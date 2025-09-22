OTTAWA, ON, le 22 sept. 2025 /CNW/ - Le Fonds municipal vert (FMV) de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) souligne un jalon important : 25 ans de travail pour l'avancement du développement durable, de l'innovation et de la croissance économique dans les collectivités partout au Canada. Le lancement du Rapport annuel 2024-2025 du FMV, Des collectivités durables, un Canada plus fort, met en lumière une année d'impact record et illustre un héritage d'un quart de siècle en termes d'investissements transformateurs.

Depuis son établissement en 2000, le FMV a permis aux municipalités d'adopter une vision à long terme de leur développement et de leurs infrastructures par l'entremise de financement et de formation indispensables. Seulement au cours de l'exercice 2024-2025, le FMV a approuvé un montant record de 311 millions de dollars en financement - une augmentation de 400 % depuis 2018 - et versé 147 M$ pour soutenir les projets municipaux à l'échelle du Canada.

« Chaque investissement renforce les municipalités qui constituent la première ligne de l'action climatique et le fondement de notre pays. Ces projets représentent plus que des investissements dans les infrastructures - ce sont des investissements dans les gens, la prospérité et notre avenir commun », a déclaré la présidente de la FCM, Rebecca Bligh.

Depuis son établissement, le FMV a approuvé 2736 projets durables, contribuant ainsi à hauteur de 1,53 milliard de dollars au PIB du Canada et en rapportant des avantages considérables, par exemple :

16 209 années-personnes d'emplois créées

853 millions de dollars en salaires générés pour les ménages canadiens

4100 logements abordables et durables construits ou rénovés, permettant ainsi aux gestionnaires d'immeubles de réduire de 46 % en moyenne les coûts d'exploitation

2,98 millions de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre évitées

Qu'il s'agisse d'énergie propre ou de renforcement de la résilience face aux événements météorologiques extrêmes, le FMV offre du financement, du soutien technique et de la formation pour aider les municipalités à apporter des changements véritables et mesurables. Ces investissements sont conçus pour être adaptés, reproduits et gérés par la collectivité, assurant ainsi des retombées environnementales, économiques et sociales pour les générations futures.

Autres faits saillants pour l'exercice 2024-2025 :

Le lancement de deux nouveaux programmes d'adaptation au climat, Leadership local pour l'adaptation climatique (LLAC) et Croissance de la canopée des collectivités canadiennes (CCCC). Ces deux programmes ont permis d'octroyer très rapidement du financement aux municipalités.

et Ces deux programmes ont permis d'octroyer très rapidement du financement aux municipalités. Des progrès significatifs dans l'atteinte des objectifs économiques et environnementaux : 944 logements ont été construits ou rénovés dans le cadre de l'initiative Logement abordable durable (LAD) , avec 9200 autres prévus, et

l'initiative Financement de l'efficacité communautaire (FEC) a permis aux ménages d'économiser en moyenne 1383 $ annuellement sur leurs coûts énergétiques ainsi que de soutenir 3012 emplois. Ces deux initiatives ont dépassé leurs objectifs de réduction des émissions pour l'année.

Des investissements continus dans le partage des connaissances et le renforcement des capacités en faisant appel aux réseaux de pairs et aux communautés de pratique pour aider les Villes à partager leurs idées et les leçons apprises, à parfaire leurs stratégies et à accroître la portée des programmes et des approches couronnés de succès. Cette année, plus de 4600 participants ont suivi de la formation, participé à des communautés de pratique ou ont eu accès à du contenu éducatif par l'entremise du FMV.

Pour en savoir plus et lire le rapport complet, visitez :

https://fondsmunicipalvert.ca/rapport-annuel

À propos du Fonds municipal vert de la FCM :

Le Fonds municipal vert (FMV) de la FCM est un organisme unique au monde qui fournit du financement et de la formation aux municipalités, tant afin de les aider à atteindre la carboneutralité qu'à bâtir des collectivités résilientes tout en profitant d'avantages économiques et sociaux au chapitre de l'emploi, du logement et des infrastructures. Depuis son établissement en 2000, le FMV a contribué à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 2,98 millions de tonnes, a financé plus de 16 000 années-personnes d'emploi, a permis la création de 31 000 logements abordables durables et a accru le PIB national de 1,53 milliard de dollars par le biais des plus de 2 736 projets qu'il a approuvés. Le FMV gère des programmes d'une valeur d'environ 2,4 milliards de dollars grâce à des donations du gouvernement du Canada.

