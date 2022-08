SUDBURY, ON, le 17 août 2022 /CNW/ - Les Canadiens ressentent les répercussions des changements climatiques partout au pays. En investissant dans des projets locaux qui réduisent la pollution et permettent de bâtir des infrastructures locales efficaces, nous pouvons assainir l'air et créer des collectivités fortes, saines et accueillantes pour tous. C'est dans cet objectif que le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) investissent dans des solutions intelligentes et durables dans tout le Canada.

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, et Taneen Rudyk, présidente de la Fédération canadienne des municipalités, ont annoncé aujourd'hui un financement de 61 800 $ qui sera consenti à la Ville du Grand Sudbury par le Fonds municipal vert (FMV) de la FCM pour une étude de faisabilité pour appuyer la construction d'une nouvelle bibliothèque et galerie d'art carboneutre, La Jonction Est.

L'étude, maintenant complétée, évaluait les performances environnementales et financières de diverses technologies des bâtiments écologiques, notamment les systèmes énergétiques communautaires, les thermopompes géothermiques, les panneaux solaires sur le toit, les systèmes d'automatisation du bâtiment, les enveloppes de bâtiment à haut rendement et la collecte des eaux pluviales. L'étude s'est penchée également sur les diverses certifications pour les bâtiments écologiques et évaluait les émissions de gaz à effet de serre incorporées afin d'orienter l'équipe d'architectes dans le choix de matériaux et de produits à faible empreinte et respectueux de l'environnement.

Le Fonds municipal vert est un programme financé par le gouvernement du Canada et administré par la Fédération canadienne des municipalités. Le FMV aide les gouvernements municipaux à adopter des pratiques durables plus rapidement. La combinaison unique de financement de projets, de ressources et de formation proposée par le Fonds municipal vert donne aux municipalités les outils qu'elles ont besoin pour renforcer leur résilience et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

Pour protéger l'environnement et réduire les impacts des changements climatiques, le gouvernement du Canada s'est engagé d'ici 2030 à réduire de 40 % à 45 % ses émissions totales de GES sous les niveaux de 2005 et à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le secteur du bâtiment, représentant la troisième plus grande source d'émissions au pays, est essentiel à l'atteinte de nos objectifs. L'écologisation de nos maisons et de nos bâtiments nécessitera tous nos efforts.

Par la collaboration des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, le processus de consultation sur les bâtiments verts du Canada a été annoncé aujourd'hui afin de soutenir les efforts du Canada vers un secteur résilient et à zéro émission nette d'ici 2050. Il est essentiel de recueillir les points de vue des experts et des citoyens canadiens afin que la Stratégie canadienne pour les bâtiments verts reflète les priorités de la population et permette à tous de contribuer à l'écologisation de notre environnement bâti. Faites-vous entendre dans cette discussion sur l'atteinte de la carboneutralité dans le secteur du bâtiment. Donnez votre avis!

« Notre gouvernement est heureux de contribuer à l'aménagement d'infrastructures durables dans les villes canadiennes. L'investissement annoncé aujourd'hui pose un jalon important pour la conception d'une galerie d'art et bibliothèque à consommation énergétique nette zéro dans le Grand Sudbury. Voilà un bel exemple d'innovation et d'action pour le climat menées par une collectivité. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

« Il est d'une importance capitale que tout le monde participe à la lutte contre les changements climatiques. Les municipalités dans l'ensemble du Canada font leur part en adoptant des solutions novatrices qui créent des emplois et favorisent la résilience au climat. Les investissements dans l'infrastructure verte des collectivités canadiennes amélioreront la qualité de l'air et la vitalité de notre économie, en plus de nous conduire vers un avenir carboneutre. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les gouvernements municipaux possèdent soixante pour cent des infrastructures du pays. Des municipalités de toutes tailles mettent en œuvre des solutions durables et intelligentes pour améliorer leurs infrastructures avec l'aide du Fonds municipal vert. Tout comme la Ville du Grand Sudbury qui s'assure de la meilleure approche écoénergétique pour le projet de La Jonction Est. Ensemble, nous créons des collectivités résilientes pour accélérer notre parcours vers la carboneutralité et atteindre les objectifs climatiques du Canada. »

Taneen Rudyk, présidente de la Fédération canadienne des municipalités

