OTTAWA, ON, le 22 août 2025 /CNW/ - Pour bâtir un avenir résilient aux effets des changements climatiques, il nous faut d'abord un plan. Partout au Canada, les gouvernements municipaux prennent des mesures proactives pour renforcer nos infrastructures, maintenir les services publics et favoriser le bien-être communautaire à long terme.

Aujourd'hui, l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et Britany Merrifield, membre du conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), au nom de Rebecca Bligh, présidente de la FCM, ont annoncé un investissement de 5,2 millions de dollars dans le cadre de l'initiative Leadership local pour l'adaptation climatique (LLAC) du Fonds municipal vert (FMV) afin d'aider 70 collectivités d'un bout à l'autre du pays à se doter de plans d'adaptation climatique, à élaborer des stratégies de gestion des actifs axées sur le climat et à réaliser des évaluations de risques climatiques à l'échelle locale dans le but de protéger leur population.

Grâce à ce financement, les collectivités bénéficiaires pourront prendre des mesures pour passer de la sensibilisation aux changements climatiques à l'action climatique, notamment en identifiant les menaces climatiques propres à leur région et en mettant au point des stratégies pour renforcer leur résilience locale.

Le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités sont déterminés à travailler en partenariat pour stimuler les investissements locaux visant à atténuer les risques climatiques, à produire des résultats concrets dans les collectivités de tout le pays et à entraîner des changements durables qui améliorent la qualité de vie des Canadiennes et des Canadiens, maintenant et à l'avenir.

Planifier aujourd'hui en vue des défis de demain

Le volet Plans et processus adaptés au climat (PPAC) de l'initiative LLCA aide les municipalités de toutes tailles à mener des évaluations des risques climatiques et à élaborer des stratégies d'adaptation sur mesure. En transformant les données climatiques en stratégies concrètes, le volet PPAC aide les municipalités à jeter les bases d'investissements plus judicieux dans les infrastructures, à protéger les services essentiels et à intégrer la résilience climatique dans leurs processus décisionnels.

Les projets annoncés aujourd'hui aideront des collectivités de tout le pays à se préparer à relever un large éventail de défis climatiques, comme la hausse des températures, le déplacement des cycles de gel et de dégel, les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, et la disponibilité changeante des sources d'eau. Qu'elles visent à cartographier les risques climatiques, à améliorer la gestion des actifs ou à mettre à jour des politiques d'approvisionnement et d'aménagement des terres, ces initiatives jettent les bases de décisions municipales plus judicieuses et de meilleurs résultats pour les Canadiennes et les Canadiens.

Une fois cette planification stratégique bien établie, ces collectivités seront mieux à même de réaliser des projets d'adaptation significatifs d'ici quelques années.

Pour plus de détails sur l'initiative LLAC, veuillez consulter : https://fondsmunicipalvert.ca/leadership-local-pour-ladaptation-climatique.

La période de soumission de demandes de financement dans le cadre du volet Plans et processus adaptés au climat est maintenant ouverte.

Citations

« Partout au Canada, les municipalités sont en première ligne pour réagir aux réalités des changements climatiques. Le gouvernement du Canada, en partenariat avec la Fédération canadienne des municipalités, prend des mesures pour aider les collectivités à relever les défis d'aujourd'hui et à faire face aux risques de demain. Grâce à des investissements judicieux, à une planification proactive et à une collaboration solide, nous pouvons bâtir une économie durable et créer des collectivités plus résilientes, dynamiques et prospères pour les générations à venir. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les municipalités d'un bout à l'autre du Canada prennent des mesures pour protéger et assurer le bien-être de leur population face à l'augmentation et à l'intensification des impacts climatiques. Grâce aux investissements réalisés à l'échelle locale par l'entremise du Fonds municipal vert, les responsables municipaux sont mieux outillés pour transformer les évaluations des risques climatiques et les stratégies d'adaptation climatique en actions climatiques efficaces. »

- Rebecca Bligh, présidente de la FCM

À propos du Fonds municipal vert de la FCM

Le Fonds municipal vert (FMV) de la FCM est un programme unique au monde qui fournit aux municipalités canadiennes les fonds et la formation nécessaires pour les aider à atteindre la carboneutralité et créer des collectivités résilientes, tout en procurant des avantages économiques et sociaux à la population, comme des emplois, des logements et des infrastructures. Depuis sa création en 2000, le FMV a contribué à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 2,9 millions de tonnes, financé près de 13 000 années-personnes d'emploi, favorisé la construction de près de 30 000 logements abordables durables, et contribué 1,24 milliard de dollars au PIB national par le biais des plus de 2 300 projets qu'il a approuvés et financés. Le FMV gère des programmes représentant une enveloppe globale d'environ 2,4 milliards de dollars provenant du gouvernement du Canada.

Faits saillants

L'initiative Leadership local pour l'adaptation climatique (LLAC) a été lancée en juin 2024 grâce à une affectation de 530 millions de dollars dans le cadre du Plan d'action pour l'adaptation du gouvernement du Canada et constitue un élément essentiel de la Stratégie nationale d'adaptation. Elle vise notamment à aider les municipalités canadiennes à renforcer leur résilience aux effets des changements climatiques à long terme.

Le volet de financement Plans et processus adaptés au climat offert dans le cadre de l'initiative LLAC aide les municipalités à réaliser des évaluations des risques climatiques et à se doter de stratégies d'adaptation.

Selon les estimations, chaque dollar investi au profit de l'adaptation climatique permet d'économiser entre 13 et 15 dollars en coûts futurs liés aux efforts de rétablissement à la suite de catastrophes et aux dommages causés aux infrastructures.

Veuillez consulter ce document d'information pour obtenir plus de détails sur les bénéficiaires des subventions du volet Plans et processus adaptés au climat annoncées aujourd'hui.

