Le Canada et l'Uruguay signent un Accord d'assistance mutuelle en matière douanière pour renforcer la sécurité commerciale

OTTAWA, ON, le 26 juin 2026 /CNW/ - Le Canada prend des mesures pour renforcer ses relations commerciales et améliorer la sécurité et l'intégrité de ses chaînes d'approvisionnement mondiales.

Erin O'Gorman, présidente de l'Agence des Services frontaliers du Canada (ASFC) et Son Excellence Pablo Sader, ambassadeur uruguayen pour la Belgique, le Luxembourg et la mission de l'Union européenne, ont signé aujourd'hui un Accord d'assistance mutuelle en matière douanière (AAMD) entre le Canada et l'Uruguay qui renforcera la sécurité commerciale entre les deux pays.

L'Accord contribuera à prévenir les activités douanières illicites, comme la contrebande de drogues, d'armes à feu et d'autres marchandises illégales, et à protéger les relations commerciales totalisant 317 millions de dollars entre le Canada et l'Uruguay. Cet objectif sera atteint, en grande partie, grâce au partage de renseignements douaniers.

La signature a eu lieu à Bruxelles, en Belgique, durant la réunion du Conseil de l'Organisation mondiale des douanes (25 au 27 juin 2026). L'Accord intervient alors que le Canada travaille à moderniser son Accord de 1999 sur la promotion et la protection des investissements étrangers et à négocier un accord de libre-échange avec le bloc commercial du MERCOSUR, dont l'Uruguay en est membre.

Des partenariats solides et coordonnés entre les organisations douanières sont essentiels pour préserver les économies, lutter contre la criminalité transnationale et protéger les communautés.

Citations

« Cet accord renforce les relations commerciales entre le Canada et l'Uruguay ainsi que leur engagement commun en matière de sécurité frontalière. Nous continuerons de collaborer pour lutter contre la criminalité organisé transnational tout en protégeant les échanges commerciaux légitimes et en renforçant la sécurité et la prospérité de nos pays. »

- Erin O'Gorman, Présidente, Agence des Services frontaliers du Canada

« Cet accord témoigne du partenariat solide et de longue date entre l'Uruguay et le Canada, deux pays partageant les mêmes valeurs et attachés à un commerce fondé sur des règles, à une coopération frontalière efficace et à la sécurité des chaînes d'approvisionnement internationales. En renforçant l'échange d'informations et l'assistance mutuelle entre nos administrations frontalières, nous sommes mieux outillés pour lutter contre le commerce illégal tout en facilitant le commerce légitime, dans l'intérêt de nos deux pays. »

- Son Excellence Pablo Sader, Ambassadeur uruguayen pour la Belgique, le Luxembourg et la mission de l'Union européenne

Faits saillants

Le Canada et l'Uruguay entretiennent des relations bilatérales solides, de longue durée, et multidimensionnelles, fondée sur des valeurs communes telles que la démocratie, la règle de droit et les droits de la personne.

L'ASFC négocie des Accords d'assistance mutuelle en matière douanière (AAMD) avec des partenaires internationaux afin de partager des renseignements douaniers et de coordonner plus efficacement ses efforts pour prévenir et enquêter sur les infractions douanières, la contrebande et les crimes liés au commerce.

Depuis 1979, le Canada a signé 14 AAMD, y compris avec les États-Unis, le Mexique, l'Union européenne (UE) et le Royaume-Uni. Le Canada a signé de nouveaux accords en 2025, avec l'Ukraine, qui est entré en vigueur le 7 avril 2026, et avec l'Australie, dont le processus de ratification est en cours.

Les AAMD permettent également aux parties de fournir une assistance administrative mutuelle pour l'application des lois douanières grâce à l'échange de pratiques exemplaires en matière de mise en œuvre des programmes et d'exécution de la législation douanière aux frontières.

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SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

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