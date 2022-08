WINNIPEG, MB, TERRITOIRE VISÉ PAR LE TRAITÉ 1 ET LE CŒUR DE LA NATION MÉTISSE DE LA RIVIÈRE ROUGE, le 10 août 2022 /CNW/ - Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et la Fédération Métisse du Manitoba

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a accompagné le ministre du Logement, Will Goodon de la Fédération Métisse du Manitoba, pour annoncer un investissement de 31 millions de dollars sur sept ans pour appuyer les priorités en matière de logement pour les citoyens de la Fédération Métisse du Manitoba. Le financement s'ajoute à l'affectation de 125 millions de dollars sur 10 ans prévue dans le Budget de 2018.

L'annonce a eu lieu au 184, rue Eugenie, un ensemble de six logements multifamiliaux situé au cœur de la communauté historique des Métis de Saint-Boniface, à Winnipeg. L'achèvement de ce projet est prévu pour cet automne. Il a été financé à l'aide de fonds réservés au logement prévus dans le Budget de 2018, et représente un exemple des investissements qui seront effectués avec le financement prévu dans le Budget de 2022 pour répondre aux priorités en matière de logement établies par la Fédération Métisse du Manitoba.

L'accès à un logement sûr et abordable est essentiel pour améliorer les résultats sociaux et en matière de santé pour les peuples autochtones et assurer un avenir meilleur à leurs communautés et à leurs enfants. L'investissement de 190 millions de dollars prévu dans le Budget de 2022 est affecté expressément aux institutions et aux gouvernements métis au Canada pour répondre aux besoins urgents en matière de logement.

Citations

« Notre gouvernement continuera de travailler en partenariat avec la Fédération Métisse du Manitoba afin de concrétiser les priorités communes qui favorisent les solutions dirigées par les Autochtones et font la promotion d'une réconciliation durable et significative auprès des membres de la Fédération Métisse du Manitoba et de l'ensemble des Canadiens. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Au cours des dernières années, la Fédération Métisse du Manitoba, soit le gouvernement national des Métis de la rivière Rouge, est devenue un chef de file incontesté dans la mise en chantier et le lancement de programmes de logement. Notre gouvernement métis est déterminé à fournir et à élaborer un continuum de mesures de soutien au logement qui répondent aux besoins des citoyens métis de la rivière Rouge, y compris des logements pour les aînés et les familles, des mesures de soutien pour les sans-abri, l'achat d'une première maison et des réparations nécessaires aux maisons familiales métisses. Ces engagements à long terme, établis dans le cadre d'un partenariat de nation à nation et de gouvernement à gouvernement avec le gouvernement du Canada, sont un excellent point de départ pour répondre aux besoins de notre Nation en matière de logement. Ils sont essentiels pour nous aider à continuer de servir les citoyens métis de la rivière Rouge dans l'un des domaines les plus importants de notre vie, c'est-à-dire des foyers sûrs et sécuritaires dans notre propre territoire. »

Will Goodon

Ministre du Logement et de la Gestion immobilière, Fédération Métisse du Manitoba

Faits en bref

Le 6 juillet 2021, une entente d'autonomie gouvernementale a été signée entre la Fédération Métisse du Manitoba et le gouvernement du Canada, reconnaissant la Fédération Métisse du Manitoba comme le gouvernement démocratiquement élu de la communauté métisse du Manitoba , également connue sous le nom de Métis de la rivière Rouge. Le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec la Fédération Métisse du Manitoba (FMM) pour faire progresser la réconciliation et renouveler notre relation de nation à nation et de gouvernement à gouvernement.

et le gouvernement du Canada, reconnaissant la Fédération Métisse du comme le gouvernement démocratiquement élu de la communauté métisse du , également connue sous le nom de Métis de la rivière Rouge. Le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec la Fédération Métisse du (FMM) pour faire progresser la réconciliation et renouveler notre relation de nation à nation et de gouvernement à gouvernement. Le 22 septembre 2018, les parties ont annoncé un plan d'action tripartite pour faire progresser, ensemble, la réconciliation avec la communauté métisse du Manitoba . Le plan comprenait le versement de 154,3 millions de dollars à la Fédération Métisse du Manitoba , pendant que les parties poursuivent leurs négociations en vue d'un accord-cadre.

. Le plan comprenait le versement de 154,3 millions de dollars à la Fédération Métisse du , pendant que les parties poursuivent leurs négociations en vue d'un accord-cadre. Les éléments clés du plan d'action conjoint sont les suivants :



des investissements dans les secteurs prioritaires de la FMM afin d'améliorer le bien-être social et économique de la communauté métisse au Manitoba et la négociation de l'autonomie gouvernementale;

et la négociation de l'autonomie gouvernementale;



soutenir la transition de la FMM d'une entreprise à une entité autonome.

En se fondant sur un financement de plus de 2,7 milliards de dollars visant à soutenir le logement dans les communautés autochtones depuis 2015, le Budget de 2022 prévoit 4,3 milliards de dollars sur sept ans pour améliorer et élargir le logement autochtone au Canada, notamment les mesures suivantes :

2,4 milliards de dollars sur cinq ans pour soutenir le logement des Premières Nations dans les réserves;



565 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir le logement dans les communautés des Premières Nations autonomes et signataires de traités modernes;



845 millions de dollars sur sept ans pour soutenir le logement dans les communautés inuites;



190 millions de dollars sur sept ans pour le logement dans les communautés métisses;



300 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, par l'intermédiaire de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, afin d'élaborer conjointement et de mettre sur pied une stratégie de logement autochtone en milieu urbain, rural et nordique.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

