Le jeudi 2 juillet 2026

Vancouver (Colombie-Britannique)







10 h 15 Le premier ministre annoncera un nouveau partenariat de prospérité coopérative visant à bâtir une économie plus forte et plus durable. Il sera accompagné du premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby.



Notes à l'intention des médias :



Couverture libre

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.

Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 30















11 h 35 Le premier ministre accueillera le président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr., et la première dame des Philippines, Louise Araneta-Marcos.



Note à l'intention des médias :



Couverture pool

11 h 40 Le premier ministre rencontrera le président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr.



Note à l'intention des médias :



Prise d'images pool au début de la rencontre

12 h 00 Le premier ministre tiendra un dîner de travail avec le président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr.









Fermé aux médias







13 h 30 Le premier ministre participera à une cérémonie de signature avec le président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr.









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Couverture poo

13 h 40 Le premier ministre tiendra un point de presse conjoint avec le président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr.



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Couverture libre

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.

Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 12 h 45.









14 h 20 Le premier ministre visitera une entreprise communautaire de la région en compagnie du président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr.









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