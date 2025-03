OTTAWA, ON, le 22 mars 2025 /CNW/ - Afin de progresser dans la résolution de la crise du logement, nous devons construire plus de logements que les personnes au Canada peuvent se payer, plus rapidement. Pour ce faire, nous devons mettre fin au zonage restrictif, accélérer la délivrance des permis et accroître la densité, surtout près des transports en commun et des établissements d'enseignement postsecondaire. Le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) permettra de réduire les formalités administratives et d'accélérer la construction d'au moins 112 000 logements d'ici 2028. Selon les administrations municipales et régionales, il mènera à la création de plus de 750 000 logements pour les personnes qui résident dans les communautés autochtones, les villages et les villes du Canada au cours de la prochaine décennie.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a annoncé que 27 collectivités parmi les plus performantes du FACL recevront un financement supplémentaire dans le cadre du premier cycle du programme. Ce financement supplémentaire de près de 74 millions de dollars aidera ces collectivités à aller encore plus loin pour accélérer la construction de 2 219 logements supplémentaires au cours des deux prochaines années. Les collectivités qui sont considérées comme les plus performantes ont atteint leurs cibles de logements et ont réalisé les engagements du plan d'action du FACL pour la première année. Elles ont aussi proposé des initiatives supplémentaires visant à accélérer la construction de logements, ce qui les rend admissibles à recevoir un financement supplémentaire pouvant aller jusqu'à 10 % de la valeur de leur entente initiale.

Dans le cadre du FACL, les administrations locales doivent présenter des plans d'action afin de débloquer des fonds pour assurer la mise en œuvre rapide des initiatives de logement. Des versements subséquents seront effectués une fois les résultats atteints. On encourage les administrations locales à voir grand et à faire preuve d'audace dans leurs approches. Elles peuvent notamment accélérer les délais d'exécution des projets de construction, autoriser une densité accrue et promouvoir l'offre de logements abordables. Vous trouverez la liste des collectivités qui obtiennent du financement en vertu de ces ententes en annexe du présent communiqué.

Le gouvernement du Canada rend la vie plus abordable pour la population canadienne - et le logement est au cœur de notre travail. Nous poursuivrons notre collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales, ainsi qu'avec nos partenaires autochtones. Notre objectif est de continuer à construire plus de logements, plus rapidement, pour les gens au Canada.

Citation :

« Notre gouvernement est déterminé à éliminer les obstacles et les formalités administratives afin de permettre l'aménagement de logements, et ce financement supplémentaire aidera les collectivités les plus performantes à atteindre cet objectif. » - L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref :

Lancé en mars 2023, le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) est une initiative de 4,4 milliards de dollars du gouvernement du Canada qui se poursuivra jusqu'en 2027-2028. Le premier cycle de financement a totalisé 4 milliards de dollars, et le budget de 2024 a ajouté 400 millions de dollars à l'enveloppe budgétaire du programme.

qui se poursuivra jusqu'en 2027-2028. Le premier cycle de financement a totalisé 4 milliards de dollars, et le budget de 2024 a ajouté 400 millions de dollars à l'enveloppe budgétaire du programme. Le FACL fait partie de la SNL et du Plan du Canada sur le logement, le plan le plus ambitieux du gouvernement fédéral en matière de logement en plus de 40 ans.

Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En décembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 60,09 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 298 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

sur le logement, le plan le plus ambitieux du gouvernement fédéral en matière de logement en plus de 40 ans. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Dans son budget de 2024, le gouvernement fédéral a engagé 400 millions de dollars supplémentaires pour encourager davantage d'administrations locales à accélérer la construction résidentielle. Ce financement mènera à la construction de 12 000 logements supplémentaires au cours des quatre prochaines années.

Annexe :

Liste des administrations locales au Canada qui reçoivent un financement supplémentaire dans le cadre du premier cycle du Fonds pour accélérer la construction de logements :

Administration locale Financement Bathurst (N.-B.) 320 000 Bilijk (N.-B.) 71 000 Bow Island (Alb.) 160 000 Bowen Island (C.-B.) 160 000 Brokenhead (Man.) 64,000 Calgary (Alb.) 22 843 000 Caraquet (N.-B.) 269 000 Coquitlam (C.-B.) 2 480 000 Dawson City (Yn) 118 000 Edmonton (Alb.) 17 484 000 Edmundston (N.-B.) 415 000 Gibsons (C.-B.) 204 000 Grand-Bouctouche (N.-B.) 284 000 Humboldt (Sask.) 226 000 Iqaluit (Nunavut) 887 000 Kitchener (Ont.) 4 214 000 London (Ont.) 7 391 000 Moncton (N.-B.) 1 280 000 Saint John (N.-B.) 918 000 Surrey (C.-B.) 5 100 000 Sylvan Lake (Alb.) 540 000 Thunder Bay (Ont.) 2 077 000 Première Nation de Tobique (N.-B.) 142 000 Première Nation Tsal'alh (C.-B.) 142 000 Première Nation Tsawwassen (C.-B.) 284 000 Vancouver (C.-B.) 4 375 000 Waterloo (Ont.) 1 350 000 Totaux 73 798 000

