OTTAWA, ON, le 14 sept. 2025 /CNW/ - La Fédération canadienne des municipalités (FCM) salue le leadership du gouvernement fédéral pour s'attaquer à la crise du logement par le biais de sa nouvelle initiative Maisons Canada. Cette annonce témoigne d'un engagement clair à collaborer avec les municipalités -- ainsi qu'avec les provinces et les territoires, les gouvernements autochtones, les fournisseurs de logements, les organismes à but non lucratif et les promoteurs -- pour offrir des solutions concrètes, axées sur les résultats, qui répondent aux besoins urgents en logement de la population canadienne.

Les municipalités sont déjà à l'œuvre, apportant des solutions à la pénurie de logements. Elles sont à la tête des projets qui permettent de réduire l'itinérance et d'accroître le logement abordable de façon à répondre aux besoins sur le terrain. La FCM est tout particulièrement satisfaite de l'inclusion dans Maisons Canada des logements transitoires et avec services de soutien pour les personnes en situation d'itinérance. Nous rappelons qu'un financement fédéral-provincial continu est toutefois nécessaire afin de réaliser des progrès durables pour réduire les campements de fortune. Les municipalités pourront contribuer à Maisons Canada en offrant des terrains, en soutenant la construction modulaire et en continuant de jouer un rôle de premier plan en matière de zonage, d'aménagement, d'approbation de permis et d'infrastructures. Leur leadership est essentiel à la réussite de toute stratégie nationale de logement.

Afin de contribuer à l'atteinte de l'objectif du fédéral de bâtir 500 000 foyers par année, la FCM est prête à collaborer avec tous les ordres de gouvernement. Mais pour réaliser cette portée, il faudra plus que Maisons Canada. Il sera nécessaire de tirer parti d'outils éprouvés, comme le Fonds pour le développement des collectivités du Canada, pour investir dans les infrastructures qui soutiennent la construction de ces nouveaux logements, dont les routes, les systèmes d'approvisionnement en eau et les transports en commun.

« Maisons Canada est une occasion pour nous de travailler ensemble et de fournir les foyers dont les gens ont besoin, a dit Rebecca Bligh, présidente de la FCM. Les municipalités sont prêtes à aider à lancer des projets de logements variés qui vont résoudre ces enjeux. Si le gouvernement fédéral nous donne les bons outils, et fait des investissements en infrastructure qui augmentent au rythme de la croissance, nous serons en mesure d'apporter des solutions durables d'un bout à l'autre du pays. »

La FCM a proposé un ensemble de recommandations pour veiller à ce que Maisons Canada atteigne ses objectifs. Elles portent sur ces éléments :

Rapidité, prévisibilité et portée : Privilégier les modèles qui ont fait leurs preuves, comme l'Initiative pour la création rapide de logements, pour offrir des habitations plus vite et plus efficacement.

Privilégier les modèles qui ont fait leurs preuves, comme l'Initiative pour la création rapide de logements, pour offrir des habitations plus vite et plus efficacement. Continuité et stabilité : La mise en place de Maisons Canada demandera du temps, et il est crucial de maintenir la cadence actuelle de financement et de construction de logements pour répondre aux besoins urgents. Les projets déjà en traitement, dont ceux présentés au Fonds pour le logement abordable, devraient être financés en priorité par le biais de Maisons Canada.

La mise en place de Maisons Canada demandera du temps, et il est crucial de maintenir la cadence actuelle de financement et de construction de logements pour répondre aux besoins urgents. Les projets déjà en traitement, dont ceux présentés au Fonds pour le logement abordable, devraient être financés en priorité par le biais de Maisons Canada. Harmonisation des investissements dans les infrastructures : Jumeler le financement du logement à des fonds prévisibles pour les infrastructures essentielles, comme les conduites d'eau potable, les routes et le transport en commun.

Jumeler le financement du logement à des fonds prévisibles pour les infrastructures essentielles, comme les conduites d'eau potable, les routes et le transport en commun. Renforcement des capacités de réalisation : Souvent, les petites collectivités et les promoteurs à but non lucratif ont besoin d'aide initialement dans le processus. Par exemple, ils veulent savoir si le projet est faisable ou s'il respecte les normes de construction. En les soutenant, on s'assure que des foyers seront bâtis dans toutes les régions du pays. La FCM pourrait fournir cette aide en partenariat avec le gouvernement fédéral.

Souvent, les petites collectivités et les promoteurs à but non lucratif ont besoin d'aide initialement dans le processus. Par exemple, ils veulent savoir si le projet est faisable ou s'il respecte les normes de construction. En les soutenant, on s'assure que des foyers seront bâtis dans toutes les régions du pays. La FCM pourrait fournir cette aide en partenariat avec le gouvernement fédéral. Financement pour les réparations et les conversions : On peut ajouter plus de logements abordables en réparant de vieux immeubles et en convertissant des bureaux vides. Maisons Canada doit appuyer ces efforts pour préserver les appartements existants et en créer de nouveaux plus rapidement.

On peut ajouter plus de logements abordables en réparant de vieux immeubles et en convertissant des bureaux vides. Maisons Canada doit appuyer ces efforts pour préserver les appartements existants et en créer de nouveaux plus rapidement. Protection de l'abordabilité à long terme grâce aux terrains publics : Le gouvernement fédéral pourrait créer de nouveaux foyers très abordables en réaménageant les logements sociaux vieillis ou sous-utilisés. Si le gouvernement reste propriétaire de ces immeubles et les offre gratuitement en location aux fournisseurs de logement communautaire, le fédéral veillera à maintenir le logement abordable à long terme.

Le gouvernement fédéral pourrait créer de nouveaux foyers très abordables en réaménageant les logements sociaux vieillis ou sous-utilisés. Si le gouvernement reste propriétaire de ces immeubles et les offre gratuitement en location aux fournisseurs de logement communautaire, le fédéral veillera à maintenir le logement abordable à long terme. Avantages régionaux et étendue : Maisons Canada doit veiller à ce que du logement abordable soit construit dans toutes les régions du pays et dans tous les types de collectivités : rurales, nordiques, de taille moyenne et urbaine. Ces projets de construction doivent aussi inclure les petits promoteurs et les constructeurs de logements modulaires pour s'assurer que les avantages de ce programme soient répartis dans l'ensemble du pays.

La FCM considère aussi que Maisons Canada est une occasion unique pour dynamiser le secteur du logement modulaire de manière efficace, en offrant des habitations permanentes de qualité, plus rapidement et à moindre coût, tout en soutenant les emplois en construction et en fabrication.

Alors que le gouvernement fédéral dévoile plus de détails sur Maisons Canada et que le budget approche, la FCM continue de faire valoir une approche collaborative. Elle a proposé des mesures concrètes pour répondre aux crises du logement et de l'itinérance; des mesures qui misent sur une offre de logements abordables à l'échelle nationale, soutenues par les infrastructures et les outils dont les municipalités ont besoin pour y arriver.

