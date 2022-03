VANCOUVER, BC, le 1er mars 2022 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un endroit sûr et abordable où se sentir chez soi. C'est pourquoi le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) investissent dans les collectivités afin de fournir de nouveaux logements durables et abordables aux résidents.

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, et Garth Frizzell, ancien président de la FCM, ont annoncé des investissements de 10 millions de dollars dans le cadre de l'initiative de Logement abordable durable du Fonds municipal vert. Ces investissements soutiendront le réaménagement de deux immeubles pour créer 157 logements destinés principalement à des personnes âgées et à des personnes à mobilité réduite à revenu faible ou moyen à Vancouver, en Colombie-Britannique. La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et l'organisation BC Housing ont également participé au financement du projet. La construction est en cours et le projet devrait être terminé au printemps 2024.

Ce projet sera l'un des premiers projets de logements locatifs abordables de type maison passive pour aînés indépendants à Vancouver. Les deux nouveaux bâtiments certifiés seront exploités par la Brightside Community Homes Foundation. Le projet sera construit expressément pour faciliter la capacité des personnes âgées à vieillir chez elles. Il répondra aux besoins des résidents et résidentes en matière d'accessibilité en destinant 20 % des logements aux personnes à mobilité réduite. Il sera également doté d'aires communes accessibles et de commodités conçues pour faciliter et améliorer les interactions communautaires. De plus, Brightside offrira des services de soutien à temps partiel et une programmation communautaire.

Ce projet démontre que le FMV continue de mettre à profit ses succès obtenus au cours des 20 dernières années en appuyant la réalisation de projets environnementaux porteurs de changement à l'échelle municipale. Le gouvernement du Canada a investi 1,65 milliard de dollars dans le FMV depuis sa création, habilitant les municipalités à soutenir des projets comme celui-ci qui mobilisent les ressources locales afin de mettre en œuvre des solutions novatrices.

Ces bâtiments de type maison passive consommeront jusqu'à 90 % d'énergie en moins que les bâtiments conventionnels. Applicable à presque tous les types de bâtiments et à toutes les conceptions, la norme de construction haute performance maison passive est la seule norme énergétique reconnue au niveau international dans le domaine de la construction. La certification garantit que les concepteurs et les consultants sont qualifiés pour concevoir des bâtiments conformes à la norme.

Citations

« La population canadienne s'attend à ce que tous les ordres de gouvernement unissent leurs efforts pour combattre les changements climatiques et la crise du logement. Notre gouvernement est ravi de soutenir ce projet, qui offrira aux personnes âgées un lieu de vie écologique et abordable à Vancouver. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement, notre gouvernement investit dans le logement abordable ici même, à Vancouver, contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, un plus grand nombre de personnes âgées et de personnes handicapées de Vancouver auront maintenant accès à des logements abordables. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. »

L'honorable Ahmed Hussen

Ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Lorsque les familles à faible revenu, les personnes handicapées et les personnes âgées bénéficient d'un logement sûr et accessible, nos collectivités entières s'en portent mieux. Je suis très heureuse pour tous ceux et celles qui feront bientôt du 1425 et du 1451 East 12th Avenue leur chez-soi, et je sais que ces logements nous rapprocheront encore davantage d'un Canada plus inclusif et sans obstacles. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées

« Le Fonds municipal vert de la FCM aide les municipalités et leurs partenaires à adopter des solutions climatiques plus rapidement. Ces investissements aideront la Brightside Community Homes Foundation à fournir des logements écoénergétiques et abordables aux aînés de Vancouver. Notre expertise de première ligne nous permet d'obtenir des résultats là où les Canadiens en ont le plus besoin. Nos partenaires et nous obtenons des résultats en aidant les villes et les collectivités à relever les défis du logement abordable et à construire un pays plus vert et plus durable. Ensemble, nous sommes sur la voie de la carboneutralité. »

Garth Frizzell

Ancien président, Fédération canadienne des municipalités

« Nous sommes fiers de travailler avec la SCHL et la FCM à ce réaménagement de 157 nouveaux logements locatifs sûrs et abordables pour les aînés et les personnes handicapées. Il s'agit d'un projet important pour Brightside, car les nouveaux immeubles répondront aux besoins des résidentes et des résidents actuels et futurs, ce qui permettra aux aînés de demeurer dans leur collectivité et de vieillir chez eux. La certification de maison passive signifie une réduction de l'empreinte carbone et des économies d'énergie accrues pour les résidentes et les résidents. Grâce à ce financement, nous sommes heureux de commencer les travaux de construction et nous avons hâte d'accueillir les résidentes et les résidents dans leur nouveau chez-soi et de voir la collectivité grandir. »

William Azaroff

Chef de la direction, Brightside Community Homes Foundation

Quelques faits

Le gouvernement du Canada a doté l'initiative Logement abordable durable de 300 millions de dollars dans le cadre d'un investissement supplémentaire de 950 millions de dollars consenti au Fonds municipal vert (FMV) de la FCM dans le budget 2019.

a doté l'initiative Logement abordable durable de 300 millions de dollars dans le cadre d'un investissement supplémentaire de 950 millions de dollars consenti au Fonds municipal vert (FMV) de la FCM dans le budget 2019. L'initiative LAD aide les fournisseurs locaux de logements abordables, les organismes sans but lucratif et les coopératives d'habitation en leur offrant des subventions, des prêts et des ressources de renforcement des capacités qui leur permettent de construire ou rénover des logements abordables en conformant à des normes écoénergétiques très strictes.

Depuis son lancement en mai 2020, le FMV a approuvé 53,6 millions de dollars en financement pour 94 projets LAD, qui permettront d'améliorer et de bâtir plus de 22 500 logements carboneutres ou très abordables.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Ian Cameron, Directeur des communications, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-447-3488, [email protected]; Relations avec les médias de la FCM, 613-907-6395, [email protected]