EDMONTON, AB , le 10 sept. 2025 /CNW/ - Alors que le Canada souligne la Semaine du bâtiment durable, nous prenons des mesures pour créer un avenir propre et abordable. En tant que troisième source en importance d'émissions de gaz à effet de serre, les bâtiments du Canada représentent une occasion cruciale dans notre lutte contre les changements climatiques. C'est pourquoi le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) proposent des solutions concrètes et abordables qui produisent des résultats tangibles pour la population canadienne.

Aujourd'hui, l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure, au nom de l'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et Rebecca Bligh, présidente de la FCM, ont annoncé un investissement de 85,5 millions de dollars pour soutenir le logement écoénergétique et abordable partout au Canada. L'investissement, effectué dans le cadre du programme Logement abordable durable (LAD) du Fonds municipal vert (FMV), fournit 67,9 millions de dollars pour des projets d'immobilisations et des projets pilotes, et 17,6 millions de dollars pour la planification et les études de faisabilité.

L'initiative LAD, lancée en 2020, est un programme de 300 millions de dollars échelonné sur six ans. Elle vise à soutenir les municipalités, les organismes sans but lucratif et les coopératives d'habitation à rénover les logements existants et à construire de nouveaux logements écoénergétiques. À ce jour, 4 100 maisons ont été construites ou rénovées partout au pays dans le cadre de ce programme. Ces projets permettent aux collectivités rurales, urbaines et éloignées de combler les pénuries urgentes de logements, de renforcer la résilience économique et d'améliorer la qualité de vie des familles, des personnes aînées et des personnes dans le besoin.

Les bâtiments écoénergétiques sont essentiels à la prospérité et à la résilience à l'échelle du pays. Ils sont essentiels pour maintenir les factures énergétiques à un niveau abordable, réduire les émissions de gaz à effet de serre, améliorer la santé et le confort face aux conditions météorologiques extrêmes, augmenter les possibilités d'emplois spécialisés et stimuler de nouveaux investissements. En collaborant à la mise en œuvre de politiques et d'investissements favorables, les gouvernements, l'industrie, les organisations du secteur du bâtiment et d'autres partenaires améliorent l'accès des Canadiennes et des Canadiens aux avantages de l'efficacité énergétique résidentielle et stimulent la durabilité et la résilience économique des collectivités partout au pays.

L'un des projets soutenus par ce financement est la rénovation écoénergétique importante de la Coopérative d'habitation Sundance à Edmonton, en Alberta. Créé en 1978, l'organisme sans but lucratif fournit des logements abordables aux jeunes familles, aux personnes célibataires et aux personnes aînées. Grâce à ce soutien, ses 59 maisons unifamiliales jumelées construites à la fin des années 1970 ont été modernisées et équipées d'isolation, de ventilation et d'énergie solaire modernes. La modernisation a permis d'éliminer la consommation de gaz naturel, de réduire la consommation d'énergie jusqu'à 94 %, et devrait permettre à la coopérative d'économiser jusqu'à 100 000 $ par année, tout en maintenant les coûts de logement à un niveau bas et en améliorant le confort et la durabilité à long terme pour les résidentes et résidents. Il s'agit également de la plus importante rénovation du genre au Canada utilisant des panneaux muraux préfabriqués, donnant l'exemple aux autres fournisseurs de logements du pays.

Voici d'autres projets dignes de mention :

Développement de maisons unifamiliales jumelées écoénergétiques et abordables Aspen Heights à Saskatoon : Grâce au soutien financier du programme LAD du FMV, Aspen Heights est un développement de 56 maisons en rangée qui a été achevé en 2024. Il offre une nouvelle approche en matière de logement abordable, où le confort, la durabilité et la collectivité se rejoignent vraiment. Les maisons sont construites avec des caractéristiques écoénergétiques, notamment des fenêtres à triple vitrage, des fondations en béton isolées pour une meilleure isolation thermique, des murs très épais, une isolation de haute qualité et des thermopompes biénergie électricité-gaz naturel. Ensemble, ces caractéristiques contribuent à diminuer les frais de services publics et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le Canada peut être fier de ses réalisations passées, et nous continuons sur cette lancée. Nous favorisons des progrès continus grâce à des partenariats solides avec les provinces, les territoires, les municipalités, les partenaires autochtones et les agents de prestation de services locaux afin d'accroître l'impact.

Il s'agit d'un moment charnière, et nous le traitons avec toute l'urgence qu'il exige. Alors que le monde se tourne vers l'énergie propre, le Canada s'efforce de développer une économie concurrentielle et durable. Cela signifie qu'il faut accélérer l'élaboration de solutions, comme les bâtiments durables, qui réduisent les émissions de GES tout en améliorant l'abordabilité.

Citations

« Cet investissement vise à construire des logements abordables qui sont également durables et résilients. En appuyant des projets comme la rénovation de la Coopérative d'habitation Sundance, nous veillons à ce que les Canadiennes et les Canadiens aient accès à un logement qui réduit les coûts pour les familles tout en renforçant les collectivités pour l'avenir.

- L'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Notre gouvernement tient à ce que chaque citoyen dispose d'un logement sûr et abordable. L'investissement annoncé aujourd'hui contribuera à la construction et à la rénovation de logements qui répondent aux besoins des familles dès maintenant tout en étant prêts pour les défis de demain. En élargissant l'accès à des logements abordables qui sont en outre écoénergétiques et résilients, nous rendons la vie plus abordable et plus sûre pour les Canadiens. »

-- L'honorable Gregor Robertson, Ministre du Logement et de l'Infrastructure

« Des habitations plus écologiques rendent les villes plus saines et abaissent les coûts pour les familles. En investissant 85,5 millions de dollars dans le cadre de l'initiative Logement abordable durable du Fonds municipal vert, nous aidons les municipalités à réduire leurs émissions, à améliorer leur résilience et à proposer des solutions concrètes au défi des changements climatiques. Des projets innovants comme la rénovation de la coopérative d'habitation Sundance à Edmonton montrent que logements abordables et résilience climatique peuvent aller de pair. Voilà comment on bâtit un Canada plus propre, plus fort et plus durable. »

-- L'honorable Julie Dabrusin, Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« L'abordabilité du logement et les changements climatiques sont deux des plus grands défis auxquels sont confrontés les Canadiennes et Canadiens dans les collectivités, grandes et petites, partout au pays. En appuyant les rénovations écoénergétiques et la construction d'immeubles carboneutres, nous nous attaquons à ces deux crises en rendant les maisons plus abordables, en réduisant les émissions et les coûts de fonctionnement. Des projets comme la Coopérative d'habitation Sundance à Edmonton montrent à quel point des investissements judicieux peuvent créer des logements sûrs et stables tout en stimulant les économies locales. Ces rénovations permettent également de protéger des bâtiments plus anciens et de prolonger leur durée de vie, tout en maintenant de précieux logements communautaires en place pour les années à venir. »

- Rebecca Bligh, présidente de la FCM

En bref

Depuis 2020, le programme LAD :

A financé 385 projets appuyant plus de 4 100 logements abordables

A permis la planification et l'étude de plus de 31 000 unités supplémentaires

A pu réduire en moyenne les GES de 70 % et a réalisé des économies d'énergie de 47 % par projet

A réalisé des économies de services allant jusqu'à 200 $ par mois pour certains locataires

A soutenu de petits fournisseurs ‒ plus de 75 % des projets approuvés provenaient d'organisations dont les portefeuilles regroupaient moins de 100 unités

Veuillez consulter ce document d'information pour obtenir plus de détails sur les bénéficiaires des subventions du volet Logement abordable durable annoncées aujourd'hui.

À propos du Fonds municipal vert de la FCM :

Le Fonds municipal vert (FMV) de la FCM est un organisme unique au monde qui fournit du financement et de la formation aux municipalités, tant afin de les aider à atteindre la carboneutralité qu'à bâtir des collectivités résilientes tout en profitant d'avantages économiques et sociaux au chapitre de l'emploi, du logement et des infrastructures. Depuis son établissement en 2000, le FMV a contribué à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 2,98 millions de tonnes, a financé plus de 16 000 années-personnes d'emploi, a permis la création de 31 000 logements abordables durables et a accru le PIB national de 1,53 milliard de dollars par le biais des plus de 2 736 projets qu'il a approuvés. Le FMV gère des programmes d'une valeur d'environ 2,4 milliards de dollars grâce à des donations du gouvernement du Canada.

