DUNCAN, BC, le 16 mars 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour accroître l'offre de logements au Canada.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Il aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral et la Province de la Colombie-Britannique ont annoncé un financement combiné de plus de 27 millions de dollars pour aider à construire 48 logements locatifs avec services de soutien à Duncan. Le nouvel immeuble sera situé au 260 White Road et comptera 48 studios pour des personnes de plus de 19 ans en situation d'itinérance ou à risque de s'y retrouver.

Toutes les unités sont des studios autonomes dotés d'une salle de bains privée et d'une cuisinette avec réfrigérateur de taille standard. On trouvera aussi dans l'immeuble une salle à manger, une salle de loisirs partagée et un espace de bureau. Les résidents paieront le taux provincial de l'aide au revenu, soit 500 $ par mois ou 30 % de leur revenu d'emploi.

L'ensemble résidentiel appartiendra à la Province, par l'entremise de BC Housing. L'organisme Connective exploitera le site et aura du personnel sur place en tout temps. Les résidents recevront deux repas par jour et pourront profiter sur place de services de gestion de cas, de services de buanderie ainsi que de programmes de santé et de mieux-être.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr. En établissant des partenariats avec des organismes locaux, ici, à Duncan, nous concrétisons des projets pour les personnes qui en ont le plus besoin. C'est toute une avancée, et nous continuerons de déployer des efforts pour qu'un plus grand nombre de personnes au Canada aient un chez-soi abordable. » - L'honorable Stephanie McLean, secrétaire d'État (Aînés) et députée fédérale d'Esquimalt--Saanich--Sooke, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Ces logements neufs avec services de soutien offriront des endroits sûrs aux personnes vulnérables qui ont besoin d'un accès fiable aux services de soutien à la vie quotidienne, comme la nourriture, les soins de santé et la formation axée sur les compétences. Les collectivités sont plus fortes et plus sûres pour tout le monde lorsque nous emmenons les gens à l'intérieur. Tout le monde mérite un chez-soi sûr et, à Duncan et à North Cowichan, ces personnes trouveront ce qu'elles cherchent. » - Christine Boyle, ministre du Logement et des Affaires municipales de la Colombie-Britannique

« Un plus grand nombre de personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y retrouver auront un endroit sûr où se réfugier et une vie plus stable. Il s'agit d'un jalon important pour notre collectivité, et d'un signe de bienveillance les uns envers les autres, car ces nouveaux logements autonomes avec services de soutien aideront à améliorer la vie des gens et à renforcer Duncan et la vallée de Cowichan. » - Debra Toporowski (Qwulti'stunaat), députée provinciale de Cowichan Valley

« Les logements neufs avec services de soutien situés au 260 White Road sont un ajout essentiel aux diverses options de logement offertes dans notre collectivité. En ce qui a trait au logement, il est important de reconnaître qu'il n'y a pas de solution universelle. Ces nouveaux logements sont un endroit où les personnes peuvent faire la transition de la rue ou d'un logement temporaire vers la stabilité. Ils les aideront à se préparer à une plus grande autonomie et à un avenir sain. » - Michelle Staples, mairesse de Duncan

« À Connective, nous sommes reconnaissants de pouvoir exploiter ces logements et de contribuer à l'achèvement de cet ensemble résidentiel. Nous avons hâte de collaborer avec les partenaires locaux impliqués. Nous mettrons à profit nos 30 années d'expérience sur l'île, notamment dans l'offre de logements abordables et de suppléments au loyer à Duncan, pour soutenir concrètement les résidents. » - Liz Vick Sandha, chef de l'exploitation, Connective

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En décembre 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 14,44 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 56 900 logements et la réparation de plus de 174 700 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel situé au 260 White Road est le suivant : 2,4 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du FLA; 25 millions de dollars sous forme de subvention de la Province, par l'entremise de BC Housing, et environ 1,5 million de dollars en financement d'exploitation annuel dans le cadre de l'initiative Building BC: Supportive Housing Fund le terrain pour l'ensemble résidentiel, fourni par la Province par l'entremise de BC Housing.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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Cet ensemble résidentiel fait partie d'un investissement de 19 milliards de dollars du gouvernement de la Colombie-Britannique dans le logement. Depuis 2017, la Province a offert plus de 95 000 logements qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation, dont 465 à Duncan.

Pour savoir comment la Colombie-Britannique s'emploie à offrir plus de logements aux gens, consultez le site https://gov.bc.ca/homesforpeople.

Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements annoncés et financés en Colombie-Britannique est disponible en ligne à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC.

Pour en savoir plus sur ce que fait BC Housing pour aider à bâtir des collectivités fortes et inclusives, visitez https://www.bchousing.org/podcast

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Ministère du Logement et des Affaires municipales, Relations avec les médias, [email protected]; BC Housing, Relations avec les médias, [email protected]; Connective, Relations avec les médias, [email protected]