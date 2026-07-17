LE CANADA ANNONCE LE DÉBUT DES TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS À TORONTO

TORONTO, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.Nous mettons l'accent sur l'aménagement de quartiers extraordinaires où les gens veulent vivre et où ils ont les moyens d'habiter.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de plus de 133 millions de dollars dans le cadre du Fonds pour le logement abordable pour aider à construire 294 logements locatifs abordables à Toronto. Dirigé par la Première Nation crie de Missanabie, le 140, rue Merton est un immeuble à usage mixte de 29 étages destiné principalement aux locataires autochtones âgés. L'immeuble comprendra des espaces communautaires, une salle de jeux équipée d'une cuisine, une salle à manger et des commodités récréatives. À côté de cet espace se trouve une grande salle de cérémonie et de purification, qui peut être ouverte pour créer une seule et vaste aire de rassemblement.

L'annonce a été faite par Leslie Church, députée fédérale de Toronto -- St. Paul's, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par Jason Gauthier, chef de la Première Nation crie de Missanabie.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Notre gouvernement investit dans le logement abordable ici à Toronto et partout au Canada afin d'aider davantage de jeunes Canadiens, de familles et de personnes âgées à trouver un logement qui leur convienne. En collaboration avec nos partenaires, la Première Nation crie de Missanabie, nous travaillons à la création de nouveaux logements destinés aux Canadiens qui n'ont plus les moyens d'accéder au marché immobilier, en accordant une attention particulière aux aînés autochtones. Ce projet apportera au quartier Midtown de Toronto des logements abordables dont le besoin se fait cruellement sentir, ainsi que de nouveaux espaces communautaires dédiés. Situé à proximité des transports en commun, des commerces alimentaires et des écoles, le 140 Merton illustre parfaitement le type de partenariats innovants que notre gouvernement met en place pour rendre le logement accessible et abordable partout au Canada. » - Leslie Church, députée fédérale de Toronto--St. Paul's

« Je tiens à souligner le leadership de la Première Nation crie de Missanabie, qui a proposé une vision du logement qui est enracinée dans la culture, la communauté et la bienveillance. Les ensembles résidentiels comme celui-ci nous rappellent à quel point il est important de créer des espaces qui non seulement fournissent des logements abordables, mais favorisent l'appartenance, la dignité et le bien-être, où les aînés autochtones peuvent demeurer en contact avec leur communauté et leurs traditions. » - L'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones Canada

« L'immeuble résidentiel du 140, rue Merton démontre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les gouvernements et les partenaires autochtones travaillent ensemble pour créer des logements à la fois abordables et axés sur les besoins de la communauté. Grâce à plus de 28 millions de dollars en financement et en mesures incitatives de la Ville, il offrira aux aînés autochtones et aux personnes âgées des logements stables, des espaces culturellement significatifs et l'accès aux services de soutien dont ils ont besoin. Des initiatives comme celle-ci nous aident à bâtir une ville plus abordable, bienveillante et sécuritaire pour l'ensemble de la population torontoise. » - Olivia Chow, mairesse de Toronto

« Peyakotenaw, qui signifie une seule famille, représente bien plus qu'un immeuble sur la rue Merton. Il symbolise la poursuite du long cheminement de notre nation vers la création de logements adaptés à la culture et accueillants pour notre population et pour toutes les personnes qui souhaitent vivre à nos côtés. Dans nos traditions cries, les aînés occupent une place centrale dans nos collectivités, et cet immeuble reflète ces valeurs en offrant un logement conçu en fonction des besoins de nos aînés et des autres personnes âgées. Peyakotenaw reflète la façon dont les Cris de Missanabie aborde chacun de ses projets réalisés hors réserve : nous construisons pour nos membres, tout en gardant nos portes ouvertes aux autres peuples autochtones ainsi qu'aux nombreuses cultures qui font de Toronto la collectivité dynamique et diversifiée qu'elle est aujourd'hui.

Bon nombre de nos membres ont été déplacés de leur territoire traditionnel et vivent à Toronto depuis des générations. Leurs voisins proviennent de tous les coins du monde, et cette diversité nous renforce. Peyakotenaw est une façon d'honorer notre parcours, de transmettre notre culture et de créer un espace où tous sont les bienvenus, dans un esprit de respect mutuel, d'inclusion et de famille. » Jason Gauthier, chef de la Première Nation crie de Missanabie et président de la Missanabie Cree Affordable Housing Corporation

« Nous sommes honorés de participer au projet du 140, rue Merton aux côtés de la Première Nation crie de Missanabie et de la Ville de Toronto. Ce projet prouve que le logement abordable peut être développé à grande échelle tout en respectant l'identité, les traditions et les besoins de la collectivité qu'il dessert. » - Nick Gefucia, premier vice-président, EllisDon llisdon

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En décembre 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 14,44 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 56 900 logements et la réparation de plus de 174 700 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel situé au 140, rue Merton est le suivant : 133 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du Fonds pour le logement abordable; 150 000 $ du Programme de financement initial de la SCHL; 18,6 millions de dollars de la Ville de Toronto; 10 millions de dollars en mesure incitative de la Ville de Toronto; 1 million de dollars de Services aux Autochtones Canada dans le cadre du Programme pour la préparation des collectivités aux possibilités économiques.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est une société d'État fédérale et le pilier du système canadien du logement. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à sa présence d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la SCHL favorise un marché du logement plus stable et efficace qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]