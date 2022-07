SWIYA (TERRITOIRE) TRADITIONNELLE DE LA NATION SHÍSHÀLH, BC, le 8 juill. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, s'est joint au hiwus (chef) Warren Paull de la Nation shíshàlh pour annoncer d'importants investissements dans l'infrastructure de logement qui permettront d'appuyer la construction d'un lotissement résidentiel dans la Nation afin d'offrir un logement à des dizaines de familles membres qui en ont vraiment besoin. Le gouvernement du Canada fournit un total de 9,1 millions de dollars pour le projet par l'entremise du Fonds d'infrastructure aux communautés autochtones (FICA).

Annoncé dans le Budget de 2021, le FICA offre aux bénéficiaires la souplesse nécessaire pour concevoir et réaliser les projets d'infrastructure qui conviennent le mieux à leurs communautés. Pour les groupes autochtones autonomes et les partenaires de traités modernes, ces projets devraient comprendre la modernisation des systèmes d'approvisionnement en eau, la construction d'installations culturelles et communautaires, la construction de nouveaux logements pour les résidents actuels et la croissance future. Jusqu'à maintenant, 94,2 millions de dollars sur quatre ans ont déjà été réservés pour les Premières Nations autonomes et signataires de traités modernes en Colombie-Britannique.

Le gouvernement du Canada s'engage à réduire les inégalités sociales et économiques entre les communautés autochtones et non autochtones, et il procède à des investissements immédiats et à long terme pour aider à combler les lacunes dans les infrastructures essentielles.

Citations

« L'accès à l'infrastructure, notamment des maisons bien construites, est essentiel pour le bien-être de toute communauté. Nous sommes confiants que grâce à cet investissement sans précédent, la Nation shíshàlh continuera de tracer sa propre voie vers l'autodétermination. Nous sommes toujours déterminés à travailler en étroite collaboration avec les communautés et les partenaires autochtones afin de faire progresser nos priorités communes. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui le ministre Miller dans notre swiya afin d'entamer le dialogue au sujet des importants efforts de nation à nation qui se présentent à nous en vue de faire progresser la réconciliation et de travailler à l'élimination des écarts socio-économiques. Ce financement est perçu comme une étape importante pour répondre aux besoins criants en matière de logement dans notre communauté. Il reste beaucoup de travail à faire et de nombreux investissements doivent être réalisés, mais en ayant le cœur à la bonne place et de bonnes intentions, nous savons que des changements en profondeur peuvent être faits rapidement. »

Hiwus (chef) Warren Paull

Nation shíshàlh

Faits en bref

Le Budget de 2021 prévoit des investissements fondés sur les distinctions de 6 milliards de dollars sur cinq ans, à compter de 2021- 2022, et de 388,9 millions de dollars par la suite, pour appuyer les projets d'infrastructure dans les communautés autochtones, selon la répartition suivante :

de 388,9 millions de dollars par la suite, pour appuyer les projets d'infrastructure dans les communautés autochtones, selon la répartition suivante : 4,3 milliards de dollars sur quatre ans, à compter de 2021-2022, pour le Fonds d'infrastructure aux communautés autochtones; ce fonds qui tient compte des distinctions permet de répondre aux besoins immédiats, selon les priorités établies par les partenaires autochtones, liés à des projets d'infrastructure prêts à démarrer dans les communautés des Premières Nations, dont les Premières Nations autonomes ou signataires de traités modernes, ainsi que dans les communautés inuites et métisses;



1,7 milliard de dollars sur cinq ans, à compter de 2021- 2022, et de 388,9 millions de dollars par la suite, afin de couvrir les coûts de fonctionnement et d'entretien des infrastructures communautaires dans les communautés des Premières Nations situées dans les réserves.

Liens connexes

Restez branchés

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Renseignements: les membres des médias peuvent joindre : Renelle Arsenault, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Marc Miller, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected] ; Relations avec les médias, RCAANC : Courriel : [email protected], Téléphone : 819-934-2302 ; Nation shíshàlh, bureau de l'administration : Téléphone : 604-885-2273, Sans frais : 1-866-885-2275