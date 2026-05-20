COLE HARBOUR, NS, le 20 mai 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Darren Fisher, Président du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et député de Dartmouth--Cole Harbour, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et au chef de la Première Nation de Millbrook, Bob Gloade, pour une annonce en matière de logement.

Date : 21 mai 2026



Heure : 13 h (HA)



Lieu : 175, avenue Millbrook

Cole Harbour 30 (N.-É.)

B2V 2W4





Remarque : l'événement aura lieu à l'extérieur sur un chantier de construction actif. Tous les participants doivent porter un équipement de protection individuelle (EPI), incluant un casque et des bottes à embout d'acier.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Mohammad Hussain, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]