau potable, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales, ainsi que dans des initiatives permettant de préserver la capacité existante, d'améliorer la fiabilité des réseaux ou de mettre en œuvre des mesures de réacheminement des déchets afin de réduire l'utilisation des sites d'enfouissement.

Lancé le 14 septembre 2025, l'organisme Maisons Canada est la nouvelle agence fédérale du Canada, chargée d'augmenter l'offre de logements abordables. En tirant parti des terres publiques, des outils financiers souples et des méthodes de construction modernes, l'agence est le catalyseur d'une industrie de la construction résidentielle plus productive et novatrice.

Le budget 2025 a doté Maisons Canada d'un investissement initial de 13 milliards de dollars pour débloquer des projets, attirer des investissements privés et philanthropiques, et développer des méthodes de construction novatrices qui réduisent les coûts et accélèrent la livraison des logements.

Liens connexes

Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement

Maisons Canada

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à: Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse,Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Relations avec les médias, Relations gouvernementales, Gouvernement de la Saskatchewan, 306-787-7151, [email protected]; Relations avec les médias, Ville de Regina, [email protected]; Bronson Slater, Bureau de la mairesse, Ville de Saskatoon, 306-371-1827, [email protected]; Relations avec les médias, Ville de Moose Jaw, 306-694-4422, [email protected]