/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À TORONTO/

TORONTO, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Les médias sont invités à se joindre Leslie Church, députée de Toronto--St. Paul's, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à Jason Gauthier, chef de la Première Nation crie de Missanabie, pour une annonce en matière de logement.

Date : Le 17 juillet 2026 Heure : 10 H 00 (HE) Lieu : 140 rue Merton, Toronto,

Ontario, M4S 1A1

L'événement aura lieu à l'extérieur

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias: Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]