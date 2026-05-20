HAMILTON, ON, le 20 mai 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada intensifie ses efforts en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de plus de 35 millions de dollars pour aider à construire 84 logements de transition à Hamilton destinés à soutenir les femmes célibataires ainsi que les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale. Le projet Oakwood du YWCA Hamilton, situé au 1057, rue Barton Est, offrira 60 logements destinés à des femmes seules, ayant chacun une chambre et une salle de bains privées ainsi qu'un accès à des cuisines et à des espaces de vie partagés. Les 24 autres logements autonomes soutiendront les familles dirigées par une femme. Ils offriront de deux à trois chambres ainsi qu'une cuisine, une salle de bains et un salon. Les personnes qui y résideront profiteront aussi de commodités sur place, notamment une buanderie, un jardin et une aire de jeux sécurisés sur le toit, ainsi que des espaces réservés à des programmes de soutien complet et communautaires.

L'annonce a été faite aujourd'hui par Aslam Rana, député fédéral de Hamilton-Centre, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par Andrea Horwath, mairesse de Hamilton.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à fournir aux collectivités le soutien dont elles ont besoin pour accroître leur capacité à trouver des solutions locales aux problèmes de logement. L'accès à un logement abordable de qualité convenable est le fondement de la réussite socio-économique. Il améliore les résultats en matière d'éducation et de santé, augmente les possibilités d'emploi et favorise l'engagement et la cohésion dans la collectivité, sans parler de la croissance économique et de la sécurité financière. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Notre gouvernement investit dans la construction de logements de transition à Hamilton pour les femmes célibataires ainsi que les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale. Cet investissement aidera à veiller à ce que les femmes et les enfants en situation de crise aient un endroit sûr et stable pour reconstruire leur vie. Ce projet n'est possible que grâce à de solides partenariats. En travaillant en étroite collaboration avec le YWCA Hamilton et la Ville de Hamilton, nous veillons à ce que ces logements soient ancrés dans l'expertise communautaire et conçus pour répondre aux besoins réels des femmes et des familles en quête de sécurité et de stabilité. » - Aslam Rana, député fédéral de Hamilton-Centre

« Je tiens à remercier le gouvernement du Canada, la SCHL et le YWCA Hamilton pour leur partenariat et leur investissement dans le projet Oakwood. Cet investissement important permettra de créer des logements sûrs et stables avec services de soutien pour les femmes et les enfants fuyant une situation de violence, tout en renforçant le quartier environnant et en procurant des avantages durables aux résidents de Hamilton et à l'ensemble de la collectivité. » - Andrea Horwath, mairesse de Hamilton

« Chaque jour, au YWCA Hamilton, nous constatons le besoin urgent de logements sûrs et stables pour les femmes en situation d'itinérance et celles qui fuient la violence avec leurs enfants. Le projet Oakwood sera bien plus qu'un immeuble : il s'agit d'une voie qui mène de la crise à la stabilité, à la guérison et à l'espoir. Ce projet offrira aux femmes et aux familles la sécurité, la dignité et le soutien dont elles ont besoin pour reconstruire leur vie et aller de l'avant en toute confiance. Parallèlement, nous créons intentionnellement des collectivités plus fortes et plus reliées en veillant à ce que les logements avec services de soutien soient intégrés à des services complets, à des espaces partagés et à des occasions de créer un sentiment d'appartenance. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement fédéral pour son investissement monumental qui nous permettra de concrétiser cette vision. » - Medora Uppal, première dirigeante, YWCA Hamilton

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) a offert aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servaient à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en avaient le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En décembre 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 14,44 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 56 900 logements et la réparation de plus de 174 700 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

a offert aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servaient à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en avaient le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel situé au 1057 Barton Street est le suivant : 35,6 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds pour le logement abordable; 6,9 millions de dollars de la Ville de Hamilton.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Mohammad Hussain, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]