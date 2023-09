Le Canada et la Nouvelle-Écosse annoncent la création de logements publics dans la province

HALIFAX, NS, le 27 sept. 2023 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse ont annoncé aujourd'hui la création de 222 logements publics destinés à 522 familles, personnes seules et personnes âgées à faible revenu dans les collectivités rurales et urbaines de la Nouvelle-Écosse.

Au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, Andy Fillmore, député fédéral de Halifax, et l'honorable John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement de la Nouvelle-Écosse, ont annoncé un investissement conjoint de 83 millions de dollars dans le logement pour la population de la Nouvelle-Écosse.

Un investissement de 24,4 millions de dollars du gouvernement fédéral, fourni au titre de l'entente bilatérale Canada-Nouvelle-Écosse dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, permettra de financer 80 logements totalement exempts d'obstacles.

La Nouvelle-Écosse investira 58,8 millions de dollars pour financer le reste des immeubles.

Les immeubles seront écoénergétiques et exploités par la Nova Scotia Provincial Housing Agency, qui offrira des loyers proportionnés au revenu. Les logements seront construits sur des terrains appartenant à la province et adjacents aux ensembles de logements publics existants dans cinq régions, notamment :

Bridgewater

Kentville

Truro

Cape Breton (à différents endroits)

(à différents endroits) Municipalité régionale de Halifax (à différents endroits)

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. « En nous associant au gouvernement de la Nouvelle-Écosse, nous aidons les Néo-Écossais à trouver un chez-soi abordable. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ces 222 nouveaux logements publics serviront la population de Halifax et celle de la Nouvelle-Écosse dans son ensemble. L'accès à des logements abordables est si important, et ce partenariat nous rapproche de cet objectif. Je suis heureux de constater qu'en collaborant avec la province, nous réalisons des progrès pour que tout le monde au Canada ait un chez-soi sûr et abordable. » - Andy Fillmore, député fédéral de Halifax

« Nous savons que de nombreuses personnes en Nouvelle-Écosse ont de la difficulté à trouver un logement sûr et abordable. Une partie importante de la solution réside dans l'offre accrue de tous les types de logements. Notre gouvernement investit, innove et travaille pour accroître l'offre de logements afin que plus de gens en Nouvelle-Écosse puissent avoir un chez-soi sûr. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, des centaines d'autres personnes en Nouvelle-Écosse auront cette possibilité. » - L'honorable John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement

« Le besoin croissant de logements très abordables et sûrs en Nouvelle-Écosse exige que des partenaires de tous les secteurs - organismes sans but lucratif, secteur privé et tous les ordres de gouvernement - collaborent et maintiennent les besoins de la collectivité au cœur de leur travail. Cet investissement historique de la province dans le logement public est un pas dans la bonne direction qui est encourageant et essentiel. » - Sara Napier, présidente et directrice générale, Centraide Halifax

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités incluent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement. Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats , des gens et des collectivités. Obtenez de plus amples renseignements sur les initiatives du gouvernement du Canada en matière de logement : Logement Canada .

du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au .

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram et YouTube.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram et YouTube. Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la SNL pour voir les ensembles résidentiels abordables qui ont été aménagés au Canada .

. Obtenez de plus amples renseignements sur les initiatives du gouvernement du Canada en matière de logement : Logement Canada.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Kevin Collins, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Heather Fairbairn, Affaires municipales et Logement, Cellulaire : 902-717-2151, Courriel : [email protected]