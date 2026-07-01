Le jeudi 2 juillet 2026

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Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

01 juil, 2026, 23:58 ET

OTTAWA, le 1er juill. 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Vancouver (Colombie-Britannique)


10 h 15   

Le premier ministre annoncera un nouveau partenariat de prospérité coopérative visant à bâtir une économie plus forte et plus durable. Il sera accompagné du premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby.

 

Notes à l'intention des médias : 

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 30




11 h 35     

Le premier ministre accueillera le président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr., et la première dame des Philippines, Louise Araneta-Marcos.

 

Note à l'intention des médias :

  • Couverture pool

11 h 40     

Le premier ministre rencontrera le président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr.

 

Note à l'intention des médias : 

  • Prise d'images pool au début de la rencontre

12 h 00 

Le premier ministre tiendra un dîner de travail avec le président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr.



Fermé aux médias


13 h 30

Le premier ministre participera à une cérémonie de signature avec le président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr. 



Note à l'intention des médias : 

  • Couverture poo

13 h 40

Le premier ministre tiendra un point de presse conjoint avec le président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr.

 

Notes à l'intention des médias : 

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 12 h 45.


14 h 20   

Le premier ministre visitera une entreprise communautaire de la région en compagnie du président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

 

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/en/media
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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