STRATFORD, ON, le 22 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont annoncé un investissement de plus de 3 millions de dollars pour soutenir la création de 33 logements abordables à Stratford.

Cet investissement a été rendu possible grâce à l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement (IPOL), une initiative faisant partie de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et l'Ontario dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, du Fonds consacré à l'infrastructure sociale et de la prolongation de l'Investissement dans le logement abordable.

De plus, le gouvernement de l'Ontario fournit un financement provincial de 1 million de dollars par l'entremise du Fonds de secours pour les services sociaux. Ces fonds visent à créer six logements abordables additionnels dans l'ensemble résidentiel.

L'ensemble situé sur la rue Britannia comprend des logements abordables appartenant à la Ville de Stratford. Il est géré par la division du logement de ses Services sociaux et comporte deux phases.

Située au 230, rue Britannia, la phase 1 est un immeuble d'appartements de deux étages de conception universelle. Elle compte 35 logements d'une et de deux chambres. Les résidents ont accès à une buanderie sur place, à une aire de stationnement pour véhicules et vélos, à un espace de rangement pour triporteurs et quadriporteurs, ainsi qu'à un ascenseur à utilisation limitée et à usage limité. Les travaux de construction ont été achevés en 2019 et les résidents y ont emménagé.

La phase 2 du complexe consistera en 27 logements supplémentaires d'une et de deux chambres. Située au 200, rue Britannia, elle sera directement adjacente à la phase 1. Elle comprendra un jardin communautaire, une salle communautaire et une terrasse extérieure, commodités auxquelles les résidents des deux immeubles auront accès.

La construction de cet immeuble devrait être achevée d'ici l'automne 2023.

Citations :

« L'ensemble résidentiel de la rue Britannia aide à créer plus de logements abordables dans la collectivité de Stratford. En contribuant à des projets comme celui-ci et en nous engageant à travailler avec tous les ordres de gouvernement, nous aidons les personnes au Canada à obtenir le soutien dont elles ont besoin pour se créer un chez-soi et une nouvelle vie dans leur collectivité. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'annonce d'aujourd'hui démontre notre engagement à améliorer la qualité des logements pour les groupes vulnérables de Stratford. Les deux phases de l'ensemble résidentiel de la rue Britannia permettront d'offrir aux résidents des logements abordables très attendus au sein de leur collectivité. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - Tim Louis, député fédéral de Kitchener--Conestoga

« Investir dans le logement abordable est un élément essentiel de notre plan visant à construire au moins 1,5 million d'habitations d'ici 2031. Nous travaillons d'arrache-pied pour construire la gamme de logements dont les gens partout en Ontario ont besoin. Nous continuerons à faire tout en notre pouvoir pour mettre en chantier des logements. » - L'honorable Paul Calandra, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario

« C'est un grand jour pour notre collectivité, tant ici, à Stratford, que dans Perth--Wellington. Je suis fier des investissements historiques de notre gouvernement dans le logement avec services de soutien et le logement abordable. Je peux vous promettre que nous continuerons de faire notre possible pour que des logements soient construits dans notre collectivité et partout en Ontario. » - Matthew Rae, député provincial de Perth--Wellington et adjoint parlementaire au ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario

« Le logement est un besoin humain fondamental. C'est pour cette raison que les immeubles résidentiels abordables situés au 200 et au 230, rue Britannia sont d'une importance essentielle pour notre collectivité. Tout le monde mérite d'avoir un chez-soi qu'il peut se payer. On ne devrait pas avoir à négliger d'autres besoins essentiels pour y arriver. Nous remercions les gouvernements de l'Ontario et du Canada pour leurs importants investissements dans le logement abordable à Stratford. Nous nous réjouissons à la perspective de nouveaux partenariats pour aider la municipalité à répondre à ce besoin croissant. » - Martin Ritsma, maire de Stratford

Faits en bref

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . L' Initiative liée aux priorités de l' Ontario en matière de logement (IPOL) est un programme relevant de l'Entente bilatérale entre la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et l' Ontario . Cette entente de 10 ans prévoit plus de 5,75 milliards de dollars pour protéger, renouveler et accroître le parc de logements communautaires, soutenir les priorités de l' Ontario en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements, et offrir un soutien direct à l'abordabilité aux gens dans la province qui ont besoin d'un logement. L'IPOL offre un financement souple pour répondre aux priorités locales en matière de logement et améliorer l'accès à des options de logement abordables. L'initiative permet d'accroître l'offre de logements abordables et d'améliorer l'état du parc de logements communautaires.

est un programme relevant de l'Entente bilatérale entre la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et l' . Cette entente de 10 ans prévoit plus de 5,75 milliards de dollars pour protéger, renouveler et accroître le parc de logements communautaires, soutenir les priorités de l' en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements, et offrir un soutien direct à l'abordabilité aux gens dans la province qui ont besoin d'un logement. L'IPOL offre un financement souple pour répondre aux priorités locales en matière de logement et améliorer l'accès à des options de logement abordables. L'initiative permet d'accroître l'offre de logements abordables et d'améliorer l'état du parc de logements communautaires. Les provinces et les territoires ont utilisé les fonds octroyés dans le cadre de la prolongation de l'Investissement dans le logement abordable. Ils l'ont fait entre autres au moyen d'initiatives visant la construction, la rénovation, l'aide à l'accession à la propriété, les suppléments au loyer, les allocations-logement, l'amélioration de l'accessibilité et l'hébergement de victimes de violence familiale. Les objectifs qu'ils poursuivaient sont les suivants :

Ils l'ont fait entre autres au moyen d'initiatives visant la construction, la rénovation, l'aide à l'accession à la propriété, les suppléments au loyer, les allocations-logement, l'amélioration de l'accessibilité et l'hébergement de victimes de violence familiale. Les objectifs qu'ils poursuivaient sont les suivants : augmenter l'offre de logements abordables partout au Canada ;

;

améliorer et préserver la qualité des logements abordables;



améliorer l'abordabilité du logement pour les personnes vulnérables au Canada ;

;

favoriser l'autonomie et la sécurité.

Le gouvernement ontarien a investi 1,2 milliard de dollars en fonds d'urgence par l'entremise du Fonds de secours pour les services sociaux. Ce financement vise à aider les gestionnaires de services municipaux et les personnes responsables de l'administration de programmes autochtones dans certaines de leurs tâches : faire face à la pandémie de COVID-19, créer des solutions de logement à long terme et aider les personnes vulnérables (notamment les personnes en situation d'itinérance ou risquant de s'y retrouver). L' Ontario investit aussi 202 millions de dollars supplémentaires chaque année dans le Programme de prévention de l'itinérance et le Programme de logement avec services de soutien pour les Autochtones. L'investissement annuel total de l' Ontario s'en trouve porté à près de 700 millions de dollars.

