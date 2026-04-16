KAMLOOPS, BC, le 16 avril 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral et la province de la Colombie-Britannique ont annoncé un financement de plus de 29,3 millions de dollars pour la construction de 58 logements destinés aux membres de la Nation Tk'emlúps te Secwépemc. Ces nouveaux logements sont répartis entre un immeuble d'appartements de 3 étages comptant 30 logements, destinés aux aînés et aux personnes handicapées de la Nation, et des groupes de maisons en rangée de 2 étages totalisant 28 logements de 3 et de 4 chambres, pour les familles à faible revenu.

Le nouvel ensemble résidentiel comporte une salle de loisirs intérieure pour les célébrations familiales des locataires et les évènements communautaires. Un espace extérieur a aussi été aménagé avec des kiosques de jardin, des tables de pique-nique et un demi-terrain de basketball. La Nation a formé une nouvelle société de logement sans but lucratif, la Yucwemínem ne Tsetsítcws-kucw Society, qui gérera l'exploitation quotidienne de l'ensemble résidentiel.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à fournir aux communautés le soutien dont elles ont besoin pour renforcer leur capacité d'élaborer des solutions locales à l'itinérance. Nous sommes extrêmement fiers d'avoir contribué à l'aménagement de ces nouveaux logements abordables pour la Nation Tk'emlúps te Secwépemc. L'accès à un logement abordable de qualité convenable est le fondement de la réussite socio-économique et de la résilience des communautés. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Grâce au partenariat et au leadership de la Nation, ces nouveaux logements aideront les gens à rester enracinés dans leur communauté, près de leur famille, de leur culture et des services de soutien. Ce partenariat reflète un engagement commun à accroître l'offre de logements abordables là où le besoin se fait sentir, en offrant un chez-soi sûr et abordable aux aînés, aux personnes handicapées et aux familles. » - L'honorable Christine Boyle, ministre du Logement et des Affaires municipales de la Colombie-Britannique

« Les aînés, les familles et les personnes seules doivent pouvoir vivre dans la sécurité et la dignité au sein de leur communauté. Ainsi, nous renforçons la stabilité à long terme et avançons dans la réalisation de notre engagement commun envers l'autodétermination et la croissance durable. » - Kúkwpi7 Rosanne Casimir, Tk̓emlúps te Secwépemc

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en avaient le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En décembre 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 14,44 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 56 900 logements et la réparation de plus de 174 700 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.



offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en avaient le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. Le financement fourni pour les appartements Kamloopa Way comprend : 20,1 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du Fonds pour le logement abordable; 9,2 millions de dollars du gouvernement provincial sous forme de subvention, par l'intermédiaire du fonds Building BC: Community Housing Fund, qui versera également environ 610 000 $ en financement d'exploitation annuel.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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Suivez la SCHL sur X, LinkedIn, Facebook, Instagram YouTube. Cet ensemble résidentiel fait partie d'un investissement de 19 milliards de dollars du gouvernement de la Colombie-Britannique dans le logement. Depuis 2017, la Province a offert plus de 95 000 logements qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation, dont près de 2 300 à Kamloops.

Pour savoir comment la Colombie-Britannique travaille à offrir plus de logements aux gens, consultez le site : https://gov.bc.ca/homesforpeople.

Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements annoncés et financés en Colombie-Britannique est disponible en ligne à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC (en anglais seulement).

SOURCE Gouvernement du Canada

Personnes-ressources : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]