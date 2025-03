OTTAWA, ON, le 22 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement fédéral a annoncé les premières coopératives d'habitation à recevoir du financement dans le cadre du nouveau Programme de développement de coopératives d'habitation, une initiative de 1,5 milliard de dollars conçue pour soutenir la création de coopératives d'habitation partout au pays.

Logo du Gouvernement du Canada (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

Au cours de la première période de présentation des demandes, 423 millions de dollars ont été affectés pour soutenir huit nouvelles coopératives, ce qui a permis de créer 837 logements au total. Les trois premiers ensembles résidentiels, qui sont les plus avancés dans leur processus d'aménagement, recevront du financement dans le cadre d'ententes officielles ce mois-ci. Un financement de 81 millions de dollars leur sera versé pour la construction de 206 logements coopératifs. Les autres ensembles résidentiels qui recevront du financement seront annoncés au cours des prochains mois.

Située à Upper Hammonds Plains, en Nouvelle-Écosse, l'Upper Hammonds Plains Housing Co-operative a reçu 61,2 millions de dollars pour 136 maisons en rangée, dont la plupart sont destinées aux personnes noires au Canada. Élaboré dans le cadre d'un partenariat entre l'Upper Hammonds Plains Community Land Trust et l'Upper Hammonds Plains Housing Co-operative, ce projet permettra non seulement d'offrir des logements, mais aussi de favoriser l'engagement communautaire et les liens culturels.

À Perth, en Ontario, la Linden Housing Co-operative recevra 12,3 millions de dollars pour créer 38 logements : 36 logements neufs et 2 logements dans une maison existante. L'ensemble résidentiel comprendra huit logements accessibles, et huit logements seront destinés aux personnes en situation d'itinérance ou qui risquent de s'y retrouver. Il offrira ainsi des logements aux personnes qui en ont le plus besoin.

Dirigé par la Valley Roots Housing Association, l'ensemble résidentiel du chemin Highbury à New Minas, en Nouvelle-Écosse, recevra 7,1 millions de dollars pour 32 logements, composés d'appartements et de maisons en rangée. Axés sur l'efficacité énergétique, les logements seront de conception solaire passive pour atteindre un rendement énergétique net zéro.

Citations :

« Le gouvernement fédéral a un rôle important à jouer dans la construction de logements hors marché afin d'offrir plus d'options de logement abordable à la population canadienne, y compris des coopératives d'habitation. Ces premiers ensembles résidentiels montrent comment les coopératives peuvent offrir des logements abordables, inclusifs et durables qui répondent directement aux besoins locaux. » - L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En décembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 60.09 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 298 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.





Le Programme de développement de coopératives d'habitation (PDCH) est le plus important investissement fédéral dans le développement de coopératives d'habitation en plus de 30 ans, avec plus de 1,5 milliard de dollars en financement. Le PDCH soutient la création de logements coopératifs plus abordables que les logements locatifs du marché privé, ce qui offre des options aux ménages à revenu moyen.

est le plus important investissement fédéral dans le développement de coopératives d'habitation en plus de 30 ans, avec plus de 1,5 milliard de dollars en financement. Le PDCH soutient la création de logements coopératifs plus abordables que les logements locatifs du marché privé, ce qui offre des options aux ménages à revenu moyen. Le PDCH a été conçu conjointement avec la Fédération de l'habitation coopérative du Canada et le secteur de l'habitation coopérative pour s'assurer qu'il répond aux besoins uniques du secteur. Il offre notamment du soutien aux demandeurs pour le développement des capacités. La première période de présentation des demandes s'est déroulée du 15 juillet au 15 septembre 2024, et d'autres suivront. Elles seront annoncées en 2025 et après.

Renseignements supplémentaires :

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Sofia Ouslis, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]