VANCOUVER, BC, le 29 sept. 2023 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique, ainsi que la Ville de Vancouver, ont annoncé un financement conjoint de plus de 91 millions de dollars pour la construction d'un grand ensemble de logements abordables. Les personnes qui vivent et travaillent à Vancouver auront ainsi accès à 154 nouveaux logements.

Logo du Gouvernement de la Colombie-Britannique (Groupe CNW/Gouvernement du Canada) Le nouvel immeuble au 981, rue Davie, à Vancouver, est situé au cœur de Davie Village. (Groupe CNW/Gouvernement du Canada)

L'immeuble de 17 étages sera situé au 981, rue Davie, au cœur de Davie Village. L'ensemble à usage mixte comprendra 154 logements et des espaces commerciaux. Il sera conçu selon les normes de la maison passive pour une efficacité énergétique exceptionnelle. Il consommera moins d'énergie pour le chauffage et la climatisation que les bâtiments traditionnels tout en ayant des coûts d'exploitation moindres. De plus, il sera construit en bois massif, ce qui réduira les émissions de carbone et l'empreinte carbone globale de l'immeuble.

Les locataires auront accès à des aires d'agrément intérieures et extérieures, notamment un jardin, un espace de tranquillité, une aire de conditionnement physique et de jeux, un espace pour les repas à l'extérieur et les barbecues, ainsi qu'une terrasse donnant sur la rue Davie. Deux étages souterrains offriront 13 places de stationnement pour les véhicules et 259 places pour les bicyclettes.

L'ensemble appartient à Community Land Trust, qui l'exploite en partenariat avec la McLaren Housing Society. Community Land Trust est une société sans but lucratif établie par la Co-operative Housing Federation of BC dont l'objectif est de créer, de préserver et de gérer des logements abordables permanents. La McLaren Housing Society offre des logements sûrs, sécuritaires et abordables et des services de soutien aux personnes et aux familles vivant avec le VIH/SIDA. Son objectif est d'aider ces personnes à améliorer leur santé, leur mieux-être, leur autonomie et leur sentiment d'appartenance.

Les deux premiers étages abriteront les nouveaux locaux de l'organisme sans but lucratif QMUNITY, qui vise à améliorer la vie des personnes queers, transgenres et bispirituelles. QMUNITY offre des programmes et des services de soutien, notamment des services de consultation gratuits, de l'information, de l'aiguillage et de l'aide individuelle. La construction devrait être achevée à l'automne 2026.

Le financement fourni pour ces logements est le suivant :

15,4 millions de dollars du gouvernement fédéral par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement ;

27,8 millions de dollars du gouvernement provincial, par l'entremise de BC Housing, dont environ 17,33 millions de dollars dans le cadre du Building BC : Community Housing Fund et 10,47 millions de dollars en subvention de 1Cost Pressure ;

33,7 millions de dollars en investissement foncier de la Ville de Vancouver ;

; 10,7 millions de dollars de la Ville de Vancouver pour les locaux de QMUNITY ;

pour les locaux de QMUNITY ; 3,6 millions de dollars en exonération des droits d'aménagement et des droits d'aménagements régionaux de la Ville de Vancouver et du district régional de Metro Vancouver.

Citations :

« Le gouvernement du Canada prend des mesures et produit des résultats concrets à Vancouver et partout au pays. L'ensemble résidentiel annoncé aujourd'hui est un excellent exemple de la façon dont la collaboration entre tous les ordres de gouvernement et les organismes sans but lucratif permettra d'offrir aux gens des logements dont ils ont grandement besoin. Il s'agit d'une approche pratique qui montre que le leadership du gouvernement fédéral dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement fonctionne. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Pour résoudre la crise du logement, il ne suffit pas de construire plus de logements, il faut aussi répondre aux besoins uniques des collectivités. En plus d'offrir 154 logements au centre-ville et à proximité des transports en commun, ce nouvel immeuble permettra aux locataires de vivre près de leur lieu de travail, de réduire leur temps de déplacement et d'améliorer leur qualité de vie. Lorsque les gens se sentent soutenus par leur collectivité, tout le monde en profite. » - L'honorable Hedy Fry, députée fédérale de Vancouver-Centre

« Ce projet est un excellent exemple des logements locatifs construits en partenariat par notre gouvernement, afin que les gens puissent vivre à un prix abordable dans la collectivité qu'ils considèrent comme leur chez-soi, à proximité des services et des soins dont ils dépendent. Je remercie tous les ordres de gouvernement, ainsi que nos nombreux partenaires communautaires, pour leur partenariat qui a permis de faire de cet immeuble une réalité. Notre objectif est d'identifier des interventions efficaces en matière de politiques et de programmes. » - L'honorable Ravi Kahlon, ministre du Logement de la Colombie-Britannique

« En construisant et en assurant 154 nouveaux logements abordables destinés aux familles, aux personnes âgées et aux personnes à revenu faible ou modeste, nous contribuons à bâtir une collectivité plus saine dans le West End et le centre-ville. Cet ensemble permet également de réaliser un rêve de longue date, celui d'une maison pour Qmunity, le centre de ressources LGBTQ2e+ de la Colombie-Britannique, tout en fournissant des logements réservés aux personnes à faible revenu vivant avec le VIH/SIDA. C'est un grand jour pour notre collectivité. » - Spencer Chandra Herbert, député provincial de Vancouver-West End

« Cet ensemble résidentiel représente un autre investissement dans notre ville pour une collectivité qui mérite que des mesures de sécurité soient en place, de même que des services de soutien. Comme en témoigne notre investissement de approximativement près de 48 millions de dollars, la Ville de Vancouver est déterminée à offrir un plus grand nombre de logements abordables avec des services de soutien intégrés pour la communauté 2ELGBTQI+. Nous sommes fiers des solides relations dont témoigne ce projet. En effet, tous les ordres de gouvernement et les organismes sans but lucratif travaillent main dans la main pour donner à la collectivité exactement ce qu'elle veut et ce dont elle a besoin. » - Ken Sim, maire de Vancouver

« La création de logements sûrs, sécuritaires et abordables repose sur un ensemble de solutions et une collaboration avec les trois ordres de gouvernement. Grâce à cet investissement, Community Land Trust, en partenariat avec la McLaren Housing Society, fournira 154 logements à des personnes et à des familles qui vivent et travaillent à Vancouver. Nous sommes fiers de toutes les personnes qui participent au projet et du soutien continu offert pour accroître l'offre de logements en Colombie-Britannique. » - Tiffany Duzita, directrice générale, Community Land Trust

« Un logement stable est essentiel pour la santé et l'espoir. La McLaren Housing Society, grâce à un solide partenariat avec Community Land Trust et au soutien indéfectible des gouvernements local, provincial et fédéral, est ravie de saisir l'occasion de créer de nouveaux logements subventionnés pour les personnes vivant avec le VIH. Cette initiative constitue un puissant témoignage de notre engagement inébranlable à soutenir les personnes vivant avec le VIH et à contribuer à leur autonomie. » - Ilm Kassam, directeur général, McLaren Housing Society

« La nouvelle demeure de QMUNITY située au 981, rue Davie est un rêve sur lequel les communautés 2ELGBTQIA+ travaillent depuis plus de 40 ans. L'immeuble est bien plus que de la brique et du mortier, c'est un chez-soi. C'est un lieu où les communautés queers, trans et deux esprits de partout en Colombie-Britannique peuvent obtenir dans la dignité des expériences de travail et des services. Il représente les nouvelles réalités des personnes queers, trans et deux esprits qui sont très différentes des espaces où régnaient la ségrégation et l'oppression il y a 40 ans. L'immeuble est une source d'espoir renouvelé offrant des services accessibles aux personnes 2ELGBTQIA+ de la province. » - Anoop Gill, directrice générale, QMUNITY

Faits en bref :

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Dans son budget de 2022, le gouvernement a versé 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL. Cet investissement vise à accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.

est un programme de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

Renseignements supplémentaires :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir davantage sur la Stratégie nationale sur le logement, rendez-vous au www.chezsoidabord.ca.

Obtenez de plus amples renseignements sur les initiatives du gouvernement du Canada en matière de logement : Logement Canada.

en matière de logement : Logement Canada. Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements annoncés et financés par la Province de la Colombie-Britannique est disponible en ligne à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC (en anglais seulement).

Pour en savoir plus sur les mesures que prend la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, visitez https://workingforyou.gov.bc.ca/ (en anglais seulement).

SOURCE Gouvernement du Canada

Renseignements: Kevin Collins, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected] ; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected] ; Ministère du Logement, Relations avec les médias, 236-478-0251 ; BC Housing, Relations avec les médias, [email protected]