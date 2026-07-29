Les agents de l'ASFC saisissent 380 kg de méthamphétamine et de cocaïne au point d'entrée de Coutts en Alberta

CALGARY, AB, le 29 juill. 2026 /CNW/ -- Les agents de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) au point d'entrée de Coutts, dans le sud de l'Alberta, ont saisi 300 kg de méthamphétamine présumée et 80 kg de cocaïne présumée, à bord d'un camion de transport commercial, le 2 juillet 2026.

Les agents de l'ASFC au point d'entrée de Coutts saisissent 380 kg de méthamphétamine et de cocaïne combinées au point d'entrée de Coutts.

Ce camion, venant de Californie, était destiné à Vilna, en Alberta, et contenait une cargaison déclarée comme du papier hygiénique. Les agents de l'ASFC ont inspecté le camion et ont remarqué des anomalies dans la cargaison. Après un examen plus approfondi, ils ont découvert et saisi les drogues présumées, dissimulées dans 12 boîtes de déménagement de taille moyenne, ainsi que dans une autre boîte plus petite et un sac de voyage.

Le conducteur a été arrêté par des agents de l'ASFC. Le conducteur et les drogues présumées ont été transférés à la GRC Police fédérale de la région du Nord-Ouest.

Citations

« Chaque jour, l'Agence des services frontaliers du Canada détecte, prévient et fait obstacle au trafic de drogue. J'ai vu à quel point ils travaillent efficacement avec la GRC et d'autres partenaires d'application de la loi pour lutter contre le crime organisé et protéger nos collectivités. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« L'ASFC défend nos frontières et protège la population canadienne. Cette saisie importante de centaines de kilogrammes de méthamphétamine et de cocaïne en Alberta met en lumière la capacité des agents de l'ASFC à empêcher les stupéfiants illégaux et autres objets prohibés de franchir nos frontières. »

- Janalee Bell-Boychuk, directrice générale régionale, région des Prairies, Agence des services frontaliers du Canada

« La sécurité des Canadiens et des Canadiennes repose sur des partenariats solides. En collaborant avec nos partenaires de l'application de la loi, nous sommes mieux à même d'intercepter les drogues illégales à la frontière et d'empêcher les substances nocives d'atteindre nos collectivités. »

- Surintendant en chef Brad Wirachowsky, commandant régional par intérim, GRC Police fédérale région du Nord-Ouest

Faits en bref

En 2025, des agents de l'ASFC en Alberta ont effectué 1 292 saisies de drogues illégales, dont 1 054 kg de cocaïne et 279 kg de méthamphétamine.

en Alberta ont effectué 1 292 saisies de drogues illégales, dont 1 054 kg de cocaïne et 279 kg de méthamphétamine. La contrebande de drogues et d'autres infractions à la Loi sur les douanes peut entraîner des poursuites devant un tribunal. Pour les ressortissants étrangers, cela peut signifier le renvoi du Canada et l'interdiction d'y revenir au Canada.

peut entraîner des poursuites devant un tribunal. Pour les ressortissants étrangers, cela peut signifier le renvoi du Canada et l'interdiction d'y revenir au Canada. Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens et des Canadiennes. Les informations sur le Plan frontalier sont disponibles ici : Le Plan frontalier du gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité frontalière et notre système d'immigration - Canada. ca .

. Pour les dernières statistiques sur la contrebande, visitez la page sur les Statistiques sur les mesures d'application de la loi de l'Agence des services frontaliers du Canada.

Si vous avez des informations concernant une activité transfrontalière suspecte, veuillez contacter la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060.

au 1-888-502-9060. Toute personne disposant d'informations concernant des activités criminelles est encouragée à contacter sa police locale, la GRC au 1-800-387-0020 ou Échec au crime au 1-800-222- TIP .

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SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

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