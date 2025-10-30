OTTAWA, ON, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Les objectifs du gouvernement fédéral de rétablir l'abordabilité du logement en construisant 500 000 habitations par an et de stimuler l'économie en sécurisant les chaînes d'approvisionnement dépendent d'infrastructures municipales durables. Sans cela, les grands projets pour renforcer le pays risquent de stagner avant même d'avoir commencé.

« Comment bâtir des maisons, transporter des marchandises ou maintenir la compétitivité du Canada sans infrastructures durables partout au pays? a dit Rebecca Bligh, présidente de la FCM. Tous les conteneurs de transport passent par des routes municipales pour être expédiés ou livrés. Chaque nouveau logement a besoin d'accès à l'eau potable, aux services d'urgence ainsi qu'aux transports en commun. C'est simple, sans investissements importants dans les infrastructures locales, nos efforts pour renforcer le pays pourraient s'enliser avant même de commencer. »

Ce message était au premier plan des Journées de représentation des intérêts qu'organise chaque année la Fédération canadienne des municipalités (FCM). Cet événement permet aux élues et élus municipaux d'un océan à l'autre de rencontrer des décideurs fédéraux sur la Colline parlementaire afin de leur parler des priorités locales. Cette année, plus de 90 réunions ont été tenues avec des ministres, députés et hauts fonctionnaires, par quelque 200 leaders de collectivités de toutes tailles.

Les gouvernements municipaux possèdent plus de 60 % des infrastructures publiques de base au pays, dont des routes, des ponts, des systèmes d'eau et des réseaux de transport collectif. Toutefois, ils ne reçoivent que de 8 à 10 cents de chaque dollar d'impôt. À l'échelle nationale, les infrastructures accusent un déficit estimé à 270 milliards de dollars. C'est pourquoi les municipalités réclament des mesures fédérales urgentes pour moderniser les infrastructures dont la population a absolument besoin.

La FCM demande au gouvernement fédéral d'agir sur trois priorités stratégiques :

Soutenir les infrastructures essentielles en doublant le Fonds pour le développement des collectivités du Canada, en l'indexant au PIB et en s'assurant que les provinces et les territoires y contribuent de manière équivalente.

Renforcer le pays en créant un successeur au programme Investir dans le Canada de 33 milliards de dollars, dont la fin est prévue en 2028, et ainsi lancer la prochaine génération d'infrastructures. Ce nouveau programme devrait inclure des investissements ciblés dans les infrastructures rurales, nordiques et arctiques afin de soutenir les économies locales et de protéger la souveraineté du Canada.

Protéger et élargir les programmes essentiels dont les municipalités dépendent pour venir en aide aux personnes vulnérables, lutter contre l'itinérance, accueillir les nouveaux arrivants et assurer la mobilité des gens. Ces programmes, comme Vers un chez-soi, l'Aide au logement provisoire et le Fonds pour le transport en commun du Canada, sont d'une importance capitale pour bâtir un pays plus fort et plus résilient.

« C'est dans nos communautés qu'on trace la voie vers un Canada plus fort, a soutenu madame Bligh. Construire plus de logements, faire croître l'économie et protéger la population canadienne contre les dérèglements climatiques nécessitent des investissements fédéraux prévisibles pour aider la population pendant les périodes de transition. Les villes et les collectivités sont prêtes; Ottawa doit maintenant s'assurer que les investissements fédéraux reflètent cette mobilisation. »

Sans partenariat fédéral-municipal fort, la population risque de ne pas bénéficier pleinement de cet élan. À l'approche du budget 2025, la FCM réclame que l'on mette en place des mesures pour réparer les infrastructures locales, lutter contre l'itinérance et rendre le logement plus abordable. C'est sur cette fondation que nous bâtirons un Canada plus fort et plus résilient, car c'est dans nos communautés qu'on trace la voie vers une économie plus forte.

La Fédération canadienne des municipalités est la voix nationale des gouvernements municipaux. Elle compte au-delà de 2 000 membres représentant plus de 90 % de la population canadienne.

