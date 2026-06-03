GRANISLE, BC, le 3 juin 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral et la Province de la Colombie-Britannique ont annoncé un financement combiné de plus de 6,4 millions de dollars qui a aidé à construire 12 logements locatifs sûrs pour personnes âgées à Granisle. Copperview Seniors Housing offre une combinaison de logements abordables d'une et de deux chambres qui permettront aux résidents de demeurer dans leur collectivité, près de services clés et de réseaux de soutien. Quatre logements d'une chambre et un logement de deux chambres s'adaptent aux divers besoins des résidents. De plus, une aire commune située au centre de l'immeuble comprend une cuisinette et une buanderie.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« L'ensemble résidentiel Copperview Seniors Housing améliorera réellement la vie des gens d'ici, à Granisle. Grâce à chaque projet comme celui-ci, nous nous rapprochons du pays que nous voulons : un endroit où tout le monde peut avoir un chez-soi sûr et abordable. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Les personnes âgées ont contribué à façonner cette collectivité, et il est essentiel qu'elles puissent avoir accès à des logements abordables où elles peuvent vieillir dans la dignité et la stabilité. Voilà à quoi ressemble une réponse concrète aux besoins d'une collectivité rurale qui a cruellement besoin de ces logements. Ces nouveaux logements locatifs à Granisle sont le fruit d'une collaboration entre les gouvernements, visant à créer des options de logement pour les personnes âgées afin qu'elles puissent rester connectées, soutenues et s'épanouir. » - Christine Boyle, ministre du Logement et des Affaires municipales de la Colombie-Britannique

« Nous sommes très heureux qu'il y ait 12 nouveaux logements locatifs pour personnes âgées dans notre collectivité. Grâce à cet ensemble résidentiel, les personnes âgées de Granisle et des environs peuvent demeurer dans la collectivité qu'elles aiment et demeurer près de leurs amis et de leur famille à mesure qu'elles vieillissent. » - Ron Bedard, président, Granisle and District Senior Citizens Association Society

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En décembre 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 76,13 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 195 800 logements et la réparation de plus de 359 400 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel situé au 4 McDonald Avenue est le suivant : 1,28 million de dollars en financement conjoint dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Colombie-Britannique aux termes de la Stratégie nationale sur le logement; 1,35 million de dollars du gouvernement de la Colombie-Britannique par l'entremise du Community Housing Fund de Building BC; 3,8 millions de dollars de BC Housing sous forme de subvention liée aux pressions sur les coûts.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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Suivez la SCHL sur X, LinkedIn, Facebook, Instagram YouTube. Ces projets s'inscrivent dans le cadre d'un investissement de 19 milliards de dollars du gouvernement de la Colombie-Britannique dans le logement.

Depuis 2017, la Province a offert plus de 95 000 logements qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation, dont près de 400 à Prince Rupert.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Mohammad Hussain, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]