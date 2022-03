COMTÉ DE KINGS, NS, le 10 mars 2022 /CNW Telbec/ - Ressources naturelles Canada

Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets des changements climatiques. En investissant dans des initiatives qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre (GES), augmentent l'efficacité énergétique et soutiennent les infrastructures vertes, nous pouvons accélérer notre progression vers la carboneutralité d'ici 2050 et aider à bâtir des collectivités fortes, résilientes et durables dans chaque région du pays.

Kody Blois, député fédéral de Kings-Hants, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, et Geoff Stewart, troisième vice-président de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), ont annoncé aujourd'hui des investissements de 2,5 millions de dollars par l'entremise du Fonds municipal vert de la FCM pour aider à réduire la pollution en Nouvelle-Écosse.

La Municipalité du comté de Kings obtient 2 530 100 $ pour construire un nouveau centre des opérations d'ingénierie et de travaux publics à consommation énergétique nette zéro pour atteindre l'objectif de la carboneutralité, la conception du bâtiment intègre des mesures d'efficacité énergétique telles que la conception passive, des composants alternatifs de l'enveloppe du bâtiment, des systèmes de contrôle automatisés, des pompes à chaleur, un système de récupération de chaleur et des panneaux solaires photovoltaïques (PV) installés sur et à côté du bâtiment. La consommation d'énergie sera surveillée par deux compteurs de d'électricité : un pour enregistrer l'énergie générée par le panneau solaire photovoltaïque et un autre pour enregistrer la quantité d'énergie utilisée à partir du réseau électrique conventionnel. Le FMV a déjà financé l'étude de faisabilité du Comté de Kings pour ce projet.

Le Fonds municipal vert (FMV), géré par la Fédération canadienne des municipalités, est financé par une dotation importante du gouvernement du Canada. Le FMV aide les gouvernements municipaux à adopter plus rapidement des pratiques de développement durable. Sa combinaison unique de financement, de ressources et de formations donne aux municipalités les outils dont elles ont besoin pour améliorer leur résilience et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

« Les bâtiments sont à l'origine de 18 % des émissions de GES du Canada. Améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments neufs et existants tout en investissant dans des infrastructures propres nous aidera énormément à atteindre nos objectifs climatiques. Ce centre d'ingénierie et de travaux publics à consommation énergétique nette zéro créera de bons emplois tout en ouvrant la voie aux pratiques requises pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Notre gouvernement est heureux d'aider la municipalité du comté de Kings et d'autres municipalités au pays à repérer et à exploiter des occasions de réduire les émissions, d'accroître l'efficacité énergétique et d'adopter des pratiques durables. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Les Canadiens s'attendent à ce que tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble pour lutter contre les changements climatiques et parvenir à la carboneutralité d'ici 2050. Afin d'atteindre nos objectifs environnementaux, nous devons penser différemment à la façon dont nous construisons nos infrastructures publiques. Les investissements annoncés aujourd'hui permettront à la municipalité du comté de Kings d'agir en rendant ses infrastructures plus écoénergétiques. »

L'honorable Dominic LeBlanc

Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La lutte contre les changements climatiques et la création de nouveaux débouchés économiques vont de pair. Les fonds investis dans les infrastructures vertes dans des collectivités de l'ensemble du pays non seulement assainiront notre air et rendront notre économie plus forte, mais contribueront aussi à nous diriger vers un avenir durable. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« La municipalité du comté de Kings joue un rôle de premier plan dans l'adaptation aux changements climatiques et la réduction des émissions. Je me réjouis de voir le gouvernement du Canada investir, par l'entremise du Fonds municipal vert, dans des projets qui appuieront l'objectif du comté d'opérer la transition vers une économie sobre en carbone. »

Kody Blois

Député de Kings-Hants

« Les gouvernements de proximité ont une influence sur la moitié des émissions de gaz à effet de serre du pays. Cela signifie que les mesures locales sont cruciales et c'est justement ce qui se passe. Grâce au soutien du Fonds municipal vert, des municipalités de toutes tailles mettent en œuvre des solutions intelligentes à faibles émissions de carbone. Ensemble, nous pouvons améliorer nos infrastructures communautaires, accélérer la transition vers la carboneutralité et atteindre les objectifs de réduction des changements climatiques du Canada. »

Geoff Stewart

Troisième vice-président de la FCM

« L'aide financière qui nous est accordée grâce aux fonds fédéraux versés par la Fédération canadienne des municipalités a grandement aidé notre programme de réduction des émissions de GES dans la municipalité du comté de Kings. Notre nouveau centre carboneutre des opérations d'ingénierie et de travaux publics nous motive à prendre des mesures de pointe qui réduiront énormément les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités municipales. Le nouveau bâtiment dépasse bien plus la construction d'un immeuble amélioré ; c'est aussi un parfait exemple de projet où l'on repense à l'environnement pour que les générations futures puissent en profiter dans les difficiles décennies à venir. »

Peter Muttart

Maire de la municipalité du Comté de Kings

