Le jeudi 2 juillet 2026

Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
01 juil, 2026, 23:58 ET
OTTAWA, le 1er juill. 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
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Vancouver (Colombie-Britannique)
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10 h 15
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Le premier ministre annoncera un nouveau partenariat de prospérité coopérative visant à bâtir une économie plus forte et plus durable. Il sera accompagné du premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby.
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Notes à l'intention des médias :
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11 h 35
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Le premier ministre accueillera le président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr., et la première dame des Philippines, Louise Araneta-Marcos.
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Note à l'intention des médias :
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11 h 40
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Le premier ministre rencontrera le président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr.
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Note à l'intention des médias :
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12 h 00
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Le premier ministre tiendra un dîner de travail avec le président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr.
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Fermé aux médias
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13 h 30
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Le premier ministre participera à une cérémonie de signature avec le président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr.
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Note à l'intention des médias :
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13 h 40
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Le premier ministre tiendra un point de presse conjoint avec le président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr.
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Notes à l'intention des médias :
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14 h 20
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Le premier ministre visitera une entreprise communautaire de la région en compagnie du président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr.
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Note à l'intention des médias :
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Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/en/media
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
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