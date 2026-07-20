AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À VANCOUVER

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Nouvelles fournies par

Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

20 juil, 2026, 16:30 ET

VANCOUVER, BC, le 20 juill. 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à se joindre Wade Grant, député fédéral de Vancouver Quadra, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Pacific Economic Development Canada, et à Aubrey Kelly, Président et chef de la direction, UBC Properties Trust. pour une annonce sur le logement..

Date :

Le 21 juillet 2026

 

Heure :

13 h00 (HP)

 

Lieu :

3578 Wesbrook Mall
Vancouver (Colombie-Britannique) V6T 1W5

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]

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