BIG GRASSY FIRST NATION, MORSON, ON , le 21 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, la chef de la Première Nation de Big Grassy, Lynn Indian, et l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont annoncé un financement de 1,8 million de dollars dans le cadre du Programme d'espaces culturels dans les communautés autochtones pour la construction d'un nouveau bâtiment d'espace culturel.

Le nouveau bâtiment d'espace culturel et de refuge pour femmes de la Première Nation de Big Grassy servira de refuge aux personnes en danger, d'espace de guérison et de lieu de rassemblement pour la communauté où seront organisés des programmes culturels et linguistiques. Les espaces de rassemblement et de guérison seront utilisés pour la prière et les enseignements liés à la terre, en plus d'un espace de formation pour les cours et un espace d'exposition pour les artistes locaux. Le bâtiment offrira un endroit sûr pour les personnes vulnérables qui pourront y séjourner pour de courtes ou de longues périodes au refuge. Le site sera sécurisé et offrira un accès d'urgence 24 heures sur 24 aux membres victimes de violence familiale ou d'autres formes de traumatisme qui nécessitent une assistance immédiate.

Les investissements dans ces espaces culturels sont essentiels pour ce qui est de s'attaquer aux causes profondes de la violence exercée à l'endroit des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones. Il s'agit d'un programme de transformation qui aide également les peuples autochtones à se réapproprier leur identité dans le cadre de leur parcours vers l'autodétermination, qui constitue une étape cruciale pour faire progresser la réconciliation et renforcer les relations entre les peuples autochtones, les gouvernements et tous les Canadiens.

« Cet espace culturel offrira aux femmes de Big Grassy la possibilité de s'épanouir, de mettre en œuvre des initiatives adaptées à leur culture et d'avoir accès à un espace sûr et inclusif exempt de violence et de situations potentiellement nuisibles. Notre communauté est reconnaissante du financement octroyé par le gouvernement du Canada pour contribuer à répondre aux besoins des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones. »

Chef Lynn Indian

Première Nation de Big Grassy

« Il s'agit d'une autre étape importante dans la réponse aux appels à la justice lancés dans le cadre de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA), qui demande à tous les gouvernements de donner la priorité à un accès sûr et significatif à la culture et aux langues pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones. Grâce à la construction d'un nouveau bâtiment culturel, la Première Nation de Big Grassy créera un espace culturel inclusif et sûr pour poursuivre le travail de revitalisation de la langue et de la culture pour les générations à venir. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref -- Voie fédérale --

La Première Nation de Big Grassy est une communauté ojibwé de 277 résidents dans le nord-ouest de l'Ontario.

Le gouvernement du Canada continue de travailler avec les provinces, les territoires, les organisations autochtones, les familles, les survivants et les communautés de tout le pays pour faire avancer le Plan d'action national pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées.

Le budget de 2021 comprenait un investissement de 108,8 millions de dollars sur deux ans pour le Programme d'espaces culturels dans les communautés autochtones. Cet investissement s'inscrit dans le cadre de l'initiative Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, la contribution du gouvernement du Canada au Plan d'action national pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées et cadre avec la réponse à l'appel à la justice 2.3, qui demande à tous les gouvernements de faire de l'accès sûr et significatif à la culture et aux langues une priorité pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones afin de rétablir et de revitaliser leur identité culturelle et de se la réapproprier.

Le Plan d'action national a été élaboré conjointement par :

d'action national a été élaboré conjointement par : le Cercle national des familles et des survivants;



des représentants des organisations communautaires des Premières Nations, des Inuit, des Métis et des Autochtones;



les gouvernements autochtones, provinciaux et territoriaux;



des dirigeants représentant les Autochtones en milieu urbain et les personnes 2ELGBTQI+.

