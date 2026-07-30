L'ASFC mettra fin au Programme d'inscription des chauffeurs du secteur commercial en raison d'un faible taux d'adhésion

OTTAWA, ON, le 30 juill. 2026 /CNW/ -- L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) évalue régulièrement ses programmes afin de s'assurer que les ressources sont utilisées efficacement et de maintenir la sécurité de la frontière canadienne.

À compter du 1er septembre 2026, l'ASFC mettra fin au Programme d'inscription des chauffeurs du secteur commercial (PICSC) car peu de personnes l'utilisent et qu'il fait double emploi avec un autre programme appelé « Expéditions rapides et sécuritaires (EXPRES) ».

Les demandes d'adhésion au PICSC, reçues au plus tard le 1er septembre 2026, continueront d'être traitées, et les cartes de membre actuelles resteront valides jusqu'à leur date d'expiration.

Les conducteurs commerciaux souhaitant conserver leurs avantages en tant que négociants dignes de confiance sont invités à s'inscrire au programme Expéditions rapides et sécuritaires (EXPRES).

Le programme EXPRES permet à ses membres d'accéder à des voies réservées et de bénéficier d'un passage plus rapide à la frontière, tant au Canada qu'aux États-Unis, aux points d'entrée participants.

L'ASFC travaille en étroite collaboration avec le secteur du transport routier, les transporteurs commerciaux, les associations professionnelles et d'autres parties prenantes afin de faciliter une transition en douceur et de fournir aux membres concernés les informations dont ils ont besoin avant la fin du programme.

Faits en bref

Le PICSC est un programme de dédouanement commercial pour les marchandises à faible risque ainsi que les importateurs, les transporteurs et les chauffeurs préautorisés entrant au Canada en provenance des États-Unis.

Le programme EXPRES est géré conjointement par l'ASFC et le Service des douanes et de la protection des frontières des É.-U. (CBP) et reçoit environ 12 000 demandes par an. À titre de comparaison, le PICSC a reçu 158 demandes au cours de l'exercice financier 2025-2026.

Pour adhérer au programme EXPRES, les candidats doivent se soumettre à une évaluation des risques. Une fois approuvés par le Canada et les É.-U., ils s'acquittent d'un droit de 50 $ US qui leur donne accès à des voies réservées et à un dédouanement plus rapide à la frontière pendant cinq ans.

Les membres du programme EXPRES peuvent transporter des marchandises admissibles au Programme d'autocotisation des douanes (PAD) pour le compte de transporteurs participant au PAD.

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SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945