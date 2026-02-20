LE CANADA ET L'ONTARIO SOUTIENNENT LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS ABORDABLES POUR PERSONNES ÂGÉES À BELLEVILLE English
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
20 févr, 2026, 11:15 ET
20 févr, 2026, 11:15 ET
BELLEVILLE, ON, le 20 févr. 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour bâtir des logements abordables partout au pays.
Maisons Canada, une toute nouvelle entité du gouvernement du Canada, sera au cœur de cet engagement et aidera à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aidera aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permettra la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associera à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.
Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des initiatives ont lieu dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.
Aujourd'hui, les gouvernements du Canada et de l'Ontario investissent conjointement 375 000 $ par l'entremise de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire, une initiative de l'Entente bilatérale Canada-Ontario conclue dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. Cette annonce s'ajoute aux 28 millions de dollars du Fonds pour le logement abordable annoncés en janvier 2025.
Epworth Place, situé au 7B Aldersgate Drive à Belleville, est un immeuble de 84 logements locatifs conçu pour soutenir la communauté des personnes âgées. L'ensemble résidentiel offre une combinaison d'appartements locatifs au prix du marché et au loyer proportionné au revenu. Il offre des commodités telles que des salons, des salles de loisirs, des jardins communautaires et un service de bibliothèque.
L'investissement de 375 000 $ réalisé par l'intermédiaire de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire permettra de financer 18 logements au loyer proportionné au revenu, dont 3 logements accessibles. La construction est en cours et les résidents devraient emménager à la fin de l'été. Grâce à des investissements comme celui-ci, les gouvernements fédéral et provincial veillent à ce que des logements de haute qualité restent accessibles aux résidents de tous les niveaux de revenu.
L'annonce a été faite par Chris Malette, député fédéral de Baie de Quinte, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par Tyler Allsopp, député provincial de Baie de Quinte, au nom de l'honorable Rob Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario.
Citations :
« Notre gouvernement concentre ses efforts sur la création de logements pour les gens de Belleville et de partout au pays. L'une des façons d'y arriver est de nous associer à la province de l'Ontario et de soutenir le Fonds pour le logement abordable. Je suis fier de notre participation à ce projet, qui changera concrètement la vie des personnes de notre collectivité. » - Chris Malette, député fédéral de Baie de Quinte
« Nous devons beaucoup aux générations qui nous ont précédés, et je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui s'engage à faire en sorte que les personnes âgées, quelle que soit leur situation financière, puissent vivre dans la dignité et le confort. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires fédéraux et municipaux pour protéger l'Ontario, protéger les plus vulnérables et bâtir une province plus forte où tout le monde a un endroit où se sentir chez soi. » - L'honorable Rob Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario
« Les gouvernements provincial et fédéral sont fiers d'investir 375 000 $ provenant de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire pour soutenir le logement des personnes âgées à Belleville. Cette annonce marque une avancée dans notre engagement à fournir aux collectivités des solutions de logement sûres et abordables. » - Tyler Allsopp, député provincial de Baie de Quinte
« Des projets d'ensembles résidentiels comme Epworth Place contribuent à faire en sorte que Belleville reste une communauté où les personnes âgées peuvent vivre dans la dignité, la sécurité et la tranquillité d'esprit. Avec une combinaison d'appartements locatifs au prix du marché et au loyer proportionné au revenu, ce complexe de 84 logements élargira l'accès à des logements sûrs et de haute qualité, tout en renforçant la stabilité du quartier et en allégeant la pression sur notre système local du logement. » - Neil Ellis, maire de Belleville
« Depuis plus de 40 ans, Aldersgate Homes Inc. se consacre à fournir des logements locatifs de haute qualité spécialement conçus pour les personnes âgées dans la région de Quinte. Nous sommes fiers de présenter la prochaine phase de notre projet, Epworth Place, une étape importante pour répondre au besoin croissant de logements sûrs et abordables pour les personnes âgées dans notre collectivité. Epworth Place illustre ce qu'il est possible de réaliser lorsque des organisations locales collaborent avec des partenaires municipaux, provinciaux et fédéraux pour répondre aux besoins en matière de logement de manière durable et innovante. Ce nouveau projet incarne les valeurs d'appartenance, de foi et de conception moderne et réfléchie qui définissent Aldersgate Homes et garantissent que nos résidents, aujourd'hui et dans les années à venir, seront fiers de s'y sentir chez eux. » - Révérend Carl Bull, président du conseil d'administration, Aldersgate Homes Inc.
Faits en bref :
Renseignements supplémentaires :
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Personnes-ressources : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected] Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Michael Minzak, Cabinet du ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, [email protected]
Autres communiqués de la compagnie
Partager cet article